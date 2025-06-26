Должны ли мобилизованные предприниматели платить налоги

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину многие физические лица-предприниматели (ФОПы) были мобилизованы в ряды Вооруженных Сил Украины. Это вызвало вполне логичные вопросы: могут ли они продолжать вести бизнес, и как быть с налогами. На эти вопросы «Минфину» ответила адвокат Адвокатского объединения «Максим Боярчуков и партнеры» Ирина Босая.

Может ли мобилизованный ФОП вести предпринимательскую деятельность

Да, ФОП, который был мобилизован, не лишается статуса субъекта хозяйствования. Согласно действующему законодательству, мобилизованный предприниматель может оставаться зарегистрированным и не обязан прекращать предпринимательскую деятельность.

Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» не содержит запретов на ведение бизнеса ФОПами, проходящими военную службу. Однако участие в предпринимательской деятельности на практике часто ограничено физически из-за выполнения служебных обязанностей.

В таком случае, предприниматель может делегировать управление своим бизнесом другому человеку — по доверенности, путем найма работников или через автоматизированные онлайн-системы (особенно это касается IТ-сферы, электронной коммерции и т. п. ).

Есть ли налоговые льготы для мобилизованных ФОП

Ключевым нормативным документом, регулирующим освобождение мобилизованных ФОП от уплаты налогов, является пункт 25 Подраздела 10 Раздела XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины.

Согласно ему, мобилизованные ФОПы освобождаются от начисления, уплаты и предоставления отчетности по:

единому налогу (1−3 группы),

налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) (для общей системы),

военному сбору.

Это освобождение действует на период прохождения военной службы, включая время лечения после ранения или реабилитации.

Освобождение действует только при условии, что:

предприниматель не осуществляет хозяйственную деятельность лично;

в определенный срок подает в налоговую службу: заявление об освобождении, копию документа, подтверждающего мобилизацию (например, военный билет, повестка, справка из части).

То есть мобилизованные ФОПы, независимо от системы налогообложения или наличия работников, не платят и не отчитываются по НДФЛ, ЕП и военному сбору за весь период мобилизации.​

Что с Единым социальным взносом (ЕСВ)

ФОПы, не являющиеся работодателями, также освобождаются от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) на период мобилизации.

На основании пункта 9−2−9−18 Раздела VIII Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», мобилизованные ФОПы освобождаются от уплаты ЕСВ за себя, а период службы будет отнесен к страховому стажу при наличии справки из воинской части.

Если у мобилизованного ФОПа есть наемные работники, ФОП должен назначить уполномоченного человека (на основании доверенности) для начисления зарплат, уплаты налогов и ЕСВ за работников. Уполномоченный человек начисляет ЕСВ за работников во время мобилизации, а после демобилизации ФОП должен оплатить начисленный ЕСВ в течение 180 дней без штрафов или пени.

Важно: если ФОП сам решил не платить ЕСВ, он потеряет страховой стаж, ведь добровольное освобождение не предоставляется автоматически — нужно подать заявление.

Что происходит, если ФОП продолжает получать доход

Здесь нужно различать:

1. Если доход получает сам ФОП во время службы — налоговое освобождение не применяется. Согласно п. 9.9 Подраздела 8 Раздела Х Х Налогового кодекса Украины (НКУ) «Плательщики единого налога первой и второй групп, с 24 февраля 2022 года мобилизованные (призванные) на военную службу, освобождаются от начисления, уплаты единого налога и предоставления налоговой отчетности на весь период такой службы». Аналогичная норма действует и для плательщиков третьей группы ЕН на упрощенной системе (за исключением НДС).

2. Если деятельность ведет доверенный человек или наемные работники, и ФОП не участвует в операционных процессах — освобождение действует. Если предприниматель продолжает лично осуществлять предпринимательскую деятельность во время службы, то он не имеет права на налоговые льготы (письмо ГНС № 1123/ИПК/99−00−04−03−03−06 от 21.03.2023). Если деятельность осуществляют наемные работники или доверенный человек, а ФОП не участвует в процессах, тогда право на освобождение сохраняется.

В любом случае, предприниматель должен фиксировать способ ведения деятельности на время службы, а налоговая обычно принимает решения, ориентируясь на предоставленные документы.

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Как действовать при мобилизации и демобилизации ФОП

После призыва (или во время службы, если есть представитель) подать в ГНС заявление и копию военного билета, или другого документа (для резервистов, участников и т. п. ) о мобилизации.

Основание: п. 9.9 Подраздела 8 Раздела Х Х Налогового кодекса Украины (по единому налогу); п. 9¹ Раздела VIII Закона Украины «О сборе и учете единого взноса» № 2464-VI (по ЕСВ).

После демобилизации (или завершения лечения/реабилитации) в течение 10 дней подать заявление и копию документа, чтобы окончательно закрепить освобождение и избежать автоматических начислений или штрафов за отсутствие отчетности. Основание: п. 9.9 Подраздела 8 Раздела Х Х НКУ (абзац 2).

Если не было заявлений — налоговые обязательства и штрафы могут быть начислены, затем нужно:

подать заявление;

предоставить документы;

в течение 60 суток с даты демобилизации добровольно уплатить налоги без санкций.

Основание: п. 9.9 Подраздела 8 Раздела Х Х НКУ , абзац 5 «…при условии добровольной уплаты таких налоговых обязательств в течение 60 календарных дней со дня окончания действия обстоятельств, предусмотренных настоящим пунктом, штрафные санкции и пеня не применяются».

Также существует норма п. 69 Подразд. 10 Разд. XX НКУ: «при отсутствии возможности, плательщик может обратиться позже — до 30 сентября 2022 года (!) или в течение 60 дней после возобновления возможностей без ответственности».