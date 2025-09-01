Доллар упал до 5-недельного минимума накануне ключевых данных с рынка труда США

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 сентября 2025, 19:36 Читати українською

Доллар упал до 5-недельного минимума накануне ключевых данных с рынка труда США

Доллар США в понедельник, 1 сентября, упал до пятинедельного минимума, поскольку инвесторы ожидают ряд важных отчетов с американского рынка труда, которые могут укрепить ожидания относительно снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС). Валюта также остается под давлением из-за политической неопределенности, связанной с торговой политикой и независимостью ФРС. Об этом пишет Reuters.

Доллар США в понедельник, 1 сентября, упал до пятинедельного минимума, поскольку инвесторы ожидают ряд важных отчетов с американского рынка труда, которые могут укрепить ожидания относительно снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС).

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Ожидания рынка и дилемма для ФРС

В настоящее время финансовые рынки закладывают в цены примерно 90%-ную вероятность снижения ставки ФРС в сентябре. На этой неделе ожидается публикация данных об открытых вакансиях и занятости в частном секторе, а кульминацией станет пятничный отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе.

Аналитики отмечают, что американская экономика больше не демонстрирует опережающего роста, что оправдывает ослабление доллара.

Политические риски и торговая политика

Давление на доллар также оказывают политические факторы, в частности, постоянные атаки президента Трампа на ФРС и его попытка уволить члена правления Лизу Кук. Хотя недавнее судебное решение признало большинство пошлин Трампа незаконными, аналитики Jefferies не ожидают значительного влияния на рынок, поскольку дело, вероятно, перейдет в Верховный суд, который может встать на сторону президента.

Динамика других мировых валют

На фоне слабости доллара индекс DXY упал на 0,22% до 97,64. Евро вырос на 0,35% до $1,1724, несмотря на политические риски во Франции, связанные с возможным вотумом недоверия правительству. Британский фунт прибавил 0,18%, поднявшись до $1,3528. В то же время китайский юань оставался стабильным около 10-месячного максимума.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами