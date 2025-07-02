За последние две недели только три финучреждения с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн пересмотрели доходность вкладов для частных клиентов. Все актуальные предложения от крупных банков для таких вкладчиков собрал «Минфин».
Владельцы крупных вкладов стали еще богаче: сколько сейчас платят по депозитам крупные банки
Крупные банки приступили к июлю почти без изменений депозитных предложений. Средние ставки на депозиты в гривне на 3 месяца сократились на 0,06 п.п., на столько же выросла доходность полугодовых вкладов в нацвалюте.
Средние ставки на 9-месячные вклады, которые за последние три года были не очень популярными среди депозитных предложений банков, сейчас добавили 0,09 п.п. и выросли до 14,06% годовых — самая большая средняя ставка в линейке срочных вкладов. Без изменений остаются средние характеристики доходности годовых вкладов. Как и в июне, в июле средние ставки по этим вкладам держатся на уровне 13,61% годовых.
Восток Банк срезал ставку на гривневые депозиты на 3 месяца сразу на 2 п.п. — до 14% годовых. Такую же доходность банк предлагает сейчас на 6-месячные вклады и 13% годовых платит по депозитам на год.
Альянс банк увеличил доходность вкладов в гривне на 3 и 6 месяцев — на 0,2 п.п., и платит по ним сейчас 14,8% годовых, доходность вкладов на 9 месяцев увеличена на 0,15 п.п. — до 15,35% годовых. В то же время банк урезал доходность вкладов в долларе: ставки депозитов на 3 и 6 месяцев похудели на 0,05 п.п. — до 0,75% годовых, на 9 месяцев — на 0,1 п.п. — до 1,25 годовых.
Банк Пивденный повысил на 0,25 п.п. ставку на вклады в евро на 3 месяца — до 0,25% годовых.
Согласно свежим данным ФГВФЛ, доля гривневых депозитов в мае выросла с 64,3% до 64,8%, валютных — снизилась с 35,7% до 35,2%. Майский отток из валютных вкладов Фонд оценивает в 2,2 млрд грн. Причиной может быть как-то, что украинцы в течение месяца активно снимали валюту, так и с низкими ставками в СКВ, которые продолжают удерживать банки.
В начале июля среди крупных финучреждений ставки в долларе в год варьируются от 0,01% до 2,5% годовых, в евро сохраняется примерно такое же распределение. В обеих валютах ставка по бессрочным вкладам в СКВ держится на отметках 0,01−0,02% годовых.
Депозиты растут, но темпы замедляются
По данным Фонда гарантирования вкладов, в мае 2025 года объем сбережений украинцев в банках увеличился на 12,6 млрд грн и составил 1,44 трлн грн. Этот рост выглядит более скромным, чем в апреле (+35,5 млрд грн), но в нем есть важные сигналы для вкладчиков.
Несмотря на войну, депозиты продолжают расти, но темпы замедлились почти в три раза. В мае произошло чистое сокращение валютных сбережений, в то же время прирост гривневых вкладов остался стабильным, даже немного вырос, по сравнению с апрелем.
|
Мес.
|
Общий прирост депозитов
|
Прирост гривневых вкладов
|
Прирост валютных вкладов
|
Апрель
|
+35,5 млрд грн
|
+25,5 млрд грн
|
+10,0 млрд грн
|
Май
|
+12,6 млрд грн
|
+14,8 млрд грн
|
-2,2 млрд грн
Распределение по типу тех банков, где больше всего держат вклады украинцы, за месяц не изменилось: более двух третей (61,7%) держат государственные банки. На банки с частным капиталом приходится доля в 20,7%, на банки с иностранным капиталом — 17,6%.
То есть новые деньги, которые входили в систему в мае, в основном оставались в тех же банках. В госбанки также поступают основные бюджетные выплаты, в частности, зарплаты бюджетникам и соцпомощь — именно эти средства формируют значительную часть прироста депозитов.
Большинство средств — «на карте», долгосрочных вкладов почти нет
В структуре депозитов в мае по-прежнему преобладают средства до востребования — 69,82%. Срочные депозиты составляют 30,18%, из которых большинство — краткосрочные.
Доля средств по требованию осталась стабильной — более 69%, доля вкладов до 3 месяцев выросла на 0,1 п.п. Зато доля вкладов на 3−6 месяца уменьшилась на 0,21 п.п., а доля долгосрочных вкладов (свыше года) уменьшилась на 0,06 п.п. — до 0,82%.
Это свидетельствует о том, что большинство вкладчиков хотят иметь свободный доступ к деньгам и не готовы блокировать их даже на полгода. Желание «заморозить» деньги в год и больше — почти отсутствует из-за низких ставок и нестабильных ожиданий.
Ставки VS инфляция: кто кого
В мае инфляция в Украине составила 15,9% в годовом исчислении (по данным Госстата), что не позволяет гривневым депозитам сохранять положительную реальную доходность. В начале месяца Индекс ставок по депозитам физлиц (UIRD-9) составлял всего 12,45% годовых, а самый высокий показатель сохранялся по трехмесячным вкладам — 13,38% годовых.
