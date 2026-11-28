За январь-октябрь 2026 года в местные бюджеты Украины поступило 42,2 млрд грн земельного налога. Это на 11,8%, или примерно на 4,5 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшие поступления обеспечили Днепропетровская область и Киев. Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины 27 ноября.

За январь-октябрь 2026 года в местные бюджеты Украины поступило 42,2 млрд грн земельного налога.

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Какие регионы уплатили больше всего земельного налога

По данным ГНС, наибольшие поступления земельного налога за десять месяцев 2026 года зафиксировали в Днепропетровской области — 7,4 млрд грн.

Второе место занял Киев, где в бюджет поступило 5,7 млрд грн. На третьем месте Одесская область с показателем 3,7 млрд грн.

В четверку лидеров также вошла Львовская область, бюджеты которой получили 3,1 млрд грн земельного налога.

В общей сложности эти четыре региона обеспечили 19,9 млрд грн, или около 47% всех поступлений земельного налога в Украину.

Для сравнения, за январь-октябрь 2025 года бюджеты получили 37,7 млрд грн. Таким образом, за год поступления увеличились примерно на 4,5 млрд грн.

Как начисляют земельный налог

В Государственной налоговой службе напомнили, что земельный налог начисляется за фактический период владения или пользования земельным участком.

Обязанность платить налог возникает с момента обретения соответствующего права и прекращается после его утраты.

Если в течение календарного года меняется собственник земельного участка, каждый из собственников платит налог только за период, в течение которого владел землей.

К примеру, если земельный участок продали в июле, предыдущий владелец уплачивает налог за период до начала месяца, в котором потерял право собственности. Новый собственник уплачивает его начиная с месяца обретения права собственности.

Размер земельного налога зависит от нормативной денежной оценки земли, ее целевого назначения и ставки, установленной соответствующим местным советом.

Кто может не платить земельный налог

Налоговый кодекс Украины предусматривает освобождение земельного налога для отдельных категорий физических лиц.

В частности, право на льготу имеют лица с инвалидностью I и II групп, пенсионеры по возрасту, а также граждане, воспитывающие трех и более детей младше 18 лет.

Также от уплаты налога освобождаются ветераны войны и лица, на которых распространяется действие законодательства об их социальной защите, а также пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы граждане.

В то же время, льгота действует не на любую площадь земли. Законодательство устанавливает предельные размеры земельных участков, на которые распространяется увольнение, в зависимости от их целевого назначения.

Следовательно, наличие льготного статуса не всегда означает полное избавление от налога на все земельные участки, находящиеся в собственности человека.

Нужно ли платить налог за землю, переданную в аренду

Отдельные правила действуют для владельцев земельных участков и земельных долей (паев), передавших их в аренду сельскохозяйственным предприятиям.

По информации ГНС, владельцы земельных участков и паев, переданных в аренду плательщикам единого налога четвертой группы, освобождаются от уплаты земельного налога на период действия аренды.

Такая льгота применяется при соблюдении требований налогового законодательства.

Напомним, ранее ГНС сообщала, что за январь-июль 2026 года в местные бюджеты поступило 28,8 млрд грн земельного налога, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.