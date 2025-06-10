Налоговая взялась за продавцов маркетплейсов: как почта помогает выявлять нелегалов

Налоговая взялась за детенизацию торговли на OLX, Prom.ua, Rozetka и других маркетплейсах. Сначала стало известно о тысячах писем «счастья» от ГНС украинцам, которые продают товар через Интернет без регистрации ФОП. Позже разошлась информация о новых ограничениях через сервис NovaPay, которые Новая почта объяснила «растущим контролем предпринимательской деятельности со стороны государства». «Минфин» выяснил, как маркетплейсы и почтовые операторы меняют правила торговли и доставки посылок.

Государство продолжает искать новые источники покрытия бюджетного дефицита. Главным резервом и в правительстве, и в профильном комитете ВР видят дальнейшую детенизацию экономики. Ведь, согласно свежим подсчетам, бюджетные потери от теневой деятельности составляют до 900 млрд грн.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев периодически отчитывается об успехах детенизации отдельных отраслей, например, игрального и алкогольного бизнеса, успешной антиофшорной реформе. Новым направлением в детенизации экономики стала интернет-торговля.

В конце апреля Кабмин утвердил и передал в парламент законопроект, предусматривающий новые налоговые правила для физических лиц-продавцов товаров через маркетплейсы (№ 13232). По нему операторы цифровых платформ будут определены налоговыми агентами и должны будут автоматически взимать налоги с граждан, получающих доходы от продажи товаров или предоставления услуг с их использованием. Ставка налога составит 5%, плюс 5% военного сбора.

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Законопроект, согласно его статусу на официальном сайте парламента, пока только «предоставлен для ознакомления». Между тем и маркетплейсы, и почтовые операторы уже готовятся к «закручиванию налоговых гаек».

Новые правила от Новой почты: никаких лимитов на посылки — только мониторинг платежей

С 1 июня этого года Новая почта начала усиленно мониторить случаи, когда физическое лицо получает большое количество наложенных платежей: ее финансовый партнер — NovaPay — может ограничить предоставление своих финансовых услуг до момента получения объяснений относительно происхождения денег. Эти правила Новая почта пояснила требованиями «антиотмывочного закона» и «растущим контролем предпринимательской деятельности со стороны государства».

Столкнувшиеся с изменениями клиенты Новой почты восприняли это, как лимиты на посылки с наложенным платежом — не больше пяти таких посылок в месяц на общую сумму до 30 тысяч грн.

«Ни Новая почта, ни NovaPay не ограничивают количество посылок. Но в условиях растущего контроля предпринимательской деятельности со стороны государства, нас вынуждают вводить новые процедуры и правила.

Так, согласно требованиям государства, любой финансовый сервис или банк должен проверять клиентов на критерии рискованности, внимательно изучать все финансовые операции на предмет их законности, в том числе их характер, цели и связи.

Если вы, как физлицо, получаете большое количество наложенных платежей, то NovaPay обязана, согласно требованиям Закона 361-IX, ограничить предоставление своих финансовых услуг до момента получения объяснений о происхождении средств", — еще раз прокомментировали ситуацию для «Минфина» в NovaPay.

В компании также посоветовали, чтобы не попадать под подозрение и возможные ограничения, «открывать ФОП или другую юридическую форму работы, если вы планируете или начинаете предпринимательскую деятельность».

Многие торговцы, отправляющие товары через «Новую почту», уже отказывают клиентам в наложенном платеже, и требуют предоплату, что для покупателей не совсем удобно, особенно, если они не уверены, подойдет ли им покупка (вернуть средства реально, но на это требуется время).

От нововведения особенно сильно пострадают мастера, продающие через маркетплейсы и соцсети свои изделия. «Я продаю немного — отправляю до 10 посылок в месяц. В основном люди заказывают доставку с наложенным платежом. Если регистрировать ФОП, продажи упадут, так как придется повышать цены минимум на 10%, а себестоимость изделий и так достаточно высокая», — рассказала нам мастерица, изготавливающая декоративные венки и цветочные композиции.

Особенности доставки через «Укрпочту»

«Минфин» обратился с вопросом «Будут ли „лимиты“ на посылки?» к «Укрпочте». В пресс-службе компании обещали предоставить объяснения, но на момент публикации статьи редакция их так и не получила (мы опубликуем комментарии, как только госкомпания их предоставит).

Источник в «Укрпочте» сообщил «Минфину», что ограничения по посылкам с наложенным платежом государственный почтовый оператор начал применять еще несколько месяцев назад.

«Посылочных лимитов» у «Укрпочты» нет — по крайней мере, пока.

Но есть требования в рамках предоставления услуги «Перевод наложенного платежа». Если речь идет о выплатах на постоянной основе, получатель должен заключить с «Укрпочтой» договор о переводе средств, предоставить документы для «идентификации/верификации в случаях и порядке, предусмотренных внутренними документами Общества по вопросам финансового мониторинга». Также должны быть кассовые и расчетные документы — платежная инструкция на перевод наличных средств, квитанция, фискальный чек РРО.

Максимальная сумма по одной платежной операции не должна превышать 100 тыс. грн, а совокупная сумма платежей, перечисленных на счет получателя, ограничивается договором.

«Укрпочта» оставляет за собой право «передавать правоохранительным органам, по их официальному запросу, информацию, связанную с незаконной деятельностью получателя, в том числе в тех случаях, когда такая информация является тайной финансового мониторинга». Все эти нормы прописаны в Порядке предоставления платежной услуги с переводом средств без открытия счета «Перевод Наложенный платеж».

Отметим: физлицам-предпринимателям «Укрпочта» еще с сентября прошлого года прекратила выплачивать наличные средства за отправления с наложенным платежом. В компании это аргументировали требованиями постановления № 100 Нацбанка от 23 августа 2024 года.

