Рада разрешила «Укрпочте» стать банком. Закон о финансовой инклюзии принят

3 июня Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом доработанный законопроект № 13018-д по развитию финансовой инклюзии, позволяющий создать банк на основе Укрпочты. Об этом написал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев .

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По его словам, главной целью законопроекта является создание правовых основ для появления на рынке финансовых услуг Украины новой разновидности поставщиков финансовых услуг — банков финансовой инклюзии.

Именно эти банки помогут обеспечить надлежащий доступ к финансовым услугам как граждан Украины (в частности, социально уязвимых групп населения), так и микропредприятий в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях, а также на труднодоступных и малонаселенных территориях.

Что предполагает законопроект

1) введение нового вида банка — банка финансовой инклюзии, который будет осуществлять деятельность на основании ограниченной банковской лицензии, главной задачей деятельности которого предлагается определить обслуживание клиентов, которые пока не имеют устойчивого доступа к получению финансовых услуг (граждан Украины и микропредприятий в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях);

2) определение на законодательном уровне терминов «финансовая инклюзия», «ограниченная банковская лицензия», «банк финансовой инклюзии», а также наделить НБУ полномочиями по содействию развитию финансовой инклюзии;

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3) предусмотреть, что банк финансовой инклюзии сможет предоставлять банковские и другие финансовые услуги исключительно физическим лицам, субъектам хозяйствования, общественным и благотворительным организациям, объем годового дохода от любой деятельности которых за предыдущий отчетный календарный год не превышает сумму, эквивалентную 5 миллионам евро, а также определенную по официальному курсу органам местного самоуправления;

4) для обеспечения фокуса на соответствующие целевые группы клиентов ограничить банки финансовой инклюзии в проведении операций на рынках капитала, а также установить ограничения общего объема кредитных средств, которые могут предоставляться одному заемщику и другое.

Напомним

Законопроект № 13018-д Верховная Рада приняла в первом чтении 25 марта.

Укрпочта Банк не будет участвовать в кредитовании крупного бизнеса и рисковых валютных операциях, а сосредоточится исключительно на предоставлении базовых услуг с фокусом на население в сельских и прифронтовых регионах, стариках, людях с инвалидностью, получателях социальной помощи, военных.