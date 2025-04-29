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29 апреля 2025, 11:10 Читати українською

В Украине 36,2% пенсионеров получают выплаты менее 4 тысяч гривен

В Украине 36,2% пенсионеров (более 3,7 млн человек) получают выплаты менее 4 тысяч гривен (из них 3,9%, или почти 400 тысяч человек — вообще меньше 3 тысяч гривен). Об этом в телеграм-канале написал глава Налогового комитета Даниил Гетманцев.

В Украине 36,2% пенсионеров (более 3,7 млн человек) получают выплаты менее 4 тысяч гривен (из них 3,9%, или почти 400 тысяч человек — вообще меньше 3 тысяч гривен).
Фото: depositphotos

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Финансирование пенсий

По словам Гетманцева, Пенсионный фонд завершил финансирование пенсионных выплат за апрель.

Во второй месяц весны пожилым людям направлено 67,4 млрд грн, в том числе:

  • 58 млрд грн — через уполномоченные банки;
  • 9,4 млрд грн — через АО «Укрпочта».

«Второй месяц подряд есть такие рекордные выплаты в результате проведенной в прошлом месяце индексации», — уточнил Гетманцев.

Также Пенсионным фондом направлено:

  • 5,9 млрд грн — на выплату жилищных субсидий и льгот;
  • свыше 3 млрд грн — на страховые выплаты (в том числе почти 1,8 млрд грн — на оплату больничных).

Всего с начала 2025 года направлено:

  • на выплату пенсий — 258,7 млрд грн;
  • на финансирование жилищных субсидий и льгот — 21,1 млрд грн;
  • на страховые выплаты — 12 млрд грн (в том числе почти 7,4 млрд грн — на оплату больничных).

У кого наименьшие и наибольшие пенсии

На 1 апреля средний размер пенсионной выплаты увеличился до 6341,11 грн (это на 9,5% больше по сравнению с 1 января (5789,05 грн) и на 10,5% — с аналогичной датой прошлого года (5743,28 грн).

Самые высокие пенсии получали в:

  • Киеве — 8708,03 грн;
  • Донецкой области — 7813,93 грн;
  • Луганской области — 7314,01 грн.

Самые маленькие — жители таких областей:

  • Тернопольской — 4930,93 грн;
  • Черновицкой — 5100,02 грн;
  • Закарпатской — 5174,80 грн.

К сожалению, 36,2% пенсионеров (более 3,7 млн человек) в Украине получают выплаты менее 4 тысяч гривен (из них 3,9%, или почти 400 тысяч человек — вообще меньше 3 тысяч гривен).

Для каждого пятого украинца и украинки (более 2,1 млн человек) размер пенсий лежит в диапазоне от 4 до 5 тысяч гривен.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

+
0
Я_ __
Я_ __
29 апреля 2025, 11:13
#
«В Україні 36,2% пенсіонерів отримують виплати менше 4 тисяч гривень»

Йдемо в ЄС, але якщо в ЄС скажуть, що європейським пенсіонерам треба прожити місяць менше ніж на сто євро — то будуть жахатися :)

Для прикладу інфа з Уніану «У більшості країн розрахувати середній розмір пенсії не так просто, як в Україні, оскільки в них діє відразу кілька пенсійних систем. І окрім виплат від держави літня людина також може отримувати надбавки від роботодавця, виплати від фондів тощо. Загалом середня пенсія в Євросоюзі становить 1294 євро на місяць

Тобто 61 тисяча 322 гривні, якщо перераховувати, це на період 29.04.2025)
+
+30
bonv
bonv
29 апреля 2025, 11:24
#
«жирують»…
+
+29
Гой Иванович под солями
Гой Иванович под солями
29 апреля 2025, 11:57
#
Потужно пенсия меньше 100 баксов, это как-то по Европейски
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
29 апреля 2025, 13:31
#
На россии чуть больше потужности . там потужно по 150 наливают .
+
0
Df824
Df824
29 апреля 2025, 12:12
#
Яку пенсію можна чекати за мінімальної зарплати 8000 грн (без вирахування податків)?
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
29 апреля 2025, 13:33
#
Никакую , Украина вымирает , от 52 млн осталось 26−28 , это следствие построения экономики дожития . через 30 лет будет всего 10 млн . просто некому бедет делать отчисления вам на пенсию .
+
0
Smerch747
Smerch747
29 апреля 2025, 13:19
#
Шкода звичайно простих і примітивних людей, яких надурила і кинула попередня влада. Але це було очевидно, солідарна система фізично не може працювати в такій демографії. Потрібно зробити адекватну накопичувальну систему з купівлею ОВДП на особистий рахунок людини. Тоді не буде цієї мінімалки. Також можна зробити щоб частина податків безпосередньо йшла батькам — нормальна мотивація для демографії. Навіть Європа не може собі дозволити солідарку. Там перейшли на змішану систему і піднімають пенсійний вік
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
29 апреля 2025, 13:31
#
Проблема в том что у каждого пенсионера есть право голоса , и если томосармиямова не осознают что их надо как-то кормить то последствия могут быть непрятными .
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