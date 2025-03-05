Автопроизводители предупреждают, что новые пошлины Трампа повысят цены на авто в США на 25%

Торговая группа, представляющая почти всех крупных автопроизводителей, предупредила, что новые 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики, введенные президентом США Дональдом Трампом, приведут к резкому росту цен на автомобили в США. Об этом сообщает Reuters.

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«Влияние пошлин на товары из Канады и Мексики почувствуют все автопроизводители», — заявил Джон Боццелла, глава Альянса автомобильных инноваций, представляющий основных автопроизводителей США (кроме Tesla), включая General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen, Hyundai и Stellantis.

Он добавил, что большинство ожидает, что цена некоторых моделей автомобилей вырастет до 25% и негативное влияние на цену и доступность авто ощутится почти сразу.

Автомобильные компании выражают серьезную обеспокоенность, утверждая, что пошлины разрушат отлаженную цепь поставок в Северной Америке, которая функционирует уже более четверти века.

Некоторые комплектующие для автомобилей могут пересекать государственную границу шесть или более раз, прежде чем попадут на финальную сборку.

«Автомобильное производство и цепь поставок невозможно перенести мгновенно. В этом и проблема: автомобильные пошлины в Северной Америке могут привести к росту цен для покупателей прежде, чем новые рабочие места появятся в стране», — добавил Боццелла.

Во вторник компания Stellantis сообщила дилерам, что продолжает вести переговоры с администрацией Трампа по пошлинам, которые увеличат расходы для покупателей.

«Поскольку отрасль тесно интегрирована в Северной Америке, эти пошлины поставят флагманские бренды Stellantis — Chrysler, Dodge, Jeep и Ram — в невыгодное конкурентное положение по сравнению с корейскими, японскими и европейскими импортерами», — заявили в Stellantis.

На прошлой неделе многие автопроизводители встретились с министром торговли США Говардом Лутником, чтобы призвать администрацию президента не вводить масштабное повышение пошлин.

Ранее Джим Фарли, руководитель Ford, заявил, что 25% пошлины на товары из Мексики и Канады «нанесут сокрушительный удар» по автопрому США.

Американская международная ассоциация автодилеров отметила, что дилеры уже сталкиваются с ростом цен на автомобили и запчасти, а также с высокими процентными ставками.

«Пошлины могут прибавить тысячи долларов к цене на авто», — заявила ассоциация.

В то же время профсоюз автоработников США (UAW) поддержал Трампа, отметив, что одобряет его намерение ввести новые пошлины в апреле.

Торговая война Трампа

«Минфин» писал, что 4 марта 2025 года Трамп ввел 25% тарифы на большую часть канадского и мексиканского импорта и удвоил существующие 10% пошлины на импорт из Китая до 20%, что повлияет на годовой объем импорта в размере примерно $1,5 трлн.

В ответ на новые тарифы в США Канада вводит 25% пошлины на американские товары на сумму $155 миллиардов. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо объяснил, что Канада немедленно вводит таможенные пошлины на товары США на сумму $30 миллиардов. На остальные товары на сумму $125 миллиардов — через 21 день.

Трюдо также добавил, что Канада подаст иски во Всемирную торговую организацию относительно новых тарифов США. А между тем канадские тарифы будут оставаться в силе, пока таможенные пошлины Соединенных Штатов не будут отменены.

Китай заявил, что с 10 марта введет дополнительные пошлины в размере 10−15% на некоторые виды импорта из США.

После чего Трамп отреагировал на решение Канады ввести таможенные пошлины на американские товары в ответ на новые торговые тарифы США. Глава Соединенных Штатов угрожает удвоить пошлины.