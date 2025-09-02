Правительство сознательно размещает облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в меньших объемах, чем было запланировано, поскольку стабильное перевыполнение доходной части бюджета позволяет ориентироваться только на насущные потребности в финансировании расходов. Об этом сообщила председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа в Facebook.
Минфин сознательно привлекает меньше средств от ОВГЗ благодаря перевыполнению доходов бюджета — Пидласа
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости
Стабильные доходы и финансирование обороны
По словам Роксоланы Пидласой, за первые восемь месяцев 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 1,45 трлн грн налогов и сборов (без учета международных грантов). Это на 6%, или на 82,4 млрд грн, больше плана на этот период.
«Выполнение доходов важно, потому что именно из собственных ресурсов мы обеспечиваем потребности обороны, и на данный момент рисков по проведению запланированных оборонных расходов нет», — подчеркнула она.
Наибольшие поступления обеспечили импортный НДС (340,4 млрд грн), НДФЛ и военный сбор (230,9 млрд грн), налог на прибыль (211,6 млрд грн) и НДС с произведенных в Украине товаров (206,5 млрд грн).
Привлечение от ОВГЗ и международная помощь
От размещения ОВГЗ на финансирование госбюджета за восемь месяцев было направлено 345,5 млрд грн. В то же время с начала года в бюджет поступило $29,5 млрд международной помощи, которая, за исключением средств от Великобритании, используется для покрытия невоенных расходов.
Почему это хорошо
Когда Министерство финансов проводит аукционы по продаже ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа), оно обычно имеет определенный план привлечений на месяц или квартал для покрытия дефицита бюджета. «Минфин» продает облигаций на меньшую сумму, чем мог бы или планировал.
Это признак хорошего здоровья государственных финансов. Это означает, что правительство не испытывает острой необходимости занимать деньги «любой ценой».
Комментарии - 1
Тобто фактично пані підласа хоче сказати, що уряду вистачає коштів для фінансування оборонної сфери і тому уряд може собі дозволити не залучати якомога більше коштів від овдп, що в свою чергу означає, що можна зовсім не донатити, бо всього ж вистачає в уряду для армії, вірно?
Просто її теза звучить як:-Ну, ви знаєте, банкам вистачає коштів, тому вони перестали брати гроші людей на депозит.
«Це означає, що уряд не має гострої потреби позичати гроші „за будь-яку ціну“.»
Ага, звісно звісно, тільки це ніяк не в`яжеться з тим, що щомісяця сальдо між залученими від овдп коштами і коштами на покриття боргів за овдп — зменшується.
«Це ознакою хорошого здоров’я державних фінансів.»
Хіба за хорошого здоров`я державних фінансів банки вводять комісії за переказ власних коштів клієнта у випадку розірвання договору з ним з причин,котрі банк по суті не оголошує?
Ну і напевно за хорошого здоров`я державних фінансів державні банки переносять «неактивні» депозити в розряд майна, з якого буде утримуватися комісія банком.