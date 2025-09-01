Стоимость серебра взлетела до $40 — самой высокой отметки за 14 лет

Цена на серебро в понедельник, 1 сентября, впервые с 2011 года превысила отметку в $40 за унцию, а золото снова приблизилось к своему историческому максимуму. Ралли на рынке драгоценных металлов происходит на фоне ожидания снижения процентных ставок в США и ослабления доллара. Об этом сообщает агентство Bloomberg 1 сентября.

Динамика цен и факторы роста

Спотовые цены на серебро в течение дня выросли на 2,6%, достигнув отметки $40,76 за унцию. С начала года металл подорожал уже почти на 40%. Цены на золото подскочили на 1,2%, торгуясь чуть ниже апрельского рекорда в более чем $3500 за унцию.

Ослабление доллара США до самого низкого уровня с конца июля сделало драгоценные металлы, торгуемые в долларах, дешевле для иностранных покупателей, что усилило спрос.

Институциональный спрос и прогнозы

Спрос на серебро поддерживается активными вложениями со стороны биржевых инвестиционных фондов (ETF). В августе был зафиксирован седьмой подряд месяц притока средств в серебряные ETF.

Аналитики Morgan Stanley ожидают дальнейшего роста золота примерно на 10%, тогда как серебро, по их мнению, уже торгуется близко к прогнозным значениям, но имеет потенциал их превысить.

Дополнительным фактором беспокойства для рынка стало недавнее включение серебра в список критически важных полезных ископаемых США, что теоретически может привести к введению американских пошлин и на этот металл.