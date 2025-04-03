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3 апреля 2025, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: Новые пошлины Трампа и как это повлияет на Украину

Трамп ввел пошлины в 20% на весь импорт из ЕС в США

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на все ввозимые из-за рубежа товары. Об этом республиканец объявил в среду, 2 апреля, на пресс-конференции в саду Белого дома. Базовый тариф составит 10%, однако для многих государств он оказался выше.

Новые тарифы Трампа: Как ударят по Украине

2 апреля президент США Дональд Трамп своим указом ввел базовый таможенный тариф в размере 10% на весь импорт из всех стран в США, ввел повышенные индивидуальные обратные тарифы против нескольких десятков стран, с которыми США испытывают наибольший торговый дефицит, но по Украине они не сильно ударят. Об этом в телеграмм-канале написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

Тарифы Трампа направили цены на золото к новым рекордам: что будет дальше

2 апреля Дональд Трамп своим указом ввел базовый таможенный тариф в размере 10% на весь импорт из всех стран в США и индивидуальные обратные тарифы против нескольких десятков стран, с которыми у США самый крупный торговый дефицит. Так, для китайских товаров он составит 34%, ЕС — 20%. Золото отреагировало на это заявление взрывным ростом, и к утру 3 апреля пара XAU/USD торгуется более $3,136. Что будет дальше с ценами на желтый металл и серебро, рассмотрим подробнее.

Минэкономики о 10%-й пошлине для Украины: Сложно, но не критично

США ввели 10% пошлину для Украины, но это не критично. Об этом написала министр экономики Юлии Свириденко.

«Золотые» яйца: сколько в Украине будут стоить яйца к Пасхе и при чем здесь Трамп

В Украине взлетели цены на яйца. «Минфин» уже писал, что всего за месяц — с января по февраль — яйца подорожали на 3,5%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 1,8%.

Источник: Минфин
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