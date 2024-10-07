Как налоговая может изменить стоимость и качество интернет-услуг и что с этим делать

С 1 октября ГНС ввела радикальные изменения в налогообложении интернет-провайдеров: их лишили права находиться на упрощенной системе налогообложения. Это решение было введено в принудительном порядке, без соблюдения установленных законодательных процедур. В частности, налоговые органы действовали без внесения соответствующих изменений в Налоговый кодекс Украины, и не составив необходимых актов.

На каких основаниях провайдеров лишили «упрощенки»

Многие годы малые и средние интернет-провайдеры в Украине работали на упрощенной системе налогообложения. Это позволяло им минимизировать административные расходы, сосредотачиваясь на развитии сетей и улучшении качества услуг. Согласно Налоговому кодексу Украины, в частности, пп. 8 пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291, ограничения на применение упрощенной системы налогообложения относятся только к услугам телефонной связи и техническому обслуживанию телекоммуникационных сетей третьих лиц. Услуги доступа к сети Интернет не входят в этот список.

Вместо этого ГНС ввела новое толкование законодательства, требуя от интернет-провайдеров на упрощенной системе налогообложения перейти на общую. Это требование основывается на спорной интерпретации Закона «Об электронных коммуникациях». Важно подчеркнуть, что этот закон регламентирует терминологию в сфере электронных коммуникаций, но не касается непосредственно налогообложения. Несмотря на это, ГНС, ссылаясь на этот закон, классифицирует услуги доступа в Интернет, как услуги по техническому обслуживанию и эксплуатации сетей.

Действия ГНС не ограничились только разъяснениями и рекомендациями. С 2024 года налоговая служба перешла к активным действиям:

массовая рассылка требований о переходе на общую систему налогообложения;

проведение камеральных проверок провайдеров;

аннулирование регистрации предприятий на упрощенной системе налогообложения с 1 октября без проведения проверок и составления соответствующих актов.

Почему Украина вошла в топ-5 стран с самым дешевым интернетом

Согласно данным Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), на украинском рынке работают 3 883 компании, предоставляющие доступ к фиксированному интернету. При этом 35% абонентов и 33% рынка фиксированного интернета в денежном выражении приходится на ФОП.

Упрощенную систему налогообложения используют не только малые региональные провайдеры, но и некоторые крупные компании, которые создают целый ряд юридических лиц на упрощенной системе налогообложения или привлекают ФОП для предоставления услуг.

Чтобы лучше понять масштаб проблемы, стоит сравнить ситуацию в Украине с другими странами. В большинстве развитых стран рынок интернет-услуг достаточно концентрированный, с доминированием нескольких крупных игроков. Однако такая концентрация обычно является результатом естественных рыночных процессов, а не административного давления.

К примеру, в США рынок широкополосного интернета разделен между несколькими крупными провайдерами: Comcast, AT&T, Verizon и Charter. Это привело к тому, что цены на интернет в США являются одними из самых высоких среди развитых стран. По данным исследования Cable.co.uk за прошлый год, средняя стоимость 1 ГБ мобильного интернета в США составляла $6.

В Европейском Союзе ситуация немного лучше благодаря активной антимонопольной политике. К примеру, в Германии действуют несколько крупных провайдеров, таких как Deutsche Telekom, Vodafone и O2, но также существует большое количество локальных и региональных операторов. Средняя стоимость 1 ГБ мобильного интернета в Германии составляет $2,14.

Украина долгое время отличалась на этом фоне. Благодаря большому количеству малых и средних провайдеров, особенно в сегменте фиксированного интернета, конкуренция оставалась высокой, а цены — низкими.

В результате по состоянию на октябрь 2024 года, по показателю средней стоимости широкополосного интернета в месяц, Украина входит в ТОП-5 самых дешевых стран мира.

Топ-5 стран с самой низкой средней стоимостью широкополосного интернета в месяц в 2024 году

Место Страна Средняя стоимость широкополосного интернета в месяц 1 Судан $2,40 2 Аргентина $5,17 3 Беларусь $7,03 4 Украина $7,35 5 Египет $8,31

Данные — Cable.co.uk

Согласно тому же исследованию Cable.co.uk, средняя стоимость 1 ГБ мобильного интернета в Украине составляет всего $0,27, что также является одним из самых низких показателей в мире (самая дешевая цена за 1 ГБ интернета в Израиле — $0,02, среди европейских стран — в Италии — $0,09).

