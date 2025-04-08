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8 апреля 2025, 7:30 Читати українською

Пошлины Трампа: как они повлияют на украинскую экономику и цены

Мир стоит на пороге больших торговых войн после недавнего ввода главой Белого дома базовой ставки 10% на импорт из большинства стран. А для почти 60 государств пошлины еще выше — 20−34%. «Минфин» разобрался в том, что тарифные войны сулят Украине.

Под удар попадут экспортеры металла и агропродукции Для Украины введение США новых пошлин может оказаться «окном возможностей» Для України запровадження США нових мит може виявитися «вікном можливостей»

На введение Трампом пошлин рынки реагируют обвалом, а экономисты пугают мир новой рецессией. На «тарифную агрессию» уже отреагировал Китай, объявив о введении зеркальных пошлин на американский импорт. Не исключено, что за ним последуют и другие страны, в частности, входящие в ЕС.

«Минфин» уже писал о пошлинах Трампа. Отдельно мы рассмотрели, что это значит для валютного рынка. Вопрос в том, какие будут последствия непосредственно для Украины. Ведь, на первый взгляд, наш экспорт в Штаты не такой большой — порядка 870 млн долларов. При этом на большую часть импорта — металлопродукцию — уже действуют повышенные пошлины в размере 25%. То есть новые 10% зацепят незначительные объемы поставок. Всего чуть больше 300 млн долларов.

Кроме того, некоторые эксперты прогнозируют, что для Украины торговая война США с ведущими торговыми партнерами может оказаться даже выгодной. Действительно ли это так?

Удар по трубам

Украина поставляет сравнительно небольшие объемы товаров в США. По данным за прошлый год, речь идет об экспорте на 874 млн долларов, из которых 60% приходится на продукцию металлургии. Остальное — по большей части аграрная и пищевая продукция.

Ранее США уже обложили украинскую металлургию антидемпинговой 25%-ой пошлиной. Она действовала до войны, но в 2022 году администрация Байдена сняла все ограничения. После возврата 25% пошлины глава Минэкономики Юлия Свириденко признала, что это негативно скажется на украинском экспорте стали и объемах торговли.

Теперь вопрос — применят ли к уже действующей 25%-ой пошлине еще плюс 10%? Экономист Алексей Кущ говорит, что новая пошлина может коснуться в первую очередь украинской трубной продукции. Но не исключено, что перечень товаров «под двойную пошлину» будет шире.

В общем экспорте украинских труб для нефте- и газопроводов доля США составляет 37%, труб для бурения скважин — 38%. Штаты занимают в нашем трубном экспорте куда более значительные позиции, чем, к примеру, ЕС. Поставки украинских труб для газопроводов в Евросоюз занимают 21%, для бурения скважин — 6%.

Заместитель директора Европейской Бизнес Ассоциации Светлана Михайловская считает, что в случае, если, помимо антидемпинговой пошлины, применят еще плюс 10% новой пошлины, это может оказаться достаточно болезненным для украинских металлургов.

Некоторые компании могут даже уйти с рынка США, а переориентация на другие направления будет болезненной из-за усиления конкуренции. В Европейской Бизнес Ассоциации рассчитывают, что удастся договориться о продолжении преференций для наших металлургов в Евросоюзе, что немного сгладит негативное влияние новых американских пошлин.

Ловушка для меда, фора для зерна

Второй по объемам товар, поставляемый Украиной в США, — аграрная продукция. Что для нее значат новые пошлины?

Аналитики Barva Invest в своем телеграм-канале пишут, что для украинских аграриев США — не столько покупатель сельскохозяйственной продукции, столько конкурент на мировом рынке зерновых и масличных.

Влияние на наш агроэкспорт будут иметь не столько пошлины США, сколько реакция на них со стороны других стран.

«ЕС, Австралия и Китай наиболее вероятно это будут делать (Китай уже ввел зеркальные пошлины на американский импорт — ред.), что открывает для Украины стратегические возможности там, где мы напрямую конкурируем со США. Прежде всего это рынок кукурузы, сои и пшеницы, более опосредованно — рапса, подсолнечного масла и ячменя. Для украинских аграриев критически важно использовать этот период для закрепления позиций на ключевых рынках Европы и Средиземноморья, что позволит компенсировать риски, связанные с глобальной экономической турбулентностью», — считают в Barva Invest.

Нардеп Ярослав Железняк отметил, что аграрная и пищевая продукция составляют треть украинского экспорта в США. Но наши экспортеры уже были готовы к внедрению ограничений. Кроме того, Железняк также говорит об «окне возможностей», открывающемся перед украинскими аграриями в свете глобальных торговых войн. По его мнению, наши экспортеры могут укрепить позиции на рынках Китая, Индии и ЕС, которые получили от США куда более высокие пошлины и могут ответить зеркально.

В то же время глава Украинской ассоциации аграрного экспорта Дмитрий Крошка говорит, что определенные категории украинского агроэкспорта в США пострадают от пошлин Трампа. Речь идет о замороженных продуктах, меде и кондитерке, поставщики которых не так давно только начали осваивать американский рынок.

«Маржинальность и так была невысокой, поэтому прибавить 10% к цене может быть проблематично, поскольку мы не формируем достаточных запасов и поставляем фактически с колес, минимальными объемами для быстрой продажи», — пояснил Крошка.

