Ценовой мониторинг «Минфина»: на сколько реально выросли цена на еду в мае

Инфляция в Украине взяла новую высоту. По данным Госстата, в мае потребительские цены выросли в годовом исчислении до 15,9%, что является одним из пиковых значений за последние 23 месяца. В лидерах роста снова продукты питания. «Минфин» традиционно разбирается в ситуации и сравнивает подсчета официальной статстики с результатами собственного мониторинга.

Комментируя текущую ситуацию с ценами, Нацбанк в недавнем монетарном отчете отмечат, что в мае «инфляция достигла своего локального максимума, который был несколько выше, чем ожидалось».

По ценникам ударили весенние заморозки, из-за которых первые партии ранних овощей продавались дороже обычного. Кроме того, остаются актуальными факторы, разгоняющие инфляцию с осени прошлого года — низкий урожай (запасы которого тают на глазах), рост себестоимости производства из-за дороговизны сырья и необходимости повышать зарплаты и т. д.

Ситуацию не спасло даже снижение тарифов на электроэнергию для бизнеса и цен на топливо. Как указывает в своем отчете НБУ, промышленная инфляция (она отражается на ценах в рознице с определенным временным лагом) с апреля замедлилась, но остается очень высокой — 41,6% в годовом измерении.

«Теперь, чтобы оправдался прогноз НБУ по инфляции по итогам полугодия, нужно, чтобы в июне цены выросли всего на 0,2%, тогда как среднемесячные темпы инфляции у нас уже год держатся на уровне плюс 1,1%. Колоссальное влияние на потребительскую инфляцию оказывает рост цен производителей промышленной продукции», — пишет в своем телеграм-канале депутат Нина Южанина.

Тем не менее, о том, что инфляционный пик в этом году пройден говорит не тлько регулятор, но и независимые эксперты. По мнению директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, уже с этого месяца цены пойдут на спад, и в целом украинцев ждет «дешевое лето» из-за массового поступления на рынок продукции нового урожая.

Пока же ранние овощи и ягоды дороже, чем в прошлом году. К примеру, черешня стоит 300 гривен вместо 170−200 в июне 2024 года.

«Минфин» осуществляет собственный мониторинг цен на еду, поэтому может сравнить, как меняется стоимость потребительской корзины и насколько реальная инфляция соответствует цифрам официальной статистики.

«Золотой» борщ и малина по 2500 гривен за кило

Цены на еду были в лидерах роста и по результатам, апреля. Эта же тенденция сохранилась и в мае: за месяц продукты подорожали на 2,9%, а за истекшие 12 месяцев — на 22,2% за год.

В лидерах по росту цен — фрукты (плюс 33,5% за год и 17,6% за месяц), овощи (плюс 35,7% за год и 1,2% за месяц), хлеб (плюс 22,3% за год и 1,2% за месяц), мясо и мясные продукты (плюс 18,2% за год и 5,4% за месяц).

При этом, некоторые продукты, которые ранее ставили ценовые рекорды, в прошлом месяце начали дешеветь. К примеру, яйца, которые за последний год прибавили в цене 86%, в мае подешевели на 8,7%. Сливочное масло, ценники на которое за год выросли на 28,5%, стало дешевле на 0,8%. А молоко, до этого подорожавшее на 20,9%, показало «минус» 0,7%.

Почему на продуктовом рынке в мае наблюдались такие «ценовые качели»?

Что касается овощей и фруктов, то, по словам Олега Пендзина, на их ценники влияли несколько факторов.

Первый — снижение запасов прошлогоднего урожая и ухудшение их качества. В Украине усугубился дефицит современных хранилищ — часть их разрушена, часть работала с перебоями из-за проблем с электроэнергией. Это не позволило сохранить в товарном качестве запасы прошлогодних овощей, в частности, борщового набора.

Поэтому на качественную продукцию ценники росли, и за последний год овощи подорожали больше чем на треть.

Второй фактор — весенние заморозки, которые во многих регионах замедлили вегетацию рассады, а в некоторых областях (к примеру, Кировоградской) фермерам пришлось даже заново пересаживать целые массивы овощных культур.

К примеру, как отмечают аналитики EastFruit, даже несмотря на то, что на рынок уже поступает свекла нового урожая, из-за невысокого предложения заложенной на хранение в прошлом году продукции ценники на нее увеличиваются уже несколько месяцев подряд. Сейчас свекла на опте стоит 25−30 гривен за килограмм, что на 21% дороже, чем годом ранее. А свекла нового урожая поступает в продажу по 32−40 гривен за килограмм, так как на рынке нет «давления со стороны переходных запасов 2024 года».

Высокие ценники держатся также на прошлогодний картофель (в мае они доходили до 30 гривен за килограмм, что на 24% дороже, чем в прошлом году), капусту (до 50 гривен) и морковь (до 40 гривен за килограмм).

В мае рекордно выросли ценники и на фрукты. По данным EastFruit, были периоды, когда отечественные яблоки дорожали на 14% за неделю, и на опте ее предлагали по 32−40 гривен за килограмм. В рознице ценники на них доходили до 60 гривен. Украинские яблоки стоили дороже импортных бананов, которые можно было найти по 55 гривен за килограмм.

