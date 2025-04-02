FinAwards 2025: кто стал победителями важнейшей финансовой премии года

Церемония награждения победителей премии FinAwards 2025 отгремела 28 марта в Киеве. Она собрала в одном месте лидеров финансового рынка и определила победителей в 38 номинациях.

Их выбирали среди банков, МФО, страховых и финтех компаний, криптообменников, YouTube и Telegram-каналов, классических и альтернативных инвестиционных предложений, инфлюэнсеров, лучших онлайн провайдеров и оффлайн платежей.

Так, среди банков, наибольшее признание получил ПУМБ. Он стал победителем в следующих номинациях:

Лучшая кредитная карта;

Карта № 1 в кошельке;

Лучший банк для юридических лиц;

Лучший руководитель маркетинга (категория банки) — победителем стала Ксения Сикорская, директор Департамента маркетинга ПУМБ;

Лучший руководитель розничного бизнеса — победителем стал Дмитрий Полищук, заместитель председателя Правления ПУМБ по розничному бизнесу;

Банкир года — победителем стал Сергей Черненко, председатель Правления ПУМБ.

Среди МФО первые места в 4 из 6 номинаций забрал Moneyveo. Их отметили в номинациях «Лучшая МФО по качеству обслуживания клиентов», «Лучшая МФО», «Лучший руководитель маркетинга» (победитель — Серафима Олина (Нехода), директор департамента маркетинга и продаж Moneyveo) и «Лучший СEO микрофинансовой организации» (победитель — Сергей Moeve) Сергей Сергея.

Среди страховых награды забрала СК «Арсенал Страхование» сразу в двух номинациях — «Лучший продукт страховой компании: КАСКО» и «Лучший клиентский сервис». В номинации «Лучший продукт страховой компании: ДМС для бизнеса» победила страховая UNIVERSALNA, а в номинации «Лучший продукт страховой компании: Автогражданка» — НАСК ОРАНТА.

Среди блоггеров отличился «Останній капіталіст», занявший первое место как Лучший Telegram-канал о финансах и 2 место как Лучший YouTube-канал о финансах.

Также неизменным лидером остается УкрИнвестКлуб — первое место в номинации «Лучший YouTube-канал о финансах» и 2 место в номинации «Инфлюенсер года Инвестиционного рынка».

Во внеконкурсных номинациях в этом году награды получили НАБУ, ВАФК и Кредит плюс, а именно в номинациях:

Самый стабильный оффер (рекомендовано SalesDoubler) — Кредит плюс;

За вклад в устойчивость финансового рынка — НАБУ;

За устойчивость и стратегическое развитие денежного рынка — ВАФК.

Узнать все номинации и победителей в каждой из них можно по ссылке на сайте премии FinAwards 2025.

Какой была премия FinAwards 2025

Прежде всего, отметим, что проведение премии было бы невозможно без поддержки надежных партнеров. В этом году ими выступили автомобильный бренд Mazda, банки ПУМБ и Банк Кредит Днепр, финансовые компании Credit 7, Tranzzo,AvansCredit, IT-компания Renome Smart, платежная система Portmone и другие.

Организаторы премии — сайты Минфин и Finance.ua — искренне благодарны партнерам за помощь в организации и проведении этого важного ивента для украинского финансового сектора.

Во время FinAwards 2025 был проведен благотворительный сбор для военнослужащих. Для 44 ОМБР участники и гости мероприятия собрали почти 35 тысяч гривен на авто.

Также на этой премии организаторы поддержали Институт реинтеграции реабилитации и профессионального развития ветеранов «Архитектуры устойчивости» КНУСА. Это специализированная платформа, созданная для поддержки ветеранов, членов их семей, а также ВПЛ, стремящихся интегрироваться в общество, адаптироваться к новым условиям жизни и развить свои профессиональные навыки.

Приглашенным ведущим премии был Дмитрий Лавров. А гостей мероприятия ждал полезный нетворкинг, много знакомств, а еще — общение вживую с номинантами и партнерами премии.

Победители объявлены, тренды на ближайший год сформированы, поэтому идем дальше в мир финансов. К новым достижениям и к встрече на FinAwards в следующем году.