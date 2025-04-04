Война тарифов «рвет» мировую экономику: будет ли обвал доллара и новый скачок евро

Эта неделя на валютном рынке Украины прошла явно не по стандартному сценарию, а как все хорошо начиналось…

В начале недели сработал фактор завершения месяца и первого квартала, что спровоцировало достаточно высокую активность практически всех клиентов в понедельник, 31 марта. Они закрывали оставшиеся сделки на отчетную дату и старались это сделать оперативно. Именно поэтому практически вся основная часть клиентских сделок на межбанке в понедельник прошла в первой половине дня. А после обеда сделки заключали уже в основном сами банки по собственной валютной позиции, чтобы зафиксировать результат по торговле валютой на 1-е число.

После традиционной раскачки первого числа, когда большинство компаний и самих банков подводили итоги завершившегося отчетного периода, уже со второго апреля валютный рынок вошел в свой обычный рабочий ритм.

И спрос на валюту начал ожидаемо расти, как со стороны бизнеса и госкомпаний, так и со стороны граждан, у которых освободились лимиты на новый месяц на покупку валюты на карты (эквивалент 50 тысяч гривен), и валютные депозиты сроком от 3 месяцев (нацбанковский лимит до 200 тысяч гривен в эквиваленте). Увеличение спроса привело к росту безналичных валютных котировок на торгах к завершению торгов среды до отметки 41,32/41,35 гривен за доллар с потенциалом выхода к пятнице на уровень чуть выше понедельника — то есть определенной стабильности в целом за неделю.

Причем в некоторых случаях курсы продажи доллара на наличном рынке ситуативно оказывались даже ниже, чем котировки продажи американской валюты на торгах. Эта аномалия продолжалась недолго и уже к среде-четвергу курсы наличного рынка снова превышали межбанк, хотя часть обменников финкомпаний и продолжала продавать валюту по курсам, близким к межбанку.

Но сработал фактор Трампа и новых сюрпризов по пошлинам. По факту, уже начиная с вечера среды, весь финансовый мир затрясло. Новые драконовские пошлины американского президента по товарам из стран практически всего мира, часть из которых вступила в силу уже с 3 апреля, буквально взорвали фондовый рынок и обвалили все ключевые индексы. За ними последовали сырьевой и валютный рынки, а также — рынок золота, где цены кратковременно пробили порог в $3 200 за унцию.

В итоге доллар резко просел относительно евро и других валют, золото в итоге откатилось к уровням около $3 060 за унцию к моменту написания статьи, а нефть на опасениях глобальной мировой рецессии, в которую всех толкает такая протекционистская политика Штатов, обвалилась до уровней около $65 за баррель.

Поэтому по курсу евро в Украине относительно гривны снова «первую скрипку сыграл» международный фактор, а именно поведение пары евро/доллар. На фоне последних встрясок из-за заявлений Дональда Трампа по тарифам и пошлинам и ответным действиям всех стран, которые затронули такие действия США, — пару евро/доллар откровенно лихорадит, а угрозы возможной мировой рецессии становятся все более реальными. А «походы» евро относительно доллара с уровней около 1,08 до 1,11 доллара в условиях Украины приводили к скачкам курса евро у нас в стране в пределах до 1,20 гривны и даже больше.

Пара евро/доллар на этой неделе

Курс евро на украинском межбанке за неделю

Курс евро на украинском наличном рынке за неделю

В итоге за период с 31 марта по 4 апреля доллар при продаже на межбанке просел на 32 копейки — со стартовых уровней понедельника 41,45/41,48 до 41,13/41,16 гривен к завершению пятничной сессии. А курс продажи безналичного евро за этот же период вырос на 35 копеек — с 44,9359/44,9560 до 45,2923/45,3089 гривен.

Учитывая, что благодаря сугубо международным факторам на украинском валютном рынке наблюдается очень серьезная нестабильность, которую по факту «гасит» и «сглаживает» Нацбанк, владельцы обменников в эти выходные выставят достаточно широкий спред между покупкой и продажей доллара, чтобы максимально переложить в разы возросшие валютные риски на покупателей и продавцов валюты.

Спред между покупкой и продажей доллара будет находиться в большинстве обменников в пределах до 20−40 копеек, а по евро — в пределах до 20−50 копеек. Причем, учитывая быстроменяющуюся ситуацию на мировых рынках, местные владельцы обменников в случае новых сюрпризов будут часто менять свои ценники по покупке/продаже валюты в течение как субботы, так и воскресенья. При этом оптовые обменники будут готовы работать и с меньшим уровнем спреда — в пределах до 20−25 копеек по доллару и в пределах до 30−35 копеек по евро.

Более того, многие обменники, накупившиеся ранее до всех последних событий по теперешним меркам «дорогого» доллара, постараются не особо снижать свои котировки продажи американской валюты до тех пор, пока не распродадут все свои «дорогие» запасы доллара.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 5−6 апреля

В итоге в оба выходных на нашем наличном валютном рынке будут наблюдаться большие разбросы котировок покупки/продажи как по доллару, так и по евро.

Курс наличного доллара в субботу и воскресенье в большинстве обменников финкомпаний и открытых в эти дни отделений банков будет в пределах широкого коридора: прием от 40,75 до 40,90 гривен и продажа от 40,95 до 41,20 гривен.

А курс наличного евро в эти выходные будет находиться в пределах коридора: прием от 44,80 до 45,35 гривен и продажа от 45,40 до 45,75 гривен.

Некоторые обменники постараются на некотором местном хайпе по поводу мирового роста евровалюты сыграть «на повышение» и будут выставлять курс продажи евро в пределах даже до 46 гривен и выше. Если при этом население данного региона будет «вестись» на подобные попытки раскачки курса евро — эти завышенные ценники такие сети обменников будут сохранять уже и в оба выходных. Но если граждане не станут скупать столь «дорогой» евро, то финансисты уже с воскресенья начнут возвращать свои котировки продажи евровалюты к среднерыночным для своего региона, чтобы не потерять клиентуру.