Такое резкое подорожание аналитики EastFruit поясняют сезонным фактором. Запасы прошлогоднего урожая стремительно сокращаются, тогда как до поступления на рынок нового урожая еще далеко. Из-за холодной весны даже ранние сорта яблок поступят в продажу лишь через несколько недель. В итоге ценники на яблоки сейчас вдвое выше, чем на аналогичный период прошлого года и продолжают расти.

Плодово-ягодная продукция нового урожая, которая появилась в магазинах в мае, тоже шокировала своими ценниками. Импортную черешню продавали по 600−1000 гривен за килограмм, а малину — по 2,5 тысячи. Первая отечественная клубника стоила на 45% дороже, чем в прошлом году — на опте ценники доходили до 300 гривен, а в рознице — до 500 гривен за килограмм. И только под конец мая из-за резкого увеличения предложения стоимость клубники упала до 120−190 гривен на опте и до 250−300 гривен в рознице.

В отечественных магазинах заметно подорожали также мясо и колбасы. И это при том, что ценники на мясо традиционно меняются не так часто, поскольку, по словам Олега Пендзина, для многих украинцев мясная продукция и так слишком дорогая, и спрос на нее не такой высокий, как того хотелось бы продавцам.

Но в мае стоимость мяса увеличилась, по сравнению с апрелем, сразу на 5,4%. По данным Ассоциации свиноводов Украины, живец продают по 92−93 гривны за килограмм, хотя, к примеру, мясокомбинаты называют спрос на колбасные изделия «вялым».

Отчасти такая ситуация связана с проблемами в свиноводческой отрасли. Есть риски распространения африканской чумы свиней и ящура. Кроме того, свиноводы готовятся к законодательным новшествам — в следующем году в Украине должны вступить в силу требования европейских стандартов по благополучию животных, что потребует от хозяйств значительных инвестиций в фермы. Поэтому уже сейчас свиноводы пытаются продавать свою продукцию по максимальным ценам. Плюс, по словам руководителя аналитического отдела ассоциации Александры Бондарской, только одно из четырех крупных промышленных хозяйств озвучило планы об увеличении поголовья свиней.

Что касается курятины, то, по данным Союза птицеводов, за 4 месяца этого года было ревизовано 458,1 тысячи тонн мяса, что немного меньше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда продали 460,2 тысячи тонн). Но ценники все равно растут из-за увеличение затрат на производство.

Распродажа яиц и молочки

Ценники на яйца, наоборот, обвалились за месяц сразу на 8,7%. По акциям в некоторых сетях яйца в мае можно было приобрести еще дешевле — по 45 гривен за десяток, что на 25% ниже апрельских ценников (речь идет о нефасованной продукции).

Такая «распродажа» поясняется перизбытком яиц на рынке, сформировавшимся на фоне экспортных ограничений для наших птицеводов в Европе. Кроме того, с наступлением тепла увеличилось предложение яиц из частных домохозяйств.

В мае посыпались ценники и на молочку. По данным Ассоциации производителей молока, это связано с сезонным удешевлением сырья. Плюс — на украинском рынке увеличилась доля импортной молочной продукции, что усилило конкуренцию за кошельки потребителей.

Как отмечают в профильной ассоциации, к примеру, пастеризованное молоко жирностью 2,5−2,6% подешевело за прошлый месяц на 1% или 69 копеек за упаковку — до 46,61 гривны за литр. Но при этом оно все равно остается на 25% дороже, чем в прошлом году.

На 1% или 47 копеек за месяц подешевел также кефир жирностью 2,5% в пластиковых бутылках (до 74.76 гривен за литр), но, если сравнивать с маем 2024 года, ценник все равно на 24% выше.

Сливочное масло жирностью 72,5−73% за прошлый месяц подешевело на 0,1% или 72 копейки — до 573,64 гривен за килограмм. По сравнению с прошлым годом оно остается супер дорогим (цена выше на 38%).

Но есть целый список молочных продуктов, цены на которые продолжают расти. Скажем, сыр Маасдам отечественного производства в мае подорожал на 5%, по сравнению с апрелем и на 26% — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 688,23 гривен за килограмм. Голландский сыр за месяц прибавил в цене 1%, а за год — 30% (до 577,87 гривен за килограмм). Йогурт в стаканчиках подорожал на 2% за месяц и на 20% — в годовом измерении (до 160,7 гривен за килограмм). На 1% за месяц и на 25% за год стала дороже и сметана жирностью 15% (в мае она стоила 187,09 гривен за килограмм).

Дороже, чем в апреле, но дешевле, чем в марте: что показал мониторинг «Минфина»

«Минфин» регулярно ведет собственный мониторинг цен на продукты питания в отечественной рознице. Как показывает практика, нередко, показатели реальной инфляции на продуктовом рынке существенно отличаются от данных официальной статистики. В отдельные месяцы «Минфин» фиксировал удорожание потребительской корзины до 30%, но в апреле впервые с начала года наметилось снижение ее стоимости.

Для расчета среднего бюджета на продуктовую корзину «Минфин» ориентируется на список основных продуктов, составленный аналитиками picodi.com с учетом норм рационального питания.

В него входят:

молоко — 10 литров;

Хлеб — 10 буханок;

Рис — 1,5 килограмма;

Творог — 1 килограмм;

Мясо — 6 килограмм;

Фрукты — 6 килограмм;

Овощи — 8 килограмм;

Яйца — 20 штук.

По итогам января 2025 года такой набор стоил чуть больше 3 тысяч гривен, в феврале — около 3,3 тысяч, марте — порядка 3,7 тысяч гривен, в апреле — до 3,4 тысяч.

В мае расклад по ценам такой:

10 литров молока жирностью 2,6% — 595,1 гривна;

10 буханок хлеба — 436,5 гривен;

1,5 килограмма риса — 87,75 гривен;

Килограмм творога — 312,2 гривны;

6 килограммов мяса (филе курятины) — 1264,14 гривен;

6 килограмм фруктов (яблок) — 290,82 гривны;

8 килограмм овощей (4 килограмма картофеля, по килограмму моркови, капусты, свеклы и лука) — 337,25 гривен;

Два десятка яиц — 133,14 гривен.

Итого — 3456,9 гривен, что на 64,4 гривны (или на 1,9%) дороже, чем в апреле. При этом Госстат показывает более существенное подорожание продуктов питания за прошлый месяц — на 2,9%. Такая разница в оценках может объяснятся, в частности, тем, что в корзине «Минфина» нет рыбы, которая, согласно данным Госстата, в мае прибавила в цене 14%, сахара (он подорожал на 0,7%) и безалкогольных напитков (плюс 1,8% за прошлый месяц).

При этом, согласно мониторингу «Минфина», больше всего в мае подорожали овощи (в апреле набор из 8 килограмм стоил порядка 281 гривны, в мае — 337,35 гривен), хлеб (10 буханок в апреле стоили 415,3 гривны, в мае — 436,5 гривен), творог (в апреле — меньше 300 гривен, в мае — 312,2 гривны).

Выросли цены также на молоко (в апреле 10 литров стоили 587,88 гривен, в мае — 595,1 гривну), хотя, согласно данным Госстата, оно в мае дешевело. Курятина, наоборот, по данным мониторинга «Минфина», упала в цене (с 1291, 4 гривен за 6 кило в апреле до 1264,14 гривен в мае), хотя официальная статистика зафиксировала подорожание мяса.

Как меняются цены в июне

НБУ в недавнем монетарном отчете утверждает, что майская инфляция стала «последним рекордом» и достигла «своего локального максимума». Теперь, чтобы выйти на спрогнозированные регулятором показатели годовой инфляции в 8,7%, ценники должны падать хотя бы несколько месяцев подряд.

По мнению Олега Пендзина, именно такой тренд будет наблюдаться на продуктовом рынке все лето. «Нас ждет три месяца продуктовой дефляции. На рынок начинает массово поступать продукция нового урожая, что собьет цены на овощи, ягоды и фрукты. Из-за сезонного роста надоев дешевеет молочное сырье, а это значит, что упадут цены и на молочку. То же самое с яйцами — предложение из частных домохозяйств растет, поэтому продавцам придется снижать расценки», — говорит эксперт.

В Украине также немного просели тарифы на электроэнергию для бизнеса и цены на автомобильное топливо, что должно снизить себестоимость продукции.

Вместе с тем, прогнозируется ухудшение урожая по целому ряду культур. Скажем, косточковых (абрикосы, персики, черешни) в этом году будет меньше, чем в прошлом из-за весенних заморозков. Также ожидается ухудшение урожая пшеницы, а это значит, могут возникнуть проблемы с мукой. Поэтому ценники на еду в июне, если и снизятся, по сравнению с маем, то все равно будут выше, чем летом прошлого года, — говорит Пендзин.

Ситуация может меняться под давлением «лишней» продукции, которая останется на внутреннем рынке из-за отмены торгового безвиза с ЕС. Не исключено, что продавцам придется снижать ценники.

Впрочем, как показывает ценовой мониторинг «Минфина», по состоянию на 11 июня особых распродаж в рознице пока не наблюдается, а многие продукты продолжают дорожать. тот же картофель, который в мае продавали по 34,75 гривен за килограмм, сейчас стоит уже 36,27 гривен. Морковь подорожала с 54,89 гривен за килограмм в мае до 58,01 гривен. При этом, заметно снизились ценники на молодую морковь: в мае она стоила 92,18 гривен за килограмм, сейчас — 70,93 гривны.

По данным EastFruit, за неделю более чем на 20% упали ценники также на огурцы, что связано с массовым поступлением на рынок нового урожая. Тем не менее, ценники на них все равно на 37% выше, чем в июне прошлого года.

А вот яблоки продолжают дорожать. В прошлом месяце они продавались в рознице по 48,47 гривен за кило, а сейчас стоят уже 85,2 гривен.

Также заметно прибавил в цене хлеб: в прошлом месяце буханка пшеничного продавалась за 43,65 гривен, а на 11 июня — уже за 49,49 гривен.