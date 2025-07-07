Как сделать справедливой нашу налоговую систему и почему это полезно для бюджета

Украинская налоговая система сегодня — одна из наименее справедливых в Европе — самые бедные слои населения, а также малый и средний бизнес несут непропорционально высокую налоговую нагрузку, по сравнению с состоятельными гражданами и крупным бизнесом. В условиях вооруженной агрессии рф, высокой инфляции и замедления темпов восстановления экономики, Украине необходимо налогообложение, которое обеспечило бы более равномерное распределение налогового бремени. Как это сделать, рассказал вице-президент ICC Ukraine Дмитрий Алексеенко.

Что не так с нашей налоговой системой: два примера

Первый пример несправедливости украинской налоговой системы — отсутствие нижнего порога доходов, с которого граждане освобождаются от налогов. В нашей стране до сих пор сохраняется архаический необлагаемый налогом минимум в размере 17 гривен в месяц. Эта ставка, неизменная с 1996 года, является основанием для расчета, в первую очередь штрафов, но по странной логике касается и всех доходов граждан.

Для сравнения: польский необлагаемый налогом минимум составляет примерно 2 500 злотых в месяц, что эквивалентно 28 тысячам гривен в месяц. В Украине же работники даже с минимальной зарплатой все равно платят 23% налогов (18% НДФЛ + 5% военный сбор).

Вторым фактором, который наиболее болезненно сказывается на покупательной способности украинских семей, является унифицированная 20% ставка НДС на все товары без исключения, включая самые необходимые продукты питания. Такая политика оказывает самое негативное влияние на домохозяйства с низкими доходами, вынужденными отдавать львиную долю заработков на базовые нужды выживания. По данным Государственной службы статистики, средняя украинская семья тратит более половины своего дохода на питание, что означает фактическую уплату десятой части всего семейного бюджета государству исключительно в виде НДС на продукты.

Сколько бы стоили продукты в Украине с европейским подходом к налогообложению

В Европейском Союзе ситуация кардинально иная. Большинство стран ЕС применяют пониженные ставки НДС на базовые продукты питания. Франция применяет 5,5% на основные продукты (а также некоторую фармацевтическую продукцию), Германия — 7%, Италия и Испания — 4%, Польша — 5%.

Расчеты показывают существенную разницу в использовании подобного подхода для семейных бюджетов. Если бы в Украине ставка НДС на продукты была, как в Польше, — 5%, вместо 20%, то продукты стоили бы на 12,5% дешевле. Батон стоил бы 20,6 гривен, вместо 23,5 гривен, а свинина — 260 гривен, вместо 300 гривен, за килограмм.

НДС на базовые нужды особенно болезненно сказывается на самых уязвимых группах населения. В условиях войны, когда социальная сплоченность имеет критическое значение для национальной устойчивости, налоговая система, наказывающая бедность, подрывает солидарность и доверие к государству.

Почему повышение ключевой ставки НБУ не помогает бороться с инфляцией

Двойной удар по покупательной способности населения создает рост цен на продукты питания — на 22% только за последний год. Сохранение высокой инфляции в очередной раз демонстрирует неэффективность монетарной политики НБУ. Главная проблема состоит в том, что НБУ пытается инструментами монетарной политики решать проблемы, у которых фискальная и структурная природа.

Повышение учетной ставки НБУ до 15,5% делает кредитование недоступным для большинства предприятий и граждан, тормозя экономический рост и инвестиции. В условиях войны, когда экономика нуждается в максимальной мобилизации ресурсов для восстановления разрушенной инфраструктуры и перезапуска экономики, такая монетарная политика становится тормозом развития.

Европейский опыт показывает, что борьба с инфляцией должна совмещать умеренную монетарную жесткость с активной фискальной политикой, в частности, через кредитование экономики.

Надо услышать малый и средний бизнес

Политика взаимодействия власти с украинским бизнесом демонстрирует непонимание потребностей развития украинской экономики, когда интересы крупного капитала превалируют над потребностями МСБ и общества.

27 июня 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании нового Совета по поддержке предпринимательства и объявил о подготовке длительного моратория на проверки бизнеса. На первый взгляд, это положительные шаги для улучшения бизнес-климата. Однако детальный анализ состава нового Совета раскрывает реальную картину государственной политики по предпринимательству.

Среди более 70 членов Совета преобладают представители крупного бизнеса — от «МХП» и «АТБ-МАРКЕТА» до «Киевстара» и «ДТЭК». Малый и средний бизнес, который составляет костяк украинской экономики и обеспечивает рабочие места для миллионов граждан, практически не представлен в этом консультативном органе.

Когда государство слушает исключительно голос крупного капитала, его решения неизбежно устремляются в защиту интересов монополистов за счет конкуренции и потребителей. Мораторий на проверки, который на поверхности выглядит, как универсальная поддержка предпринимательства, на практике наиболее выгоден именно крупным корпорациям, у которых сложные схемы оптимизации налогообложения и самые большие риски от контролирующих органов.

Показательной явлется также политика так называемой «детинизации экономики», которая под лозунгами борьбы с уклонением от уплаты налогов по факту превратилась в инструмент уничтожения малого и среднего бизнеса, как конкурентов крупных корпораций. Примером в прошлом году стали новые налоговые требования по запрету нахождения на упрощенной системе интернет-провайдеров, явно направленные против небольших региональных операторов в пользу крупных телекоммуникационных компаний.

