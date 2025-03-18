2 апреля вступят в силу 25% пошлины на автоимпорт США: как изменятся цены на авто в Украине

Мировой авторынок — на пороге больших потрясений. «Минфин» уже писал о новых 25% пошлинах на импортные машины и комплектующие из Мексики и Китая, которые анонсировал президент США Дональд Трамп. Они должны были вступить в силу уже в марте, но затем непопулярное решение отложили до 2 апреля. Не исключено, что США не ограничатся импортом из соседних стран, а введут повышенные пошлины также на авто из Европы.

Международные автоконцерны прогнозируют, что, в случае «тарифной войны», ценники на некоторые модели авто вырастут на четверть. Плюс, могут начаться перебои с поставками.

«Эти тарифы на импорт из Канады и Мексики повлияют на всех автопроизводителей. Многие ожидают, что цены на некоторые модели автомобилей вырастут на целых 25% и негативное влияние на цены и доступность авто почувствуется практически сразу», — цитирует Reuters главу Альянса автомобильных инноваций, представляющего крупнейших автопроизводителей США (General Motors. Ford, Toyota, Volkswagen, Hyundai, Stellantis), Джона Боцеллу.

По словам руководителя компании Autoconsulting Олега Омельницкого, изменения ударят по всем рынкам, в том числе украинскому.

«Возможны два сценария. Во-первых, резкое подорожание авто в США может заставить производителей распродавать «лишние» машины на других рынках, в том числе со скидками. В этом случае, в Украину могут попасть партии транспорта по сниженным ценам.

Во-вторых, нас может ожидать глобальное повышение стоимости новых автомобилей, что заставит переписывать ценники и отечественных дилеров", — говорит Омельницкий.

Но, по его словам, «дело не только в ценах». «По сути, речь может идти о крахе сегодняшней конфигурации мирового автопрома. Концернам придется выстраивать новую модель производства и логистики, на каком-то этапе возможен пересмотр модельного ряда, и даже отказ от выпуска определенных линеек авто», — добавил эксперт.

«Минфин» разбирался, что ожидает мировой авторынок и как это скажется на украинских водителях.

Чем грозят новые пошлины Трампа мировому автопрому

Президент США объявил о вступлении в силу 25% пошлин на импортные авто из Мексики и Канады еще 3 марта. Их должны были ввести в действие уже с 4 марта, но затем отложили до 2 апреля.

Представители мировых автоконцернов не теряют надежды договориться с Белым домом о пересмотре этого решения, но готовятся к худшему.

Самое «быстрое» и очевидное последствие — повышение ценников на авто в США. Причем подорожать могут не только машины, импортируемые из Мексики и Канады, но и те, которые производятся в Штатах.

Альянс автомобильных инноваций, объединяющий крупнейших производителей машин в США, уже заявил о рисках рекордного подорожания авто — до 25%.

«Дело в том, что в США, Мексике и Канаде давно работает свободная экономическая зона: в ее рамках заводы этих стран поставляют комплектующие и готовые авто без пошлин. Такая конфигурация складывалась десятилетиями: производители из США могли заказывать запчасти, к примеру, в Мексике, а теперь, получается, за них придется платить 25% пошлины.

Некоторые производители открыли заводы в Мексике или Канаде, чтобы часть продукции поставлять в США. К примеру, по такому пути пошли Volkswagen, Honda, Subaru и др. Понятно, что новый тариф резко изменит себестоимость машин", — говорит Омельницкий.

Глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий отметил, что идея Трампа касается не просто одного или нескольких локальных заводов, а большой и сложной отрасли, у которой нет точечной географии — автомобили собираются из составляющих, производимых по всему миру.

«Вне сборочных заводов производят все — от металла, резины и стекла до автокресел и электроники. Часто это кросс-платформенное сотрудничество между концернами, общие разработки и т. д. У того же американского Ford есть заводы в Мексике и Канаде, авто из которых попадают как на локальные рынка, так и в США, в зависимости от того, о какой модели идет речь. Поэтому пошлины „от Трампа“ добавят головной боли, в том числе бизнесу (кроме, разве что, Tesla) и потребителям в США», — объяснил Бучацкий.

«Поскольку отрасль высоко интегрирована в Северной Америке, эти тарифы поставят флагманские бренды Stellantis — Crysler, Dodge, Jeep, Ram — в невыгодное конкурентное положение, по сравнению с корейскими, японскими и европейскими импортерами», — заявили в компании Stellantis.

