Владельцы крупных вкладов стали еще богаче: сколько сейчас платят по депозитам крупные банки

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 июля 2025, 14:30 Читати українською

Владельцы крупных вкладов стали еще богаче: сколько сейчас платят по депозитам крупные банки

За последние две недели только три финучреждения с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн пересмотрели доходность вкладов для частных клиентов. Все актуальные предложения от крупных банков для таких вкладчиков собрал «Минфин».

Депозитний оглядКаталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Крупные банки приступили к июлю почти без изменений депозитных предложений. Средние ставки на депозиты в гривне на 3 месяца сократились на 0,06 п.п., на столько же выросла доходность полугодовых вкладов в нацвалюте.

Средние ставки на 9-месячные вклады, которые за последние три года были не очень популярными среди депозитных предложений банков, сейчас добавили 0,09 п.п. и выросли до 14,06% годовых — самая большая средняя ставка в линейке срочных вкладов. Без изменений остаются средние характеристики доходности годовых вкладов. Как и в июне, в июле средние ставки по этим вкладам держатся на уровне 13,61% годовых.

Восток Банк срезал ставку на гривневые депозиты на 3 месяца сразу на 2 п.п. — до 14% годовых. Такую же доходность банк предлагает сейчас на 6-месячные вклады и 13% годовых платит по депозитам на год.

Альянс банк увеличил доходность вкладов в гривне на 3 и 6 месяцев — на 0,2 п.п., и платит по ним сейчас 14,8% годовых, доходность вкладов на 9 месяцев увеличена на 0,15 п.п. — до 15,35% годовых. В то же время банк урезал доходность вкладов в долларе: ставки депозитов на 3 и 6 месяцев похудели на 0,05 п.п. — до 0,75% годовых, на 9 месяцев — на 0,1 п.п. — до 1,25 годовых.

Банк Пивденный повысил на 0,25 п.п. ставку на вклады в евро на 3 месяца — до 0,25% годовых.

Согласно свежим данным ФГВФЛ, доля гривневых депозитов в мае выросла с 64,3% до 64,8%, валютных — снизилась с 35,7% до 35,2%. Майский отток из валютных вкладов Фонд оценивает в 2,2 млрд грн. Причиной может быть как-то, что украинцы в течение месяца активно снимали валюту, так и с низкими ставками в СКВ, которые продолжают удерживать банки.

В начале июля среди крупных финучреждений ставки в долларе в год варьируются от 0,01% до 2,5% годовых, в евро сохраняется примерно такое же распределение. В обеих валютах ставка по бессрочным вкладам в СКВ держится на отметках 0,01−0,02% годовых.

Депозиты растут, но темпы замедляются

По данным Фонда гарантирования вкладов, в мае 2025 года объем сбережений украинцев в банках увеличился на 12,6 млрд грн и составил 1,44 трлн грн. Этот рост выглядит более скромным, чем в апреле (+35,5 млрд грн), но в нем есть важные сигналы для вкладчиков.

Несмотря на войну, депозиты продолжают расти, но темпы замедлились почти в три раза. В мае произошло чистое сокращение валютных сбережений, в то же время прирост гривневых вкладов остался стабильным, даже немного вырос, по сравнению с апрелем.

Мес.

Общий прирост депозитов

Прирост гривневых вкладов

Прирост валютных вкладов

Апрель

+35,5 млрд грн

+25,5 млрд грн

+10,0 млрд грн

Май

+12,6 млрд грн

+14,8 млрд грн

-2,2 млрд грн

Распределение по типу тех банков, где больше всего держат вклады украинцы, за месяц не изменилось: более двух третей (61,7%) держат государственные банки. На банки с частным капиталом приходится доля в 20,7%, на банки с иностранным капиталом — 17,6%.

То есть новые деньги, которые входили в систему в мае, в основном оставались в тех же банках. В госбанки также поступают основные бюджетные выплаты, в частности, зарплаты бюджетникам и соцпомощь — именно эти средства формируют значительную часть прироста депозитов.

