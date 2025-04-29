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29 апреля 2025, 14:32 Читати українською

Нацбанк признал деловую репутацию Петра Порошенко небезупречной

В связи с применением санкций в отношении Порошенко Петра Алексеевича Нацбанк признал его деловую репутацию небезупречной, как владельца существенного участия в АО «Международный инвестиционный банк». Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры Национального банка принял на заседании 28 апреля 2025 года.

В связи с применением санкций в отношении Порошенко Петра Алексеевича Нацбанк признал его деловую репутацию небезупречной, как владельца существенного участия в АО «Международный инвестиционный банк».

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Основания для решения

Основанием для принятия решения стало применение к владельцу существенного участия в АО «МИБ» Порошенко признака небезупречной деловой репутации, определенной в подпункте 2 пункта 62 главы 6 раздела II Положения о лицензировании банков, утвержденного постановлением Правления Национального банка от 22.12.2018 № 1.

В соответствии со статьей 14 закона «О банках и банковской деятельности» владельцы существенного участия в банке должны иметь безупречную деловую репутацию.

Требования по деловой репутации владельцев существенного участия в банке устанавливаются Национальным банком, который осуществляет постоянный контроль за соответствием владельца существенного участия в банке установленным Законом о банках и Положением о лицензировании банков требованиям, в частности, по деловой репутации.

Так, согласно подпункту 2 пункта 62 главы 6 раздела II Положения о лицензировании банков признаком небезупречной деловой репутации физического лица, связанным с соблюдением закона и публичного порядка, является, в частности, применение Украиной санкций к такому лицу.

Напомним

Порошенко владеет акциями АО «МИБ» опосредованно через владение 100% акций ПАО «Закрытый Недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кэпитал», который, со своей стороны, прямо владеет 64,98292% акций Банка.

Санкции в отношении Порошенко

Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля 2025 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», введенным в действие Указом Президента Украины от 12.02.2025 № 81/2025, к Порошенко П. А. применены (бессрочно) персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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