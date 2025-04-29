В Украине 36,2% пенсионеров получают выплаты менее 4 тысяч гривен

В Украине 36,2% пенсионеров (более 3,7 млн человек) получают выплаты менее 4 тысяч гривен (из них 3,9%, или почти 400 тысяч человек — вообще меньше 3 тысяч гривен). Об этом в телеграм-канале написал глава Налогового комитета Даниил Гетманцев .

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Финансирование пенсий

По словам Гетманцева, Пенсионный фонд завершил финансирование пенсионных выплат за апрель.

Во второй месяц весны пожилым людям направлено 67,4 млрд грн, в том числе:

58 млрд грн — через уполномоченные банки;

9,4 млрд грн — через АО «Укрпочта».

«Второй месяц подряд есть такие рекордные выплаты в результате проведенной в прошлом месяце индексации», — уточнил Гетманцев.

Также Пенсионным фондом направлено:

5,9 млрд грн — на выплату жилищных субсидий и льгот;

свыше 3 млрд грн — на страховые выплаты (в том числе почти 1,8 млрд грн — на оплату больничных).

Всего с начала 2025 года направлено:

на выплату пенсий — 258,7 млрд грн;

на финансирование жилищных субсидий и льгот — 21,1 млрд грн;

на страховые выплаты — 12 млрд грн (в том числе почти 7,4 млрд грн — на оплату больничных).

У кого наименьшие и наибольшие пенсии

На 1 апреля средний размер пенсионной выплаты увеличился до 6341,11 грн (это на 9,5% больше по сравнению с 1 января (5789,05 грн) и на 10,5% — с аналогичной датой прошлого года (5743,28 грн).

Самые высокие пенсии получали в:

Киеве — 8708,03 грн;

Донецкой области — 7813,93 грн;

Луганской области — 7314,01 грн.

Самые маленькие — жители таких областей:

Тернопольской — 4930,93 грн;

Черновицкой — 5100,02 грн;

Закарпатской — 5174,80 грн.

К сожалению, 36,2% пенсионеров (более 3,7 млн человек) в Украине получают выплаты менее 4 тысяч гривен (из них 3,9%, или почти 400 тысяч человек — вообще меньше 3 тысяч гривен).

Для каждого пятого украинца и украинки (более 2,1 млн человек) размер пенсий лежит в диапазоне от 4 до 5 тысяч гривен.