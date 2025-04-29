Нацбанк признал деловую репутацию Петра Порошенко небезупречной

В связи с применением санкций в отношении Порошенко Петра Алексеевича Нацбанк признал его деловую репутацию небезупречной, как владельца существенного участия в АО « Международный инвестиционный банк ». Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры Национального банка принял на заседании 28 апреля 2025 года.

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Основания для решения

Основанием для принятия решения стало применение к владельцу существенного участия в АО «МИБ» Порошенко признака небезупречной деловой репутации, определенной в подпункте 2 пункта 62 главы 6 раздела II Положения о лицензировании банков, утвержденного постановлением Правления Национального банка от 22.12.2018 № 1.

В соответствии со статьей 14 закона «О банках и банковской деятельности» владельцы существенного участия в банке должны иметь безупречную деловую репутацию.

Требования по деловой репутации владельцев существенного участия в банке устанавливаются Национальным банком, который осуществляет постоянный контроль за соответствием владельца существенного участия в банке установленным Законом о банках и Положением о лицензировании банков требованиям, в частности, по деловой репутации.

Так, согласно подпункту 2 пункта 62 главы 6 раздела II Положения о лицензировании банков признаком небезупречной деловой репутации физического лица, связанным с соблюдением закона и публичного порядка, является, в частности, применение Украиной санкций к такому лицу.

Напомним

Порошенко владеет акциями АО «МИБ» опосредованно через владение 100% акций ПАО «Закрытый Недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кэпитал», который, со своей стороны, прямо владеет 64,98292% акций Банка.

Санкции в отношении Порошенко