По данным S&P Global Mobility, Мексика импортирует в США около 87% всех производимых в стране запчастей. А, к примеру, Ford F-Series и Mustang комплектуются двигателями канадского производства.

В Альянсе автомобильных инноваций, объединяющем крупнейших автопроизводителей США, предупредили, что новые тарифы нарушат интегрированную цепочку по всей Северной Америке, которая существует уже более четверти века. Некоторые запчасти могут пересекать границы по шесть и более раз, прежде чем окончательно попадут на сборку.

Дилемма в том, что «вы просто не можете перенести автомобильное производство и цепочки поставок за одну ночь», — говорит Боццела. По словам Олега Омельницкого, на построение новой модели работы автопрома, учитывающей высокие пошлины в США, могут уйти годы.

Автомобильный рынок Штатов просто огромный. «Это второй, по величине, рынок после китайского с годовым объемом порядка 16 млн авто. Многие международные автоконцерны открыли в США собственные заводы, а часть продукции импортируют в другие страны.

Поэтому изменения на американском рынке затронут глобальные продажи машин по всему миру, в том числе и в Украине", — говорит Олег Омельницкий. Правда, если в Америке последствия 25% пошлины почувствуются тут же, то остальные рынки получат отсрочку.

Что ждет авторынок Украины: подорожание или распродажа

Руководитель PR-департамента компании «Ниссан Украина» Владимир Иванов рассказал «Минфину», что они не продают в нашей стране автомобилей Nissan с американских заводов. «Поэтому, в теории, никакого влияния на цены в наших салонах быть не должно», — говорит он.

По словам Бучацкого, наши дилеры получают большинство новых авто преимущественно от европейских, корейских, японских и китайских производителей. «Поэтому нет угрозы подорожания машин на 25% прямо сейчас», — отметил он.

В то же время, по словам Омельницкого, в Украину поставляются отдельные модели BMW, которые производятся на заводе в США, — Х5 и Х7. «Пока непонятно, что вообще будет с производством и поставками этих авто после введения новых тарифов. Не исключено, что могут возникать задержки с импортом или изменятся цены», — говорит он.

Кроме того, Омельницкий не исключает, что некоторые производители, по бизнесу которых прокатится каток «Трампомобиля», окажутся в крайне сложном положении на всех рынках, а не только в Штатах. «Скажем, Volkswagen, у которого не лучшим образом идут дела в Европе и Китае, потерпев крах еще и на рынке США, рискует окончательно потерять былое величие. Не исключено, что будет оптимизация модельного ряда, вплоть до прекращения производства. Это касается многих компаний, не факт, что по рынку не прокатится волна банкротств», — считает Омельницкий.

По его словам, может случиться так, что некоторые популярные модели авто просто исчезнут из продажи — их нельзя будет купить даже по повышенным ценам.

Те, что все же будут попадать в салоны, могут выставляться по повышенным прайсам — таким образом производители попытаются переложить убытки на американском рынке на всех остальных покупателей. Понятно, что на 25% новые авто в Украине вряд ли подорожают, но вот на 5−7% — вполне. Тем более, что в рамках «автомобильной инфляции» пересмотр цен на новинки и так происходит — подорожание аргументируют разного рода «инновациями», новыми функциями и пр. Если пересмотр цен «под пошлины» в украинских салонах будет, то, скорее всего, он коснется уже автомобильных новинок следующего года.

В то же время возможны и другие сценарии. К примеру, если производители увидят, что не смогут продать свои авто с пошлиной 25% в США, они могут попытаться перебросить их на другие рынки, в том числе в Украину. Не исключено, что по сниженным ценам. Поэтому в короткой перспективе украинские водители могут рассчитывать даже на скидки.

Что касается вторичного рынка, то, по словам Бучацкого, не исключено, что в Украине могут начать дорожать б/у авто из США. «Если в целом ценовая планка на авто на американском рынке поднимется, это коснется и подержанных машин. Но такие последствия „долгоиграющие“, кроме того, сегмент аукционных машин США, откуда „битки“ попадают в Украину, весьма узкий и специфичный, поэтому вообще не факт, что ему грозят какие-то изменения», — добавил эксперт.

По его словам, более чувствительной для украинского авторынка окажется планируемая отмена льгот на импорт электрокаров с 1 января 2026 года (сейчас, напомним, они не облагаются НДС и ввозной пошлиной, есть только небольшой акцизный сбор, зависящий от емкости батареи авто). «Отмена льгот приведет к подорожанию электромобилей в Украине как минимум на 20−30%, и это точно отразится на статистике импорта и продаж», — подытожил Бучацкий.