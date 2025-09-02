Золото обновило исторический максимум на фоне ожиданий снижения ставок ФРС

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 сентября 2025, 14:41 Читати українською

Золото обновило исторический максимум на фоне ожиданий снижения ставок ФРС

Цена на золото во вторник, 2 сентября, подскочила до нового исторического максимума, превысив отметку $3508 за унцию. Ралли на рынке драгоценных металлов подпитывается ожиданиями инвесторов относительно снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США и растущей обеспокоенностью относительно будущей независимости американского центробанка. Об этом пишет Bloomberg.

Цена на золото во вторник, 2 сентября, подскочила до нового исторического максимума, превысив отметку $3508 за унцию.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Катализаторы роста: ставки и политика

Последняя волна роста была вызвана ожиданиями, что ФРС может снизить процентные ставки уже в этом месяце. Эти настроения усилились после того, как глава ФРС Джером Пауэлл осторожно допустил возможность такого шага. Ожидается, что ключевой отчет по рынку труда США, который выйдет в эту пятницу, добавит аргументов в пользу смягчения монетарной политики.

Кроме того, спрос на золото как на защитный актив поддерживается политической неопределенностью в США. Усиление атак президента Дональда Трампа на ФРС и ожидание судебного решения о его праве увольнять членов правления центробанка подрывают доверие к американским финансовым институтам.

«Бычий» прогноз и мнения аналитиков

«Инвесторы увеличивают долю золота в портфелях, особенно на фоне ожидаемого снижения ставок ФРС, что толкает цены вверх. Наш базовый сценарий заключается в том, что золото продолжит обновлять максимумы в ближайшие кварталы», — отметила стратег UBS Group Джони Тевс.

С начала года драгоценный металл вырос в цене более чем на 30%, став одним из самых прибыльных сырьевых активов.

Серебро опережает золото

В то же время серебро демонстрирует еще более впечатляющую динамику, прибавив с начала года более 40%. В понедельник его цена впервые с 2011 года превысила $40 за унцию.

Рост серебра обусловлен как инвестиционным спросом (приток средств в серебряные ETF продолжается седьмой месяц подряд), так и промышленным, поскольку металл активно используется в производстве солнечных панелей. По данным Silver Institute, рынок серебра пятый год подряд находится в состоянии дефицита.

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают JWT, Vadimra и 17 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами