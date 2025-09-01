Доллар упал до 5-недельного минимума накануне ключевых данных с рынка труда США

Доллар США в понедельник, 1 сентября, упал до пятинедельного минимума, поскольку инвесторы ожидают ряд важных отчетов с американского рынка труда, которые могут укрепить ожидания относительно снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС). Валюта также остается под давлением из-за политической неопределенности, связанной с торговой политикой и независимостью ФРС. Об этом пишет Reuters.

Ожидания рынка и дилемма для ФРС

В настоящее время финансовые рынки закладывают в цены примерно 90%-ную вероятность снижения ставки ФРС в сентябре. На этой неделе ожидается публикация данных об открытых вакансиях и занятости в частном секторе, а кульминацией станет пятничный отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе.

Аналитики отмечают, что американская экономика больше не демонстрирует опережающего роста, что оправдывает ослабление доллара.

Политические риски и торговая политика

Давление на доллар также оказывают политические факторы, в частности, постоянные атаки президента Трампа на ФРС и его попытка уволить члена правления Лизу Кук. Хотя недавнее судебное решение признало большинство пошлин Трампа незаконными, аналитики Jefferies не ожидают значительного влияния на рынок, поскольку дело, вероятно, перейдет в Верховный суд, который может встать на сторону президента.

Динамика других мировых валют

На фоне слабости доллара индекс DXY упал на 0,22% до 97,64. Евро вырос на 0,35% до $1,1724, несмотря на политические риски во Франции, связанные с возможным вотумом недоверия правительству. Британский фунт прибавил 0,18%, поднявшись до $1,3528. В то же время китайский юань оставался стабильным около 10-месячного максимума.