Аналогично происходит давление на другие сегменты малого бизнеса из-за усложнения условий работы на упрощенной налоговой системе. Планируемая постепенная отмена «упрощенки», которую лоббируют представители крупного бизнеса под предлогом «справедливого налогообложения» и «требований МВФ», на самом деле ликвидируют конкурентов в виде малого и среднего бизнеса. Без возможности работать на упрощенных условиях миллионы ФОПов будут вынуждены либо закрыться, либо уйти в тень, оставив рынки на растерзание монополистам.

Как сделать украинскую систему налогообложения более справедливой

Украина накануне полномасштабного вторжения рф имела коэффициент Джини (расчет неравенства доходов домохозяйств) лишь 0,26 — один из самых низких в мире, ниже даже скандинавских стран с их развитыми системами социальной защиты. Для сравнения: средний показатель ЕС составляет около 0,3%.

Однако этот показатель не отображал реальную картину социальной справедливости в украинском обществе. Низкий коэффициент неравенства в Украине объясняется высоким уровнем теневой экономики (19−30% ВВП) и несовершенством статистического учета доходов. Настоящие доходы богатых скрываются через офшорные схемы, зарплаты «в конвертах» и другие механизмы избегания налогообложения, создавая иллюзию равенства при фактической несправедливости распределения налоговой нагрузки.

В Европе система работает противоположным образом. Прогрессивное налогообложение и развитые социальные трансферты снижают неравенство на 40−50%. Коэффициент Джини в ЕС к социальным трансфертам составляет 50,7%, а после перераспределения через налоговую систему и социальные выплаты — 30,4%. Это означает, что европейская система действительно перераспределяет доходы от богатых к бедным и обеспечивает реальную социальную справедливость.

Украина остается одной из немногих европейских стран, которые применяют плоскую шкалу налогообложения доходов физических лиц. Единая ставка 18% НДФЛ означает, что миллионер и работник с минимальной зарплатой платят одинаковый процент налогов из основной части своих доходов. Но это равенство только на бумаге.

Европейские страны демонстрируют кардинально иной подход к социальной справедливости в налогообложении, начиная с полного освобождения минимальных доходов от налогов. Кроме Польши, также Германия устанавливает необлагаемый налогом минимум на уровне 11,6 тысяч евро в год, а Испания — 5,5 тысяч евро. В Бельгии ставки растут от 25% для доходов свыше 15,2 тысяч евро до 50% для высоких доходов, в Нидерландах — от 9,3% до 49,5%, в Португалии — от 14,5% до 48%.

Такая архитектура налоговых систем обеспечивает реальную защиту наиболее уязвимых слоев населения, одновременно гарантируя справедливый вклад состоятельных граждан в финансирование общественных потребностей.

Снижение налоговых ставок для наиболее уязвимых групп населения может, наоборот, увеличить доходы бюджета из-за детенизации экономики. Пример Польши особенно интересен для Украины. Правительство этой страны в 2022 году временно снизило НДС на основные продукты питания до 0% (эти меры были отменены в 2024 году), что привело к снижению потребительских цен на 2,1−2,8% и общей инфляции на 0,3−0,7 пункта.

Важно, что эта политика не привела к критическому сокращению бюджетных поступлений, поскольку рост потребления и детенизация компенсировали потери от снижения ставок.

Ключевым уроком опыта стран ЕС является необходимость всеобъемлющего подхода к налоговой реформе. Простого снижения ставок недостаточно, нужно одновременно усиливать администрирование, бороться с коррупцией и создавать стимулы для добровольного соблюдения налогового законодательства. У Украины есть уникальная возможность совместить реформу налоговой системы с социальной справедливостью, создав систему, где бедные платят меньше, а богатые — больше, что соответствует европейским стандартам и принципам социального государства.

Три этапа реформирования

Трансформация украинской налоговой системы должна происходить поэтапно, с учетом военных вызовов и целей интеграции в ЕС. Первый этап реформ должен включать безотлагательные меры социальной справедливости: установление необлагаемого налогом минимума на доходы граждан и снижение НДС на базовые продукты. Эти шаги немедленно снизят налоговую нагрузку на беднейшие слои населения и сделают продукты питания более доступными для миллионов украинских семей.

Второй этап предполагает внедрение умеренной прогрессивной шкалы налогообложения доходов: 15% для низких доходов, 20% для средних доходов и 25% для высоких доходов. Параллельно должен вводиться ощутимый налог на роскошь. Это обеспечит дополнительные поступления от состоятельных слоев при снижении перегрузки на бедных.

Критически важно сохранение и развитие упрощенной налоговой системы, как инструмента поддержки малого и среднего бизнеса. Вместо ее ликвидации, необходимо усовершенствовать механизмы контроля и расширить возможности для честных предпринимателей, одновременно усилив ответственность за злоупотребление.

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Последний этап реформы налоговой системы должен завершить гармонизацию с европейскими стандартами накануне вступления нашего государства в Европейский Союз. Но главная задача — обеспечить справедливое распределение налоговой нагрузки между разными группами населения и сегментами бизнеса.

Только справедливая налоговая система, объединяющая прогрессивное налогообложение богатых с реальной поддержкой бедных и среднего класса, способна обеспечить тот уровень общественного доверия и национального единства, необходимых для развития современного европейского государства. В условиях войны особенно важно, чтобы бремя финансирования обороны и восстановления страны распределялось справедливо — в соответствии с реальными возможностями каждого гражданина и каждого бизнеса.