Большинство средств — «на карте», долгосрочных вкладов почти нет

В структуре депозитов в мае по-прежнему преобладают средства до востребования — 69,82%. Срочные депозиты составляют 30,18%, из которых большинство — краткосрочные.

Доля средств по требованию осталась стабильной — более 69%, доля вкладов до 3 месяцев выросла на 0,1 п.п. Зато доля вкладов на 3−6 месяца уменьшилась на 0,21 п.п., а доля долгосрочных вкладов (свыше года) уменьшилась на 0,06 п.п. — до 0,82%.

Это свидетельствует о том, что большинство вкладчиков хотят иметь свободный доступ к деньгам и не готовы блокировать их даже на полгода. Желание «заморозить» деньги в год и больше — почти отсутствует из-за низких ставок и нестабильных ожиданий.

Ставки VS инфляция: кто кого

В мае инфляция в Украине составила 15,9% в годовом исчислении (по данным Госстата), что не позволяет гривневым депозитам сохранять положительную реальную доходность. В начале месяца Индекс ставок по депозитам физлиц (UIRD-9) составлял всего 12,45% годовых, а самый высокий показатель сохранялся по трехмесячным вкладам — 13,38% годовых.

По факту же вкладчик получает «чистыми» существенно меньше из-за налогообложения процентов банковских депозитов. К примеру, за 13,38% годовых после налогов останется примерно 10,3%, а при ставке 13,13% годовых «чистая» доходность составит примерно 10,1%.

Учитывая налоги и инфляцию, доходность коротких депозитов остается на грани нулевой или незначительной реальной прибыли. Это одна из причин, почему почти 70% всех сбережений держат не на срочных депозитах, а на текущих счетах.

Малые вклады — массовые, крупные — решающие

Самая большая доля вкладчиков — это граждане с депозитами до 200 тыс. грн, таковых более 57%. Но на 0,56% вкладчиков с суммами свыше 600 тыс. грн приходится более 50% от всех депозитов в банках. Это создает уязвимую концентрацию средств в верхнем сегменте.

Доля вкладчиков с депозитами до 200 тыс. грн несколько уменьшилась (на 0,07 п.п.), как и доля таких вкладов в общем объеме (на 0,2 п.п.). Вклады более 600 тыс. грн выросли не количественно (количество вкладчиков неизменно, доля составляет 0,56%), а суммарно — на +0,23 п.п. Очевидно, что крупные клиенты доносили деньги или оставляли полученные доходы на счетах. В других категориях структура осталась стабильной, активной миграции между сегментами вкладчиков за месяц не состоялось.

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Идея Банк 17,00% - 16,75% - 16,50% - - - - -
МТБ Банк 16,75% - 16,90% - 16,80% - 16,50% - - -
Аккордбанк 16,55% - - - 16,55% - 16,55% - 5,00% -
А-Банк 16,40% - - - 16,30% - 15,60% - 0,01% -
Таскомбанк 16,00% - 14,75% - 15,50% - 15,00% - 4,00% -
Универсал Банк 16,00% - - - 15,70% - 15,50% - - -
monobank 16,00% - 15,90% - 15,70% - 15,50% - - -
Радабанк * 16,00% - 17,75% - 17,50% - 17,00% - - -
КоминБанк* 15,75% - 15,35% - 15,35% - 14,80% - - -
Банк Львов* 15,50% - 15,50% - 15,00% - 17,00% - 5,00% -
Глобус* 15,00% - 15,50% - 14,50% - 12,00% - - -
Альянс Банк 14,50% - 15,35% 0,15% 14,80% 0,20% 14,80% 0,20% 5,50% -
Кредит Днепр Банк 14,50% - - - 16,50% - 16,00% - - -
Восток Банк 13,00% - - - 14,00% - 14,00% 2,00% - -
Ощадбанк 13,00% - - - 13,00% - - - - -
Приватбанк 13,00% - 10,00% - 10,00% - 2,50% - 2,50% -
Прокредит Банк* 13,00% - - - 15,00% - 15,00% - 5,00% -
ПУМБ 13,00% - 13,00% - 13,00% - 13,00% - - -
Сенс Банк* 12,25% - - - 12,25% - 12,00% - 4,00% -
Укргазбанк 12,25% - 12,25% - 11,25% - 11,25% - - -
Кредобанк 12,00% - - - 13,00% - - - - -
Правэкс Банк 11,50% - 13,00% - 13,00% - 14,00% - - -
Укрэксимбанк* 11,35% - 11,85% - 10,80% - 11,30% - - -
Креди Агриколь Банк 10,50% - - - 11,00% - 10,00% - 1,00% -
ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 10,00% - 9,29% - 3,00% -
Райффайзен Банк 6,50% - - - 6,50% - 5,50% - - -
Пивденный - - - - 15,00% - 14,75% - 3,00% -
Укрсиббанк - - - - 9,50% - 9,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 17.06.2025−30.06.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2025

