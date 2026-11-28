Кабинет Министров одобрил и направил в Верховную Раду доработанный до второго чтения проект государственного бюджета на 2027 год. Правительство отказалось от запланированного повышения ставок НДС и акциза, увеличило финансирование страхования военных рисков до 31 млрд грн и добавило 20,4 млрд грн на обеспечение военнослужащих. В то же время, прогноз собственных доходов бюджета сократили на 49 млрд грн. Об этом сообщила глава парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

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От повышения НДС и акцизов отказались

Одним из важнейших изменений явилось изъятие из бюджетных расчетов дополнительных поступлений от повышения ставок НДС и акцизного налога.

Ранее правительство рассчитывало получить благодаря этому 67 млрд грн. Однако, соответствующая инициатива не получила поддержки среди народных депутатов.

Также по прогнозу доходов убрали почти 65 млрд грн, которые планировали привлечь благодаря детенизации таможни.

По словам Подласой, в 2026 году таможня не смогла обеспечить перевыполнение плановых поступлений по всем платежам, поэтому правительство пересмотрело ожидания на следующий год.

Если в 2027 году таможенные поступления превысят план, дополнительные средства предусмотрено направить на оборонный резерв.

В целом, собственные доходы государственного бюджета без учета международных грантов в новой редакции сократились на 49 млрд грн.

В то же время, прогноз отдельных поступлений повысили. В частности, от налога на доходы физических лиц и военного сбора ожидают дополнительные 25,7 млрд грн, от ренты за пользование недрами общегосударственного значения — 14 млрд грн, а от ввозной пошлины — 2,1 млрд грн.

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НБУ перечислит в бюджет не менее 85 млрд грн

Еще одним важным источником финансирования станут отчисления прибыли Национального банка.

В доработанном проекте предусмотрено, что НБУ перечислит в государственный бюджет минимум 85 млрд грн, что на 36,3 млрд грн больше, чем планировали до первого чтения.

Часть дополнительных поступлений от Нацбанка будет направлена на страхование бизнеса от военных рисков.

По данным Минфина, общие доходы проекта государственного бюджета на 2027 год без межбюджетных трансфертов составляют 5 трлн 599,5 млрд грн, а расходы — 7 трлн 223,6 млрд грн.

На страхование военных рисков выделят 31 млрд грн

Финансирование страхования бизнеса от военных рисков увеличили сразу на 30 млрд грн — с 1 млрд до 31 млрд грн.

Эти средства предусмотрены, в частности, для частичной компенсации стоимости имущества предприятий, поврежденного или уничтоженного в результате российских атак.

Кроме того, возможность получать компенсации планируется распространить на владельцев, операторов и фрахтователей судов.

Параллельно Министерство экономики работает над привлечением еще $2−3 млрд от международных партнеров по страхованию военных рисков.

Цель программы — уменьшить финансовые риски для компаний и поддержать инвестиционную активность в условиях войны.

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Сколько прибавили на оборону и выплаты военным

В доработанном проекте бюджета расходы на обеспечение Вооруженных сил Украины увеличили на 20,4 млрд грн.

По информации Минфина, дополнительные средства, прежде всего, направят на денежное обеспечение военнослужащих.

Еще 2 млрд грн прибавили на закупку вооружения.

Финансирование резервного фонда государственного бюджета увеличили на 13,4 млрд грн — до 105 млрд грн.

В целом на оплату труда военнослужащих с начислениями в проекте предусмотрено 1 трлн 813,2 млрд грн.

Что изменится для образования

В проекте бюджета также появилось 2 млрд грн на пилотный проект реформирования оплаты труда учителей.

Участие учебных заведений в нем предусмотрено на добровольной основе.

Дополнительно 1,3 млрд грн будут направлены на обустройство укрытий в школах и детских садах, а 1 млрд грн — на инициативу CampeX, которую реализуют Министерство образования и науки и Всемирный банк. Она предполагает создание сети исследовательских кампусов на базе государственных университетов.

Отдельно 970,7 млн грн добавили на исследование Национальной академии наук.

Впервые за многие годы образовательную субвенцию местным бюджетам на январь-август 2027 года распределили непосредственно в приложении к законопроекту о госбюджете. Средства на оставшийся год будет распределять правительство.

Также Кабмин будет определять использование остатков субвенции за 2026 год. В частности, 500 млн грн планируют направить на энергонезависимость учреждений профессионального высшего образования, а 400 млн грн — на общежития и пансионы при школах.

Что будет с «Национальным кэшбеком» и поддержкой аграриев

По словам Подласой, в 2027 году выплаты по программе «Национальный кэшбек» не будут финансироваться из бюджетной программы поддержки бизнеса.

В то же время, задолженность по выплатам, начисленным за май — декабрь 2026 года, государство должно погасить.

Для аграриев предусмотрены дополнительные 800 млн грн: 600 млн грн в поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей и 200 млн грн на кредитование фермерских хозяйств.

Кроме того, предлагается повысить уровень государственной компенсации стоимости строительства и реконструкции животноводческих ферм с 50 до 75%.

Какие программы еще увеличили финансирование

Среди других изменений — дополнительные 801,9 млн грн в поддержку ветеранов, в частности улучшенное питание во время лечения и реабилитации.

На обеспечение жильем детей-сирот и развитие семейных форм воспитания предусмотрено 717 млн грн.

Еще 536 млн грн добавили в поддержку работников энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и железной дороги, ликвидирующих последствия российских обстрелов.

На закупку лекарственных средств и медицинских изделий финансирование было увеличено на 450 млн грн.

Что будет с международным финансированием

Потребность Украины в международной финансовой поддержке в 2027 году осталась неизменной — $52,6 млрд.

По словам главы бюджетного комитета, дополнительную помощь от ЕС в объеме 45 млрд евро можно будет учесть в бюджете только после соответствующего официального решения Европейского совета.

Ожидается, что такое решение может быть принято ориентировочно в июне 2027 года, однако сроки пока не гарантированы.

Когда Верховная Рада будет голосовать за бюджет

Ко второму чтению правительство также поручило проработать вопрос отвязывания отдельных выплат и расчетных величин от минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Это должно позволить повышать социальные стандарты без автоматического увеличения всех связанных с ними расходов, в частности, отдельных зарплат в органах государственной власти.

Отдельное поручение касается оптимизации численности работников органов исполнительной власти.

По сообщению Подласой, заседание бюджетного комитета ожидается в конце следующей недели, а голосование Верховной Рады за бюджет во втором чтении запланировано на 9 декабря 2026 года.

Пока документ остается проектом, поэтому до окончательного принятия его показатели могут меняться.