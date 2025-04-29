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29 апреля 2025, 20:00 Читати українською

Главное за вторник: ОВГЗ, дело Порошенко, налоги для продавцов в интернете

Минфин привлек 16,5 миллиарда от продажи облигаций

Министерство финансов 29 апреля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 16,53 млрд грн, что на 7,53 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 9 млрд грн.

Нацбанк признал деловую репутацию Петра Порошенко небезупречной

В связи с применением санкций к Порошенко Петру Алексеевичу Нацбанк признал его деловую репутацию небезупречной как владельца существенного участия в АО «Международный инвестиционный банк».

Цена на электроэнергию для населения остается неизменной до ноября

Кабинет Министров продлил действие «Положения о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии» до 31 октября 2025 года.

В Украине 36,2% пенсионеров получают выплаты менее 4 тысяч гривен

В Украине 36,2% пенсионеров (более 3,7 млн. человек) получают выплаты менее 4 тысяч гривен (из них 3,9%, или почти 400 тысяч человек — вообще меньше 3 тысяч гривен).

Для продавцов на OLX, Prom и Rozetka будут введены налоги. Кабмин принял законопроект

Правительство одобрило проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы». Такое решение Кабмин принял на заседании во вторник, 29 апреля.

Источник: Минфин
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