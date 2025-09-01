В школах ввели обязательный предмет «Предпринимательство и финансовая грамотность» на основе материалов НБУ

С 1 сентября в 8 классах Новой украинской школы началось преподавание нового обязательного предмета — «Предпринимательство и финансовая грамотность». Учебно-методические материалы для курса были разработаны экспертами Национального банка Украины. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Причина нововведения: низкий уровень финансовой грамотности

Введение нового предмета стало ответом на критически низкий уровень финансовых знаний среди украинских подростков. Исследование, проведенное НБУ в 2024 году, показало, что средний уровень правильных ответов на задания среди учеников 14−17 лет составил лишь 46,6%, что соответствует 3 баллам по 12-балльной школьной системе.

«Введение нового предмета — это стратегическая инвестиция в будущее Украины. Речь идет не только о получении теоретических знаний о деньгах, но и о развитии предпринимательского мышления… Это поможет школьникам в будущем быть добросовестными гражданами, предпринимателями и новаторами», — подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный.

Поддержка от НБУ

Для обеспечения качественного преподавания нового предмета Национальный банк разработал полный комплекс учебных материалов: учебник, рабочую тетрадь для учеников, пособие для учителя и визуальные презентации. Учебник от НБУ по результатам конкурса был напечатан самым большим тиражом — более 104 тысяч экземпляров.

Кроме того, летом НБУ провел масштабное бесплатное обучение для почти 2 500 учителей, которые будут преподавать новый предмет. Для поддержки учеников и педагогов также создана образовательная онлайн-платформа «ТАЛАН» и отдельный сайт с материалами курса.

Следующие шаги

В 2025/2026 учебном году предмет «Предпринимательство и финансовая грамотность» будет введен в пилотных 9 классах, а впоследствии — и в старшей школе. НБУ уже работает над комплектом учебных материалов для 9 класса.