Доллар США

Программа БОНУС к депозитам

Оформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков:

Глобус, Кредитвест Банк, Клиринговый Дом.

Выберите банк и получите бонус!

Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Радабанк * 2,50% - 2,50% - 2,25% - 2,25% - - -
Банк Львов* 2,50% - 2,25% - 2,25% - 1,75% - 0,01% -
Аккордбанк 2,50% - - - 2,00% - 1,75% - 0,10% -
Таскомбанк 2,50% - 2,25% - 2,00% - 1,75% - - -
Глобус* 2,00% - 1,50% - 1,00% - 0,50% - - -
Альянс Банк 1,90% - 1,25% 0,10% 0,75% 0,05% 0,75% 0,05% 0,20% -
Кредит Днепр Банк
 1,75% - - - 1,50% - 0,80% - - -
Универсал Банк 1,70% - - - 1,20% - 0,10% - - -
monobank 1,70% - 1,50% - 1,20% - 0,10% - - -
МТБ Банк 1,55% - 1,50% - 1,45% - 1,30% - - -
Восток Банк 1,50% - - - 1,00% - 1,00% - - -
КоминБанк* 1,50% - 1,10% - 1,10% - 0,35% - - -
Сенс Банк* 1,50% - - - 1,25% - 1,00% - 0,01% -
Креди Агриколь Банк
 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
ПУМБ 1,00% - 0,80% - 0,60% - 0,50% - - -
Укргазбанк 1,00% - 1,00% - 0,15% - 0,15% - - -
Укрсиббанк 1,00% - 1,00% - 1,50% - 1,50% - - -
Прокредит Банк* 0,80% - - - 0,75% - 0,75% - 0,01% -
Идея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - - - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - 0,01% - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - - - - -
Укрэксимбанк* 0,30% - 0,40% - 0,15% - 0,25% - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 1,25% - 1,25% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 1,00% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Пивденный - - - - 1,40% - 1,45% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 17.06.2025−30.06.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Евро

Максимальные ставки по евровкладам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Банк Львов* 1,75% - 1,25% - 1,25% - 0,75% - 0,01% -
Аккордбанк 1,50% - - - 1,00% - 0,75% - 0,10% -
Таскомбанк 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,45% - - -
Глобус* 1,50% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - - -
Радабанк * 1,40% - 1,60% - 1,50% - 1,30% - - -
Альянс Банк 1,00% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - 0,20% -
МТБ Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - 0,55% - - -
Универсал Банк 0,70% - - - 0,50% - 0,10% - - -
monobank 0,70% - 0,60% - 0,50% - 0,10% - - -
Восток Банк 0,50% - - - 1,00% - 1,00% - - -
Креди Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
ПУМБ 0,50% - 0,50% - 0,50% - 0,50% - - -
Идея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - - - - -
КоминБанк* 0,25% - 0,20% - 0,20% - 0,10% - - -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
Укрэксимбанк* 0,10% - 0,10% - 0,01% - 0,01% - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Прокредит Банк* 0,10% - - - 0,20% - 0,20% - 0,01% -
Кредит Днепр Банк 0,01% - - - 0,20% - 0,20% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,25% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,50% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Сенс Банк* 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Пивденный - - - - 0,50% - 0,25% 0,25% - -
Укрсиббанк - - - - 0,20% - 0,50% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 17.06.2025−30.06.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 63 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами