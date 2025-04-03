Тарифы Трампа отправили цены на золото к новым рекордам: что будет дальше

2 апреля Дональд Трамп своим указом ввел базовый таможенный тариф в размере 10% на весь импорт из всех стран в США и индивидуальные обратные тарифы против нескольких десятков стран, с которыми у США самый большой торговый дефицит. Так, для китайских товаров он составит 34%, ЕС — 20%. Золото отреагировало на это заявление взрывным ростом, и к утру 3 апреля пара XAU/USD торгуется выше $3,136. Что будет дальше с ценами на желтый металл и серебро, рассмотрим более подробно.

Новые повышенные пошлины к товарам примерно из 60 стран Трамп назвал расплатой за несправедливую торговую политику. Европа после введения Трампом пошлин столкнется с таким уровнем торговых ограничений со стороны Вашингтона, который она не видела с 1930-х годов, считает экс-сотрудник гендиректората ЕК по торговле Игнасио Гарсия Берсеро.

ВВС охарактеризовал этот шаг, как «крупнейшее потрясение в международной торговле, со времен окончания Второй мировой войны».

По информации Bloomberg, Китай заблокировал для своих компаний возможность инвестировать в США, готовясь к переговорам со Штатами о пересмотре драконовских мер.

Активные торговые войны приводят к бегству инвесторов по всему миру в защитные активы. И в первую очередь — в золото. Ведущие мировые игроки начинают формировать новые экономические и геополитические союзы. В последнее время ЕС все более активно сближается с Канадой и Индией, а Китай еще более масштабно — со странами Африки, Азии и Ближнего Востока.

Причем основное в этих союзах — уже не только формат работы «развитая экономическая страна + страна-поставщик сырья и трудовых ресурсов». Создаются зоны свободной торговли с максимальной работой всех участников с национальными валютами, то есть «минуя» доллар США. Так изменяется и структура товарооборота многих стран, что требует от их центробанков корректировки структуры золотовалютных резервов, значительная часть которых ранее всегда была в долларе США.

В итоге к «пугливым» консервативным инвесторам, скупающим золото при растущей напряженности в мире, к основным покупателям монетарного золота, добавляется еще очень влиятельное и практически всегда максимально платежеспособное финансовое «лобби» в лице центральных банков развивающихся и части развитых стран. Все они массово скупают золотые слитки и монеты себе в резервы. Только за январь 2025 года официальные ЗВР центробанков мира выросли на 18 тонн.

Чистая покупка золота центробанками развитых и развивающихся стран в январе 2025 года

Согласно отчета Всемирного совета по золоту (WGC), за 2024 год центральные банки купили порядка 1 045 тонн золота, а в последние три года эта цифра не падала ниже 1 000 тонн. Для сравнения: с 2010 по 2021 год среднегодовой показатель покупки золота центробанками составлял всего 473 тонны.

Наибольшую активность в 2024 году, по данным WGC, проявили банки развивающихся рынков: Польша купила 90 тонн золота, Турция — 75 тонн, Индия — 73 тонны, Китай — 44 тонны, Фонд национального благосостояния Азербайджана — 25 тонн, Чехия — 20 тонн, Венгрия — 16 тонн, Сербия — 8 тонн, Грузия — 7 тонн.

Синергия покупок золота частными инвесторами, вложений капиталов в золотые ETF и покупок центробанков привели к новым рекордам цены золота в мире, когда на 1 апреля 2025 года были зафиксированы уровни котировок золота в пределах свыше $3140 за тройскую унцию.

Стоимость золота на 02.04.2025

Постепенно дорожает и серебро, которое к 2 апреля выросло до уровней около $34 за унцию. Правда, на момент написания статьи цены на серебро несколько откатились до $33,785.

Стоимость серебра на 02.04.2025

По факту соотношение пиковых цен унции золота к унции серебра составило порядка 92,94, что выглядит аномально и свидетельствует о продолжении серьезных перекосов в ценообразовании драгметаллов в настоящий момент.

Но последний всплеск цен на золото вызван не только решениями Дональда Трампа, которые могут спровоцировать замедление глобального роста мировой экономики, и не только военными рисками и угрозой высокой инфляции в мировом масштабе.

Дело в том, что угроза рецессии американской экономики при наличии колоссального и растущего внешнего долга в пределах $36,64 трлн по состоянию на 24 марта 2025 года требует быстрого снижения процентных ставок ФРС США, которые сейчас составляют 4,25−4,5% годовых.

И для снижения этих рисков в настоящее время наиболее вероятным сценарием развития событий по ставкам Федрезерва экспертами называется вариант трех понижений процентной ставки Федеральной резервной системой в 2025 году (в июле, сентябре и ноябре) и ни одного — в следующем году.

Таким образом, аналитики ожидают более активного снижения процентных ставок до 3,5−3,75% годовых. А это приведет к снижению доходности процентных активов, что всегда дополнительно только увеличивает мировой спрос инвесторов на золото.

В такой ситуации вероятность массированных спекуляций по золоту в ближайшие 3−6 месяцев только вырастает. На фоне растущего спроса на «желтый» металл основная часть мировых спекулянтов на ситуативных «новостных сюрпризах» от Дональда Трампа продолжит играть «на повышение» по этому активу. Причем будут сокращаться и периоды коррекции ценников по золоту, которые ранее составляли не менее 10−15 дней после очередного всплеска цен.

Более того, пока инвесторы и рынки в целом не выработают определенный иммунитет и не сменят тактику своего поведения и реакций на высказывания Дональда Трампа и его команды, все мировые финансовые и сырьевые торговые площадки останутся заложниками политики нового руководства США.

В этой ситуации главными покупателями объемов физического золота останутся частные инвесторы и центральные банки, а вот промышленность (в первую очередь ювелирная) из-за дороговизны золота сократит объемы его физической покупки.

Например, в 2024 году ювелирная промышленность сократила физический спрос на золото на 11% — до 1 877 тонн. Но при этом, из-за высоких показателей инфляции именно в денежном выражении, расходы на покупку золотых украшений населения выросли в мире на 9% и достигли $144 млрд.

Параллельно с этим, именно из-за такого стремительного роста цены золота, ювелирная и другая промышленность переориентируются на его условные заменители. В том числе и на серебро, что, в свою очередь, поддержит мировой спрос на этот металл в этом году. Кроме того, спрос на серебро вырастет и из-за нумизматики, где коллекционеры из-за невозможности покупки значительно подорожавших золотых монет все больше будут переориентироваться на серебряные памятные и инвестиционные монеты.

Стоит ли инвесторам делать ставку только на золото

Сохранение геополитической напряженности в мире, торговые войны, непредсказуемость Дональда Трампа на фоне нарастающей угрозы рецессии в самих США и необходимости снижения процентных ставок Федрезервом будут поддерживать спрос на золото со стороны центробанков, инвестфондов и консервативных инвесторов-физлиц. Это сохранит высокими цены на золото в ближайшее время.

Ключевыми генераторами роста цен на этот драгметалл останутся центральные банки. Особенно, в случае еще большего накала торговых войн Дональда Трампа с Европой и Китаем, а также дальнейшего усиления военной напряженности в мире — в первую очередь в Украине и на Ближнем Востоке.

По моим прогнозам, до конца лета 2025 года коридор стоимости унции золота будет колебаться в пределах от $2 990 до $3 250.

К факторам, работающим против золота можно отнести в первую очередь его предыдущий стремительный рост. Период коррекции уже не за горами, так как снижение спроса со стороны ювелирной промышленности, замена подорожавшего золота на более дешевые материалы в высокоточной промышленности и глобальное снижение платежеспособного населения в Индии, Китае и Турции (основных «потребителях» золотых украшений) неизбежно приведет к понижению спроса на этот драгметалл. Как только замедлится инвестиционный рост стоимости золота, из этого актива начнут выходить спекулянты и часть инвесторов в золотые ETF.

В итоге дороговизна золота на фоне снижения спроса частично остудит интерес к данному активу и приведет к снижению цены на него. Кроме того, в случае снижения геополитических и военных рисков (на что мы все очень надеемся) активность центробанков по закупке золота также снизится.

В итоге золото, как и любой актив, не может быть единственным объектом вложений для инвесторов из-за угрозы коррекции его стоимости в перспективе 1−2 лет, но имеет все шансы на присутствие в инвестиционном портфеле в пределах 10−15% от объема денежных сбережений. При этом долю вложений в золото необходимо пересматривать не менее одного раза в 2−3 месяца, в зависимости от ситуации в мире и на финансовых рынках.

Что будет с серебром

Как было сказано выше, цена на серебро продолжает расти. 2 апреля оно выросло до уровней около $34 за унцию. Правда, на момент написания статьи цены на серебро несколько откатились до $33,785. По факту на данный момент соотношение пиковой цены унции золота к унции серебра составило порядка 92,94, что выглядит как дополнительный рыночный сигнал о недооцененности серебра, как актива и инвестиции.

На рынке драгметаллов существуют показатель, позволяющий предопределить дальнейшие тенденции поведения цен основных драгметаллов (золото/серебро) по аналогии с валютным рынком (пара евро/доллар). Этот индекс называется GSR (Gold-Silver Ratio).

График GSR

Торговцы золотом и серебром используют данную информацию, чтобы хеджировать свои риски и заработки, занимая длинную или короткую позицию по золоту или серебру. Если соотношение достигает экстремальных уровней, по сравнению с историческими показателями, это означает выгодную возможность для покупки золота или серебра.

Средний показатель соотношения золото/серебро на протяжении 20 века находился на уровне 47 к 1, а начиная с 21 века из-за активного потребления золота и серебра в промышленности и за первые 20 лет 21-го столетия он повысился до 60 к 1. С 2020 года на фоне пандемии, войны рф в Украине и мировых геополитических потрясений он быстро растет, но с сохранением определенных тенденций. Ранее средний максимум находился на отметке 80, а минимум — 40.

Нынешнее соотношение золота к серебру в пределах 90−93 говорит о том, что, либо серебро недооценено как актив как минимум на $4−6 на унции, то есть до уровней около $37−38 за унцию и более, либо золото пока переоценено, как минимум с уровней около $2 600 за унцию.

Учитывая все указанные в статье нюансы ценообразования рынка золота на данном этапе, вряд ли золото в первой половине 2025 года просядет более чем на $500 на унции, по сравнению с действующими сейчас уровнями.

То есть серебро постепенно должно подорожать хотя бы до уровней около $37−38 за унцию, а если золото продолжит свой постепенный рост к цели в $3 200 за унцию и выше, то серебро может вырасти и до уровней около $39−40 за унцию, то есть еще почти на 15−17% к действующим сейчас ценам. В этом и состоит целевой инвестиционный интерес для тех инвесторов, кто делает сейчас ставку на серебро.

Мой прогноз по серебру до конца лета 2025 года — это коридор от $33 до $39 за унцию со значительными колебаниями ценников, в зависимости от геополитических и экономических факторов, а также опосредованно и от тренда по цене на золото.

Также как и по золоту, вложения в серебро будут интересны тем инвесторам, которые готовы к инвестициям с горизонтом в 2−3 года. А вот совсем краткосрочные инвестиции на периоды до 1 года могут оказаться малоэффективными из-за серьезных колебаний цен на данные металлы.

Сохранятся и особенности отечественного, очень малоконкурентного рынка драгметаллов, когда украинские банки относительно мировых цен обычно всегда занижают цену приема золотых и серебряных слитков у населения, но завышают цену их продажи.

Поэтому, чтобы не терять деньги, советую в любом случае перед совершением операций с золотыми и серебряными слитками или с инвестиционными монетами внимательно промониторить предложения всех банков по покупке/продаже этих металлов. И только потом проводить операции по уже оптимально возможной выгодной цене.