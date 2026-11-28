В Чехии готовятся новые правила получения гуманитарной помощи для украинцев с временной защитой. Работоспособные получатели выплат планируют обязать работать, заниматься предпринимательством или состоять на учете в службе занятости. Кроме того, претенденты на помощь должны фактически проживать в Чехии не менее 16 дней в месяц. Соответствующие изменения предусматривает правительственный законопроект № 213, рассматривающий Палату депутатов Чехии.

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Кого из украинцев обязут работать

Законопроект предусматривает, что трудоспособные украинцы, получающие гуманитарную помощь, должны отвечать хотя бы одному из трех условий: официально работать, осуществлять предпринимательскую деятельность или быть зарегистрированными в чешской службе занятости.

Таким образом, для продолжения получения выплат недостаточно будет только действующая временная защита.

В то же время новые требования к трудоустройству не будут распространяться на определенные законом уязвимые категории, в частности, детей, студентов и пожилых людей.

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Цель изменений, по объяснению чешского правительства, — стимулировать экономическую активность получателей помощи и предотвращать злоупотребления системой социальной поддержки.

Сколько дней нужно проживать в Чехии

Отдельное требование относится к фактическому пребыванию в стране.

Чтобы получить гуманитарную помощь за соответствующий месяц, человек должен будет провести на территории Чехии не менее 16 дней.

Это условие предлагают применять независимо от требований трудоустройства, то есть оно будет касаться также получателей, освобожденных от обязанности работать.

Если человек больше месяца находился за пределами Чехии, он может потерять право на гуманитарную выплату за этот период.

Министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар объяснял необходимость изменений в борьбе с так называемым социальным туризмом — случаями, когда люди претендуют на социальную помощь, фактически не проживая в стране.

Когда украинцы могут потерять временную защиту

Законопроект также расширяет перечень оснований для прекращения временной защиты.

В частности, предлагается прекращать этот статус при пребывании человека более 30 дней за пределами Шенгенской зоны.

Это означает, что длительная поездка в Украину или другую страну вне Шенгенского пространства потенциально может повлиять на право сохранять временную защиту в Чехии.

При этом поездки между странами Шенгенской зоны, например в Польшу или Германию, не подпадают под указанное условие.

Еще одним основанием для прекращения статуса могут стать определенные законом решения о выдворении.

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В то же время, потеря временной защиты из-за длительного отсутствия не будет означать пожизненного запрета на его повторное получение. По возвращении в Чехию человек сможет снова обратиться за защитой, если будет отвечать установленным требованиям.

Когда заработают новые правила

Правительство Чехии подало законопроект № 213 в парламент 3 июня 2026 года.

Первое чтение состоялось 24 июня, второе — 22 октября. После этого депутаты подали ряд поправок в документ.

По состоянию на 28 ноября 2026 г. законопроект еще не принят окончательно. Согласно официальной информации Палаты депутатов, он прошел второе чтение и ожидает дальнейшего парламентского разбирательства.

В правительственной редакции изменения гуманитарной помощи предполагалось ввести с 1 января 2028 года. В то же время, среди депутатских поправок есть предложение перенести начало действия соответствующих правил на июль 2027 года.

Следовательно, окончательные условия и сроки вступления в силу будут зависеть от редакции закона, одобренной парламентом.

Какие правила действуют сейчас

В настоящее время украинцы с временной защитой могут получать гуманитарную помощь в Чехии в соответствии с установленными критериями дохода, имущественного положения и расходами на проживание.

Для части получателей помощи требования по трудовой активности или регистрации в службе занятости уже влияют на учет жилищных расходов.

Однако предложенное общее требование находиться в Чехии не менее 16 дней в месяц еще не действует.