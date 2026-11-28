После массированного российского удара по энергетической инфраструктуре 20 ноября Украина полностью прекратила экспорт электроэнергии, а суточный импорт вырос до самого высокого уровня с середины июня 2026 года. В частности, 21 ноября закупки электроэнергии за рубежом увеличились почти в 3,5 раза — до 19,6 ГВт· ч . Об этом говорится в обзоре экономики Центра экономической стратегии со ссылкой на данные Energy Map.

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Как изменились импорт и экспорт электроэнергии

По данным Energy Map, 21 ноября импорт электроэнергии увеличился с 5,7 до 19,6 ГВтч. Это самый высокий суточный показатель с середины июня.

В то же время экспорт сократился с 7,3 до 0,8 ГВтч, а уже 22 ноября полностью остановился.

Всего за неделю с 16 по 22 ноября Украина импортировала 63,8 тыс. МВтч электроэнергии. Это на 111,9% больше, чем на прошлой неделе, и самый высокий недельный объем с августа 2026 года.

Почему Украина экспортировала электроэнергию во время отключения

В Центре экономической стратегии объясняют, что с сентября россия нанесла более тысячи ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

Российские войска атаковали не только электростанции, но и высоковольтные подстанции и магистральные сети, обеспечивающие передачу электроэнергии между регионами.

Из-за повреждений сетей избыток производимой электроэнергии в одних областях не всегда можно было направить туда, где возник дефицит.

Поэтому Украина могла продолжать экспорт в отдельные часы, даже когда часть потребителей оставалась без света.

После атаки 20 ноября ситуация усложнилась. Украинские атомные электростанции были вынуждены сократить производство, поскольку поврежденная инфраструктура не позволяла передавать всю производимую электроэнергию потребителям.

В некоторых регионах применялось до четырех очередей отключений, что могло означать более 12 часов без электроэнергии в течение суток.

На восстановление энергетики не хватает €450 млн

Несмотря на увеличение международной поддержки, потребность в финансировании обновления украинской энергосистемы остается значительной.

В октябре Фонд поддержки энергетики Украины заключил 90 контрактов на поставку оборудования общей стоимостью около €200 млн. Это рекордный месячный показатель за все время его работы.

По информации правительства, за 2026 год Фонд получил почти €800 млн от международных партнеров.

В то же время, в начале ноября первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмигаль оценивал дефицит финансирования Фонда в €450 млн. В частности, около €100 млн необходимы для закупки кабельной продукции.

Эту оценку обнародовали еще до последней волны массированных атак в конце ноября, поэтому фактические потребности в восстановлении могут быть больше.