Как решение налоговой повлияет на интернет-услуги

Если же давление ДПС на малых и средних провайдеров будет продолжаться, это может привести к кардинальным изменениям на рынке интернет-услуг в Украине:

Крупные телекоммуникационные компании, так называемая «большая тройка» (Киевстар, Vodafone Украина, lifecell), могут поглотить или вытеснить меньших конкурентов. Это особенно касается рынка фиксированного интернета, где до сих пор доминировали локальные провайдеры. Уменьшение конкуренции неизбежно приведет к повышению цен. Стоимость услуг может вырасти на 30−50% в течение первых месяцев после начала монополизации рынка.

Крупные компании могут быть менее гибкими в реагировании на локальные потребности потребителей. Это может привести к снижению качества обслуживания, особенно в небольших городах и сельской местности.

Малые провайдеры часто были пионерами во внедрении новых технологий на локальном уровне (та же технология GPON, позволяющая пользоваться интернетом после отключения света). Их исчезновение может привести к замедлению технологического развития отрасли.

Тысячи людей, работающих сейчас у малых и средних провайдеров, могут потерять работу. Это особенно критично для небольших городов, где такие компании часто являются важными работодателями.

Изменения на рынке интернет-услуг оказывают непосредственное влияние на миллионы украинских потребителей: в условиях войны и экономического кризиса даже незначительное повышение цен на интернет может стать существенным бременем для многих домохозяйств. Особенно это касается сельской местности и небольших городов, где доходы населения обычно ниже. Рост цен может привести к тому, что часть населения лишится доступа к качественному и скоростному интернету. Это особенно опасно в контексте всеобщей диджитализации государственных услуг в Украине.

Потребители потеряют возможность выбирать между разными провайдерами, что особенно критично в случае неудовлетворительного качества услуг.

Варианты решения проблемы

Сложившаяся ситуация вызывает беспокойство не только в бизнес-сообществе, но и среди государственных регуляторов. НКЭК издала официальное разъяснение, свидетельствующее о безосновательности отнесения ГНС услуг доступа к сети Интернет к услугам по техническому обслуживанию и эксплуатации сетей.

Для решения сложной ситуации, возникшей на рынке интернет-услуг Украины, необходим комплексный подход, охватывающий различные аспекты регулирования и развития отрасли. Ключевым элементом этого подхода должны стать законодательные изменения, в частности, внесение четких поправок в Налоговый кодекс, однозначно определяющих статус интернет-провайдеров в части возможности использования упрощенной системы налогообложения.

Это поможет избежать двойных трактовок и обеспечит правовую определенность для бизнеса.

Одним из возможных путей решения проблемы может быть изменение правил предоставления телекомуслуг. К примеру, можно ввести ограничения на количество ФОП, которые могут предоставлять услуги под одним брендом. Это помогло бы уравнять условия для всех игроков рынка.

Также важно учитывать международный опыт регулирования рынка интернет-услуг. Во многих развитых странах действуют механизмы поддержки малого бизнеса в IT-секторе, что позволяет сохранять конкурентную среду и стимулировать инновации. Разработка и внедрение таких программ поддержки может стать ключевым фактором в сохранении разнообразия на рынке и обеспечении развития инфраструктуры в сельской местности, где крупные операторы часто не заинтересованы работать.

Для обеспечения здоровой конкуренции и предотвращения монополизации рынка Антимонопольный комитет должен усилить мониторинг ситуации и принимать своевременные меры. Это особенно важно в контексте угрозы вытеснения малых и средних провайдеров из рынка.

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В конце концов, нельзя недооценивать роль общественности и независимых медиа в решении этой проблемы. Активная позиция общества может помочь привлечь внимание широкой аудитории к проблеме и потенциальным последствиям для каждого пользователя интернета в Украине. Кроме того, общественный контроль над действиями государственных органов и крупных телекоммуникационных компаний может стать эффективным инструментом обеспечения прозрачности и справедливости в процессе реформирования отрасли.