Цена на электроэнергию для населения остается неизменной до ноября

Кабинет Министров продлил действие «Положения о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии» до 31 октября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

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Таким образом, сохраняется единая фиксированная цена электроэнергии для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*ч.

«Ночной тариф» для потребителей с установленным двухзонным счетчиком, который составляет 2,16 грн за кВт*ч, также остается в силе.

«Мы пережили сложную зиму и интенсивные вражеские обстрелы, разрушившие и повредившие около 10 ГВт генерирующих мощностей. Энергетики продолжают масштабные возобновляемые и ремонтные работы по всей стране», — отметил министр энергетики Герман Галущенко.