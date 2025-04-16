Укрпочта готовит запуск банковских услуг в этом году

Во второй половине 2025 года Укрпочта планирует запустить банковские услуги. Об этом заявил генеральный директор Игорь Смилянский в подкасте Центра экономической стратегии.

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Он напомнил, что закон, разрешающий Укрпочте предоставлять финансовые услуги, уже принят в первом чтении. Документ поддержали 269 народных депутатов — среди которых и представители оппозиционных фракций.

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«Мы идем согласно меморандуму с МВФ и не нарушаем ничего. Особая благодарность депутатам — 269 голосов, это один из самых высоких результатов», — отметил Смилянский.

Он пояснил, что сегодня люди с инвалидностью или жители регионов без стабильной связи не имеют доступа к банковским услугам, поскольку закон позволяет предоставлять их только в помещениях банков. С принятием нового закона это ограничение будет снято.

Также Смилянский анонсировал полную цифровизацию работы почтальонов: уже в этом году 100% из них будут иметь миникомпьютеры для работы в офлайн-режиме.

«Мы разрабатываем софт, чтобы, например, в приграничных районах Харьковской или Черниговской областей, где не работает ни один банк, почтальон мог утром загрузить все данные, предоставить услуги, а вечером синхронизироваться. Это сложная задача, но мы сделаем все возможное», — подчеркнул глава Укрпочты.

Напомним

Как писал «Минфин», 25 марта Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о создании почтового банка.

«Минфин» писал , что летом 2024 года Украина согласовала с МВФ создание специальных банков, которые могут быть привязаны к почтовой инфраструктуре.

В середине декабря 2023 года гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский сообщил о сохранении заинтересованности в передаче ей акций PINbank, перешедшего в собственность государства в рамках исполнения санкций. Тогда против этого выступал Нацбанк.

В мае Фонд госимущества приступил к подготовке к приватизации PINbank. PINbank ранее принадлежал российскому бизнесмену Евгению Гиннеру.