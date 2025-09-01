Покупка российской нефти: в Индии назвали свои действия «спасением» для мировой экономики

Правительство Индии отклонило требование США прекратить импорт нефти из россии. Министр Хардип Пури заявил, что закупки российского сырья, наоборот, помогли защитить мировую экономику от катастрофического скачка цен. Об этом пишет Bloomberg.

Что сказал министр

Комментарии министра нефти Хардипа Пури стали ответом на обвинения со стороны Белого дома. Ранее советник президента США Питер Наварро назвал Индию «прачечной» для Кремля, а министр финансов Скотт Бессент обвинил самые богатые семьи страны в наживе.

Пури подчеркнул, что Индия соблюдает все международные нормы, а ее импорт соответствует механизму «ценового потолка», введенному странами G7. По его словам, именно действия Индии «стабилизировали рынки и уберегли мировые цены от выхода из-под контроля», предотвратив «катастрофический шок в $200 за баррель».

Контекст

Этот жесткий ответ прозвучал на фоне удвоения Вашингтоном пошлин на индийские товары до 50% в попытке заставить Нью-Дели прекратить финансировать военную машину россии.

Согласно данным, с начала года на Россию приходилось 37% нефтяного импорта Индии. Аналитики считают, что Нью-Дели вряд ли прекратит закупки, поскольку этот вопрос превратился из чисто экономического в политический.

Напомним, что Индийская государственная нефтегазовая корпорация ONGC сообщила, что продолжит покупать российскую нефть для своих нефтеперерабатывающих заводов, если ее будут предлагать по экономически выгодным ценам.