В связи с применением санкций в отношении Порошенко Петра Алексеевича Нацбанк признал его деловую репутацию небезупречной, как владельца существенного участия в АО «Международный инвестиционный банк». Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры Национального банка принял на заседании 28 апреля 2025 года.
Нацбанк признал деловую репутацию Петра Порошенко небезупречной
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Основания для решения
Основанием для принятия решения стало применение к владельцу существенного участия в АО «МИБ» Порошенко признака небезупречной деловой репутации, определенной в подпункте 2 пункта 62 главы 6 раздела II Положения о лицензировании банков, утвержденного постановлением Правления Национального банка
В соответствии со статьей 14 закона «О банках и банковской деятельности» владельцы существенного участия в банке должны иметь безупречную деловую репутацию.
Требования по деловой репутации владельцев существенного участия в банке устанавливаются Национальным банком, который осуществляет постоянный контроль за соответствием владельца существенного участия в банке установленным Законом о банках и Положением о лицензировании банков требованиям, в частности, по деловой репутации.
Так, согласно подпункту 2 пункта 62 главы 6 раздела II Положения о лицензировании банков признаком небезупречной деловой репутации физического лица, связанным с соблюдением закона и публичного порядка, является, в частности, применение Украиной санкций к такому лицу.
Напомним
Порошенко владеет акциями АО «МИБ» опосредованно через владение 100% акций ПАО «Закрытый Недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кэпитал», который, со своей стороны, прямо владеет 64,98292% акций Банка.
Санкции в отношении Порошенко
Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля 2025 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», введенным в действие Указом Президента Украины
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