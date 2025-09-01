Главное за понедельник: серебро взлетело до $40, в Украине запустили «Дія.АІ»

Стоимость серебра взлетела до $40 — самой высокой отметки за 14 лет

Цена на серебро в понедельник, 1 сентября, впервые с 2011 года превысила отметку в $40 за унцию, а золото снова приблизилось к своему историческому максимуму. Ралли на рынке драгоценных металлов происходит на фоне ожидания снижения процентных ставок в США и ослабления доллара.

