1 сентября 2025, 20:00 Читати українською

Главное за понедельник: серебро взлетело до $40, в Украине запустили «Дія.АІ»

Главные новости понедельника, 1 сентября.

Стоимость серебра взлетела до $40 — самой высокой отметки за 14 летЦена на серебро в понедельник, 1 сентября, впервые с 2011 года превысила отметку в $40 за унцию, а золото снова приблизилось к своему историческому максимуму.

Стоимость серебра взлетела до $40 — самой высокой отметки за 14 лет

Цена на серебро в понедельник, 1 сентября, впервые с 2011 года превысила отметку в $40 за унцию, а золото снова приблизилось к своему историческому максимуму. Ралли на рынке драгоценных металлов происходит на фоне ожидания снижения процентных ставок в США и ослабления доллара.

В Украине запустили «Дія.АІ» — первого в мире государственного ИИ-ассистента

На портале «Дія» 1 сентября заработал новый сервис — «Дія.АІ». По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, это первый в мире государственный ИИ-агент, который способен не только отвечать на вопросы, но и предоставлять полноценные государственные услуги непосредственно в чате.

В школах ввели обязательный предмет «Предпринимательство и финансовая грамотность» на основе материалов НБУ

С 1 сентября в 8 классах Новой украинской школы началось преподавание нового обязательного предмета — «Предпринимательство и финансовая грамотность». Учебно-методические материалы для курса были разработаны экспертами Национального банка Украины. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Покупка российской нефти: в Индии назвали свои действия «спасением» для мировой экономики

Правительство Индии отвергло требование США прекратить импорт нефти из России. Министр Хардип Пури заявил, что закупки российского сырья, наоборот, помогли защитить мировую экономику от катастрофического скачка цен.

Доллар упал до 5-недельного минимума накануне ключевых данных с рынка труда США

Доллар США в понедельник, 1 сентября, упал до пятинедельного минимума, поскольку инвесторы ожидают ряда важных отчетов с американского рынка труда, которые могут укрепить ожидания относительно снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС). Валюта также остается под давлением из-за политической неопределенности, связанной с торговой политикой и независимостью ФРС.