В то же время товары конкурентов, скажем, мед из Китая, будут заходить в Штаты с еще более высокими пошлинами, что дает нашим экспортерам своего рода ценовую фору. Но для того, чтобы ею воспользоваться, понадобится время — как минимум до полной распродажи уже завезенного в США товара стран-конкурентов.

Дешевая нефть: окно возможностей или потеря валюты

Почувствует ли в целом украинская экономика влияние новых американских пошлин? Железняк считает, что они ударят «не сильно», поскольку наш экспорт в Штаты не дотягивает даже до 2% от общих объемов.

«Сложно, но не критично», — так прокомментировала новые пошлины глава Минэкономики Юлия Свириденко.

«Сколько мы экспортируем в США в 2024 году? 874 млн долларов, из которых 363 млн приходится на чугун, и еще 112 млн — трубы. В то же время мы купили в США товаров на сумму 3,4 млрд долларов. Наши пошлины на американские товары достаточно низкие — на автомобили ставка 10%, на уголь и нефть — 0%. Поэтому сейчас у нас есть шанс договориться о других условиях — американское заявление четко говорит о такой возможности. Если все останется, как есть, то американская универсальная пошлина ударит в основном по небольшим производителям. Поэтому мы уже работаем над тем, чтобы для Украины были лучшие условия», — написала Юлия Свириденко на своей странице в Фейсбуке.

Но последствия пошлин Трампа для украинской экономики могут оказаться отсроченными во времени.

«Начинающиеся глобальные торговые войны ударят по всей мировой экономике, и Украина — тут не исключение. Под давлением новых ограничений может сбавить темпы роста китайская экономика, а она формирует самый большой спрос на сырьевые товары, в частности, металл и зерно, который являются критически важным экспортом для нашей страны. Если Китай станет покупать меньше сырья, мировые цены на него пойдут вниз, и это напрямую отразится на валютной выручке украинских экспортеров», — пояснил Кущ.

«Определенным бонусом для нас может быть удешевление энергоресурсов, которое уже началось — падают цены на нефть и газ. Но все равно этот фактор компенсирует недопоступление экспортной выручки лишь частично», — добавил Кущ.

Нардеп Ярослав Железняк на своем YouTube- канале «Железный нардеп» говорит, что Украина получила более низкий тариф, чем многие другие страны. Это может оказаться для нас выгодным. К примеру, будет более выгодно что-то производить в Украине и поставлять в США, чем производить это в Европе для экспорта в Штаты, — отметил Железняк. В перспективе это может привлечь в нашу страну инвесторов и стать толчком для открытия новых производств (понятно, что, если это и произойдет, то, скорее всего, после войны).

Еще один шанс, по мнению Железняка, — расширить присутствие украинской продукции на рынках тех стран, которые введут зеркальные пошлины в отношении США и где станет меньше американских товаров. Это, к примеру, рынки Китая, Индии, Европы, — перечисляет Железняк. Смогут ли воспользоваться наши экспортеры открывающимися возможностями, и что в итоге перевесит — плюсы или минусы пошлин Трампа для украинской экономики, — покажет время.

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Что будет с ценами

Новые пошлины уже в ближайшее время скажутся на ценниках на многие товары, предупреждают экономисты. К примеру, как пишет Reuters, цены на iPhone могут вырасти на 43%, модель iPhone 16 будет стоить 1 142 доллара.

Но этот ценник — для американского рынка, нас он не касается, — говорит «Минфину» глава экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его мнению, даже американцы могут наладить «яблочные туры» — ездить за дешевыми iPhone в Канаду.

Если спрос на те же смартфоны (iPhone, напомним, производят в Китае) упадет, производитель может даже снизить цены для других рынков, по крайней мере, до распродажи складских запасов.

То есть не исключено, что в Украине и на телефоны, и на другую электронику могут даже быть скидки.

Такая же ситуация с автомобилями. Если производители увидят, что не смогут продать планируемые объемы в США из-за повышения цен (оно прогнозируется на уровне до 25%), то могут попытаться перебросить их на другие рынки, в том числе в Украину.

В этом случае, у наших водителей будет шанс купить машину даже со скидкой, — считает глава компании Autoconsulting Олег Омельницкий. Но вот в более отдаленной перспективе, по его словам, украинцы могут столкнуться с дефицитом иномарок, сужением модельного ряда и подорожанием как минимум на 5−7%, ведь мировой автопром ждут нелегкие времена.

На наш рынок в рамках «глобальной распродажи» могут попасть также одежда и обувь из Китая. Потребителям это выгодно, тем более, если ценники будут снижены. Но в целом, по словам Куща, последствия для отдельных секторов отечественной экономики могут оказаться тяжелыми.

«Поток дешевого китайского импорта просто добьет наш легпром, которому и так нелегко. Плюс — увеличится минус торгового баланса, который и так превышает 30 млрд долларов», — отметил Кущ.

Автор:
Людмила Каплун
Кореспондент Людмила Каплун
Пишет на темы: Компании и рынки
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Zorika
Zorika
8 апреля 2025, 9:39
#
Украине, как и нищим на окраине Бруклина, особо терять нечего. Очень плохо и очень очень плохо — разница небольшая
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