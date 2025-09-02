Золото обновило исторический максимум на фоне ожиданий снижения ставок ФРС

Цена на золото во вторник, 2 сентября, подскочила до нового исторического максимума, превысив отметку $3508 за унцию. Ралли на рынке драгоценных металлов подпитывается ожиданиями инвесторов относительно снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США и растущей обеспокоенностью относительно будущей независимости американского центробанка. Об этом пишет Bloomberg.

Катализаторы роста: ставки и политика

Последняя волна роста была вызвана ожиданиями, что ФРС может снизить процентные ставки уже в этом месяце. Эти настроения усилились после того, как глава ФРС Джером Пауэлл осторожно допустил возможность такого шага. Ожидается, что ключевой отчет по рынку труда США, который выйдет в эту пятницу, добавит аргументов в пользу смягчения монетарной политики.

Кроме того, спрос на золото как на защитный актив поддерживается политической неопределенностью в США. Усиление атак президента Дональда Трампа на ФРС и ожидание судебного решения о его праве увольнять членов правления центробанка подрывают доверие к американским финансовым институтам.

«Бычий» прогноз и мнения аналитиков

«Инвесторы увеличивают долю золота в портфелях, особенно на фоне ожидаемого снижения ставок ФРС, что толкает цены вверх. Наш базовый сценарий заключается в том, что золото продолжит обновлять максимумы в ближайшие кварталы», — отметила стратег UBS Group Джони Тевс.

С начала года драгоценный металл вырос в цене более чем на 30%, став одним из самых прибыльных сырьевых активов.

Серебро опережает золото

В то же время серебро демонстрирует еще более впечатляющую динамику, прибавив с начала года более 40%. В понедельник его цена впервые с 2011 года превысила $40 за унцию.

Рост серебра обусловлен как инвестиционным спросом (приток средств в серебряные ETF продолжается седьмой месяц подряд), так и промышленным, поскольку металл активно используется в производстве солнечных панелей. По данным Silver Institute, рынок серебра пятый год подряд находится в состоянии дефицита.