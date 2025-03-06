Трамп отменил 25% пошлины на товары из Канады и Мексики для автопроизводителей на один месяц

Президент США Дональд Трамп упразднил 25% пошлины на товары из Канады и Мексики для автопроизводителей на один месяц. Об этом пишет Reuters .

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Подробности

Белый дом 5 марта официально объявил о временном освобождении автопроизводителей от вступивших в силу 4 марта пошлин. Это решение было принято после телефонных разговоров Трампа с руководителями Ford, General Motors и Stellantis.

В то же время, Трамп дал понять, что не прекращает давление на Канаду и Мексику.

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Реакция акций

Временное ослабление повлекло за собой рост акций американских автомобильных компаний: General Motors прибавила 7,2%, Ford — 5,8%. Однако аналитики предупреждают, что неопределенность в торговой политике США продолжает давить на рынок.

Фондовые рынки США отреагировали стабилизацией после нескольких дней падения. Индекс S&P 500 вырос на 1,1%, частично отыграв потери.

Торговая война Трампа

Минфин писал, что 4 марта 2025 года Трамп ввел 25% тарифы на большую часть канадского и мексиканского импорта и удвоил существующие 10% пошлины на импорт из Китая до 20%, что повлияет на годовой объем импорта в размере примерно $1,5 трлн.

В ответ на новые тарифы в США Канада вводит 25% пошлины на американские товары на сумму $155 миллиардов. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объяснил, что Канада немедленно вводит таможенные пошлины на товары США на сумму $30 миллиардов. На остальные товары на сумму $125 миллиардов — через 21 день.

Трюдо также добавил, что Канада подаст иски во Всемирную торговую организацию относительно новых тарифов США. А между тем канадские тарифы будут оставаться в силе, пока таможенные пошлины Соединенных Штатов не будут отменены.

Китай заявил, что с 10 марта введет дополнительные пошлины в размере 10−15% на некоторые виды импорта из США.

После чего Трамп отреагировал на решение Канады ввести таможенные пошлины на американские товары в ответ на новые торговые тарифы США. Глава Соединенных Штатов угрожает удвоить пошлины.