В то же время на «горячей» линии «Укрпочты» «Минфину» сообщили, что для физлиц никаких лимитов по количеству посылок с наложенным платежом на данный момент нет. При этом есть лимиты по получению средств за такие посылки. В случае перечисления на банковскую карту — не более 29 999 грн за одно отправление. В случае получения средств в отделении «Укрпочты» — не более 399 999,99 грн. То есть, как видно, лимиты достаточно большие.

Впрочем, как рассказали «Минфину» украинцы, торгующие товарами через маркетплейсы, они стараются не отправлять посылки через государственного почтового оператора. «Ходят слухи, что, если отправлять регулярно, тебя могут взять „на учет“, а потом вдруг начинают звонить из налоговой», — говорит Ирина, которая торгует изделиями собственного производства.

Условия от Meest

«Минфин» обратился с вопросами по правилам доставки посылок наложенным платежом к акционеру почтового оператора Meest China Вячеславу Лысенко.

«На данный момент в «Meest Почта» не планируется никаких изменений по процедурам отправления или получения посылок. В то же время наши финансовые партнеры, обеспечивающие обработку платежей за посылки, и ранее руководствовались требованиями к верификации клиентов в рамках выполнения своих регуляторных обязательств.

В соответствии с действующим законодательством, все финучреждения и платежные системы должны следовать условиям финансового мониторинга. Это предусматривает идентификацию клиентов, анализ их операций и выявление потенциальных рисков", — сообщил он редакции.

По словам Лысенко, нововведения, которые сейчас внедряют почтовые операторы, связаны с требованиями Закона № 361- IX (о нем говорят также в NovaPay). Этот закон регулирует вопросы финансового мониторинга, в том числе и со стороны поставщиков финансовых услуг по идентификации и «изучению» своих клиентов.

«Речь идет о повышении уровня прозрачности финансовых операций и уменьшению рисков, связанных с незаконным оборотом средств. Эти изменения — шаг в сторону международных стандартов», — говорит Вячеслав Лысенко.

Он также отметил, что условия и тарифы доставки посылок остаются без изменений. А нововведения касаются в основном процесса регулярного получения физлицами наложенного платежа за отправления. «В определенных случаях, такая регулярность может свидетельствовать о незарегистрированной предпринимательской деятельности», — добавил Лысенко.

На «горячей» линии Meest «Минфину» объяснили: у почтового оператора нет лимитов по количеству посылок с наложенным платежом. При этом заявленная ценность посылки до 30 кг не должна превышать 30 тыс. грн, а отправлений, которые идут через грузовые отделения, — 100 тыс. грн.

Но есть условия по перечислению наложенного платежа отправителю посылок. «Они зависят от ограничений вашей банковской карты. Если, к примеру, у вас карта ФОП, то нет практически никаких нюансов. Если речь идет об обычной карте физлица, то там ограничения по перечислению — не больше 5 тысяч гривен в день. И, если наложенный платеж больше, его просто нельзя будет зачислить. Никакое „дробление“ сумм не проводится», — пояснили «Минфину» в Meest.

То есть вы можете фактически безлимитно отправлять посылки наложенным платежом через этого оператора, но с получением средств возможны проблемы, и как их решить — непонятно.

Отметим, что среди самих продавцов, торгующих через интернет-площадки, уже ведутся разговоры о неких «обходных путях» для доставки товаров. В частности, рассуждают о том, что «часть товаров можно передавать курьерами или через транспортных перевозчиков, когда речь идет о доставке в рамках одного региона», а также о создании неких «альтернативных служб доставки» с более лояльными правилами.

Выльются ли такие разговоры в конкретные действия — пока сказать сложно. Налаживание новых логистических цепочек — дело непростое, и к тому же может заметно удорожить стоимость доставки.

Вячеслав Лысенко говорит, что не ожидает существенного сокращения объемов пересылок легальными почтовыми операторами.

«В Украине все почтовые операторы работают в рамках правового поля, и мы не видим предпосылок для того, чтобы клиенты массово искали обходные или неофициальные пути доставки», — сказал «Минфину» Лысенко.

«Сдают» ли продавцов OLX и Rozetka?

Готовят ли какие-либо ограничения для украинцев маркетплейсы? На волне слухов о введении налогов с продажи через маркетплейсы, совладелец Rozetka Владислав Чечеткин рассказывал «Минфину», что они не предоставляют информацию о своих клиентах налоговым органам, и, по его словам, об этом даже «никто не спрашивал».

Исполняющий обязанности директора OLX Украина и Центральная Азия, генеральный менеджер OLX Недвижимость в Украине Игорь Сыроватко рассказал «Минфину», что большинство пользователей их платформы — физлица, которые продают подержанные вещи личного пользования.

«У таких продаж нет признаков систематической предпринимательской деятельности и они не связаны с получением прибыли, как основного источника дохода. Пользователи просто решают бытовые потребности, к примеру, продают вещи, которыми больше не пользуются.

Отдельно мы работаем над решениями для предпринимателей, которые используют OLX, как канал для ведения бизнеса. Такие пользователи могут пройти верификацию, использовать бизнес-аккаунты, придерживаясь требований законодательства, в частности, касательно налогообложения", — сообщил Сыроватко.

По его словам, на данный момент OLX не ведет автоматического начисления налогов с продаж, не менял подходов к отчетности пользователей и не выполняет фискальных функций, но «внимательно следит за новостями и законодательными инициативами, касающимися онлайн-платформ, а также возможными изменениями в сфере налогообложения доходов физлиц».

То есть как только законопроект № 133232 примут, маркетплейсы будут вынуждены выполнять новые правила.