По факту же вкладчик получает «чистыми» существенно меньше из-за налогообложения процентов банковских депозитов. К примеру, за 13,38% годовых после налогов останется примерно 10,3%, а при ставке 13,13% годовых «чистая» доходность составит примерно 10,1%.
Учитывая налоги и инфляцию, доходность коротких депозитов остается на грани нулевой или незначительной реальной прибыли. Это одна из причин, почему почти 70% всех сбережений держат не на срочных депозитах, а на текущих счетах.
Малые вклады — массовые, крупные — решающие
Самая большая доля вкладчиков — это граждане с депозитами до 200 тыс. грн, таковых более 57%. Но на 0,56% вкладчиков с суммами свыше 600 тыс. грн приходится более 50% от всех депозитов в банках. Это создает уязвимую концентрацию средств в верхнем сегменте.
Доля вкладчиков с депозитами до 200 тыс. грн несколько уменьшилась (на 0,07 п.п.), как и доля таких вкладов в общем объеме (на 0,2 п.п.). Вклады более 600 тыс. грн выросли не количественно (количество вкладчиков неизменно, доля составляет 0,56%), а суммарно — на +0,23 п.п. Очевидно, что крупные клиенты доносили деньги или оставляли полученные доходы на счетах. В других категориях структура осталась стабильной, активной миграции между сегментами вкладчиков за месяц не состоялось.
Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!
Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Идея Банк
|17,00%
|-
|16,75%
|-
|16,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|16,75%
|-
|16,90%
|-
|16,80%
|-
|16,50%
|-
|-
|-
|Аккордбанк
|16,55%
|-
|-
|-
|16,55%
|-
|16,55%
|-
|5,00%
|-
|А-Банк
|16,40%
|-
|-
|-
|16,30%
|-
|15,60%
|-
|0,01%
|-
|Таскомбанк
|16,00%
|-
|14,75%
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|4,00%
|-
|Универсал Банк
|16,00%
|-
|-
|-
|15,70%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|monobank
|16,00%
|-
|15,90%
|-
|15,70%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|16,00%
|-
|17,75%
|-
|17,50%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|15,75%
|-
|15,35%
|-
|15,35%
|-
|14,80%
|-
|-
|-
|Банк Львов*
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|17,00%
|-
|5,00%
|-
|Глобус*
|15,00%
|-
|15,50%
|-
|14,50%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|14,50%
|-
|15,35%
|0,15%
|14,80%
|0,20%
|14,80%
|0,20%
|5,50%
|-
|Кредит Днепр Банк
|14,50%
|-
|-
|-
|16,50%
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|13,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|14,00%
|2,00%
|-
|-
|Ощадбанк
|13,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Приватбанк
|13,00%
|-
|10,00%
|-
|10,00%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|Прокредит Банк*
|13,00%
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|5,00%
|-
|ПУМБ
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|12,25%
|-
|-
|-
|12,25%
|-
|12,00%
|-
|4,00%
|-
|Укргазбанк
|12,25%
|-
|12,25%
|-
|11,25%
|-
|11,25%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|12,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Правэкс Банк
|11,50%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|11,35%
|-
|11,85%
|-
|10,80%
|-
|11,30%
|-
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|10,50%
|-
|-
|-
|11,00%
|-
|10,00%
|-
|1,00%
|-
|ОТП Банк
|6,50%
|-
|6,50%
|-
|10,00%
|-
|9,29%
|-
|3,00%
|-
|Райффайзен Банк
|6,50%
|-
|-
|-
|6,50%
|-
|5,50%
|-
|-
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|14,75%
|-
|3,00%
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|9,50%
|-
|9,00%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 17.06.2025−30.06.2025.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.
— Банк-победитель премии FinAwards 2025
Доллар США
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Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Радабанк *
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|-
|-
|Банк Львов*
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|1,75%
|-
|0,01%
|-
|Аккордбанк
|2,50%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|0,10%
|-
|Таскомбанк
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|Глобус*
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,90%
|-
|1,25%
|0,10%
|0,75%
|0,05%
|0,75%
|0,05%
|0,20%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|0,80%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|1,70%
|-
|-
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|1,55%
|-
|1,50%
|-
|1,45%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|1,50%
|-
|1,10%
|-
|1,10%
|-
|0,35%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|1,50%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,15%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|0,80%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Идея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|0,30%
|-
|0,40%
|-
|0,15%
|-
|0,25%
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|1,40%
|-
|1,45%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 17.06.2025−30.06.2025.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
Евро
Максимальные ставки по евровкладам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Банк Львов*
|1,75%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Аккордбанк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,10%
|-
|Таскомбанк
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,45%
|-
|-
|-
|Глобус*
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|1,40%
|-
|1,60%
|-
|1,50%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,20%
|-
|МТБ Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|0,55%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|0,70%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|ПУМБ
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Идея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|0,25%
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Прокредит Банк*
|0,10%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,01%
|-
|Кредит Днепр Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,25%
|0,25%
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 17.06.2025−30.06.2025.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
С методикой исследования можно ознакомиться здесь.
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