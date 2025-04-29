Кабинет Министров продлил действие «Положения о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии» до 31 октября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Цена на электроэнергию для населения остается неизменной до ноября
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Таким образом, сохраняется единая фиксированная цена электроэнергии для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*ч.
«Ночной тариф» для потребителей с установленным двухзонным счетчиком, который составляет 2,16 грн за кВт*ч, также остается в силе.
«Мы пережили сложную зиму и интенсивные вражеские обстрелы, разрушившие и повредившие около 10 ГВт генерирующих мощностей. Энергетики продолжают масштабные возобновляемые и ремонтные работы по всей стране», — отметил министр энергетики Герман Галущенко.
Источник: Минфин
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