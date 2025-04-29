В Украине 36,2% пенсионеров (более 3,7 млн человек) получают выплаты менее 4 тысяч гривен (из них 3,9%, или почти 400 тысяч человек — вообще меньше 3 тысяч гривен). Об этом в телеграм-канале написал глава Налогового комитета Даниил Гетманцев.
В Украине 36,2% пенсионеров получают выплаты менее 4 тысяч гривен
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Финансирование пенсий
По словам Гетманцева, Пенсионный фонд завершил финансирование пенсионных выплат за апрель.
Во второй месяц весны пожилым людям направлено 67,4 млрд грн, в том числе:
- 58 млрд грн — через уполномоченные банки;
- 9,4 млрд грн — через АО «Укрпочта».
«Второй месяц подряд есть такие рекордные выплаты в результате проведенной в прошлом месяце индексации», — уточнил Гетманцев.
Также Пенсионным фондом направлено:
- 5,9 млрд грн — на выплату жилищных субсидий и льгот;
- свыше 3 млрд грн — на страховые выплаты (в том числе почти 1,8 млрд грн — на оплату больничных).
Всего с начала 2025 года направлено:
- на выплату пенсий — 258,7 млрд грн;
- на финансирование жилищных субсидий и льгот — 21,1 млрд грн;
- на страховые выплаты — 12 млрд грн (в том числе почти 7,4 млрд грн — на оплату больничных).
У кого наименьшие и наибольшие пенсии
На 1 апреля средний размер пенсионной выплаты увеличился до 6341,11 грн (это на 9,5% больше по сравнению с 1 января (5789,05 грн) и на 10,5% — с аналогичной датой прошлого года (5743,28 грн).
Самые высокие пенсии получали в:
- Киеве — 8708,03 грн;
- Донецкой области — 7813,93 грн;
- Луганской области — 7314,01 грн.
Самые маленькие — жители таких областей:
- Тернопольской — 4930,93 грн;
- Черновицкой — 5100,02 грн;
- Закарпатской — 5174,80 грн.
К сожалению, 36,2% пенсионеров (более 3,7 млн человек) в Украине получают выплаты менее 4 тысяч гривен (из них 3,9%, или почти 400 тысяч человек — вообще меньше 3 тысяч гривен).
Для каждого пятого украинца и украинки (более 2,1 млн человек) размер пенсий лежит в диапазоне от 4 до 5 тысяч гривен.
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Комментарии - 8
Йдемо в ЄС, але якщо в ЄС скажуть, що європейським пенсіонерам треба прожити місяць менше ніж на сто євро — то будуть жахатися :)
Для прикладу інфа з Уніану «У більшості країн розрахувати середній розмір пенсії не так просто, як в Україні, оскільки в них діє відразу кілька пенсійних систем. І окрім виплат від держави літня людина також може отримувати надбавки від роботодавця, виплати від фондів тощо. Загалом середня пенсія в Євросоюзі становить 1294 євро на місяць.»
Тобто 61 тисяча 322 гривні, якщо перераховувати, це на період 29.04.2025)