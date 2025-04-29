Минфин привлек 16,5 миллиарда от продажи облигаций

Министерство финансов 29 апреля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 16,53 млрд грн, что на 7,53 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 9 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

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Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

4,97 млрд грн под 16,33% с погашением 19 августа 2026;

731,21 млн грн под 17,10% с погашением 13 января 2027;

2,81 млрд грн под 17,80% с погашением 12 апреля 2028 года.

В иностранной валюте:

$192,01 млн. под 4,17% с погашением 30 апреля 2026 года.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.