Владельцы крупных вкладов стали еще богаче: сколько сейчас платят по депозитам крупные банки

За последние две недели только три финучреждения с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн пересмотрели доходность вкладов для частных клиентов. Все актуальные предложения от крупных банков для таких вкладчиков собрал «Минфин».

Крупные банки приступили к июлю почти без изменений депозитных предложений. Средние ставки на депозиты в гривне на 3 месяца сократились на 0,06 п.п., на столько же выросла доходность полугодовых вкладов в нацвалюте.

Средние ставки на 9-месячные вклады, которые за последние три года были не очень популярными среди депозитных предложений банков, сейчас добавили 0,09 п.п. и выросли до 14,06% годовых — самая большая средняя ставка в линейке срочных вкладов. Без изменений остаются средние характеристики доходности годовых вкладов. Как и в июне, в июле средние ставки по этим вкладам держатся на уровне 13,61% годовых.

Восток Банк срезал ставку на гривневые депозиты на 3 месяца сразу на 2 п.п. — до 14% годовых. Такую же доходность банк предлагает сейчас на 6-месячные вклады и 13% годовых платит по депозитам на год.

Альянс банк увеличил доходность вкладов в гривне на 3 и 6 месяцев — на 0,2 п.п., и платит по ним сейчас 14,8% годовых, доходность вкладов на 9 месяцев увеличена на 0,15 п.п. — до 15,35% годовых. В то же время банк урезал доходность вкладов в долларе: ставки депозитов на 3 и 6 месяцев похудели на 0,05 п.п. — до 0,75% годовых, на 9 месяцев — на 0,1 п.п. — до 1,25 годовых.

Банк Пивденный повысил на 0,25 п.п. ставку на вклады в евро на 3 месяца — до 0,25% годовых.

Согласно свежим данным ФГВФЛ, доля гривневых депозитов в мае выросла с 64,3% до 64,8%, валютных — снизилась с 35,7% до 35,2%. Майский отток из валютных вкладов Фонд оценивает в 2,2 млрд грн. Причиной может быть как-то, что украинцы в течение месяца активно снимали валюту, так и с низкими ставками в СКВ, которые продолжают удерживать банки.

В начале июля среди крупных финучреждений ставки в долларе в год варьируются от 0,01% до 2,5% годовых, в евро сохраняется примерно такое же распределение. В обеих валютах ставка по бессрочным вкладам в СКВ держится на отметках 0,01−0,02% годовых.

Депозиты растут, но темпы замедляются

По данным Фонда гарантирования вкладов, в мае 2025 года объем сбережений украинцев в банках увеличился на 12,6 млрд грн и составил 1,44 трлн грн. Этот рост выглядит более скромным, чем в апреле (+35,5 млрд грн), но в нем есть важные сигналы для вкладчиков.

Несмотря на войну, депозиты продолжают расти, но темпы замедлились почти в три раза. В мае произошло чистое сокращение валютных сбережений, в то же время прирост гривневых вкладов остался стабильным, даже немного вырос, по сравнению с апрелем.

Мес. Общий прирост депозитов Прирост гривневых вкладов Прирост валютных вкладов Апрель +35,5 млрд грн +25,5 млрд грн +10,0 млрд грн Май +12,6 млрд грн +14,8 млрд грн -2,2 млрд грн

Распределение по типу тех банков, где больше всего держат вклады украинцы, за месяц не изменилось: более двух третей (61,7%) держат государственные банки. На банки с частным капиталом приходится доля в 20,7%, на банки с иностранным капиталом — 17,6%.

То есть новые деньги, которые входили в систему в мае, в основном оставались в тех же банках. В госбанки также поступают основные бюджетные выплаты, в частности, зарплаты бюджетникам и соцпомощь — именно эти средства формируют значительную часть прироста депозитов.

Большинство средств — «на карте», долгосрочных вкладов почти нет

В структуре депозитов в мае по-прежнему преобладают средства до востребования — 69,82%. Срочные депозиты составляют 30,18%, из которых большинство — краткосрочные.

Доля средств по требованию осталась стабильной — более 69%, доля вкладов до 3 месяцев выросла на 0,1 п.п. Зато доля вкладов на 3−6 месяца уменьшилась на 0,21 п.п., а доля долгосрочных вкладов (свыше года) уменьшилась на 0,06 п.п. — до 0,82%.

Это свидетельствует о том, что большинство вкладчиков хотят иметь свободный доступ к деньгам и не готовы блокировать их даже на полгода. Желание «заморозить» деньги в год и больше — почти отсутствует из-за низких ставок и нестабильных ожиданий.

Ставки VS инфляция: кто кого

В мае инфляция в Украине составила 15,9% в годовом исчислении (по данным Госстата), что не позволяет гривневым депозитам сохранять положительную реальную доходность. В начале месяца Индекс ставок по депозитам физлиц (UIRD-9) составлял всего 12,45% годовых, а самый высокий показатель сохранялся по трехмесячным вкладам — 13,38% годовых.

По факту же вкладчик получает «чистыми» существенно меньше из-за налогообложения процентов банковских депозитов. К примеру, за 13,38% годовых после налогов останется примерно 10,3%, а при ставке 13,13% годовых «чистая» доходность составит примерно 10,1%.

Учитывая налоги и инфляцию, доходность коротких депозитов остается на грани нулевой или незначительной реальной прибыли. Это одна из причин, почему почти 70% всех сбережений держат не на срочных депозитах, а на текущих счетах.

Малые вклады — массовые, крупные — решающие

Самая большая доля вкладчиков — это граждане с депозитами до 200 тыс. грн, таковых более 57%. Но на 0,56% вкладчиков с суммами свыше 600 тыс. грн приходится более 50% от всех депозитов в банках. Это создает уязвимую концентрацию средств в верхнем сегменте.

Доля вкладчиков с депозитами до 200 тыс. грн несколько уменьшилась (на 0,07 п.п.), как и доля таких вкладов в общем объеме (на 0,2 п.п.). Вклады более 600 тыс. грн выросли не количественно (количество вкладчиков неизменно, доля составляет 0,56%), а суммарно — на +0,23 п.п. Очевидно, что крупные клиенты доносили деньги или оставляли полученные доходы на счетах. В других категориях структура осталась стабильной, активной миграции между сегментами вкладчиков за месяц не состоялось.

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 17.06.2025−30.06.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2025

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 17.06.2025−30.06.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Максимальные ставки по евровкладам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 17.06.2025−30.06.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.