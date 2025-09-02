Минфин сознательно привлекает меньше средств от ОВГЗ благодаря перевыполнению доходов бюджета — Пидласа

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 сентября 2025, 11:22 Читати українською

Минфин сознательно привлекает меньше средств от ОВГЗ благодаря перевыполнению доходов бюджета — Пидласа

Правительство сознательно размещает облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в меньших объемах, чем было запланировано, поскольку стабильное перевыполнение доходной части бюджета позволяет ориентироваться только на насущные потребности в финансировании расходов. Об этом сообщила председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа в Facebook.

Правительство сознательно размещает облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в меньших объемах, чем было запланировано, поскольку стабильное перевыполнение доходной части бюджета позволяет ориентироваться только на насущные потребности в финансировании расходов.
Роксолана Пидласа

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Стабильные доходы и финансирование обороны

По словам Роксоланы Пидласой, за первые восемь месяцев 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 1,45 трлн грн налогов и сборов (без учета международных грантов). Это на 6%, или на 82,4 млрд грн, больше плана на этот период.

«Выполнение доходов важно, потому что именно из собственных ресурсов мы обеспечиваем потребности обороны, и на данный момент рисков по проведению запланированных оборонных расходов нет», — подчеркнула она.

Наибольшие поступления обеспечили импортный НДС (340,4 млрд грн), НДФЛ и военный сбор (230,9 млрд грн), налог на прибыль (211,6 млрд грн) и НДС с произведенных в Украине товаров (206,5 млрд грн).

Привлечение от ОВГЗ и международная помощь

От размещения ОВГЗ на финансирование госбюджета за восемь месяцев было направлено 345,5 млрд грн. В то же время с начала года в бюджет поступило $29,5 млрд международной помощи, которая, за исключением средств от Великобритании, используется для покрытия невоенных расходов.

Почему это хорошо

Когда Министерство финансов проводит аукционы по продаже ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа), оно обычно имеет определенный план привлечений на месяц или квартал для покрытия дефицита бюджета. «Минфин» продает облигаций на меньшую сумму, чем мог бы или планировал.

Это признак хорошего здоровья государственных финансов. Это означает, что правительство не испытывает острой необходимости занимать деньги «любой ценой».

Находите самые выгодные инвестиционные предложения в одном сервисе — на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Я. ..
Я. ..
2 сентября 2025, 12:20
#
«Уряд свідомо розміщує облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) в менших обсягах, ніж було заплановано, оскільки стабільне перевиконання доходної частини бюджету дозволяє орієнтуватися лише на нагальні потреби у фінансуванні видатків»

Тобто фактично пані підласа хоче сказати, що уряду вистачає коштів для фінансування оборонної сфери і тому уряд може собі дозволити не залучати якомога більше коштів від овдп, що в свою чергу означає, що можна зовсім не донатити, бо всього ж вистачає в уряду для армії, вірно?


Просто її теза звучить як:-Ну, ви знаєте, банкам вистачає коштів, тому вони перестали брати гроші людей на депозит.

«Це означає, що уряд не має гострої потреби позичати гроші „за будь-яку ціну“.»
Ага, звісно звісно, тільки це ніяк не в`яжеться з тим, що щомісяця сальдо між залученими від овдп коштами і коштами на покриття боргів за овдп — зменшується.

«Це ознакою хорошого здоров’я державних фінансів.»
Хіба за хорошого здоров`я державних фінансів банки вводять комісії за переказ власних коштів клієнта у випадку розірвання договору з ним з причин,котрі банк по суті не оголошує?
Ну і напевно за хорошого здоров`я державних фінансів державні банки переносять «неактивні» депозити в розряд майна, з якого буде утримуватися комісія банком.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами