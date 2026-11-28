В субботу, 28 ноября, крупные сети АЗС Украины существенно снизили цены на бензин, дизельное горючее и автогаз. Наибольшее удешевление зафиксировали в UPG, где бензин отдельных марок потерял до 6 грн за литр. В то же время OKKO и WOG снизили стоимость большинства видов горючего на 3 грн/л. Об этом сообщает РБК-Украина .

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Как изменились цены на UPG

Больше всего цены снизила сеть UPG.

Премиальный бензин UPG 100 подешевел сразу на 6 грн — до 87,90 грн/л .

Бензин UPG 95 и обычный А-95 потеряли по 4 грн на литре. Теперь они стоят 78,90 грн/л и 76,90 грн/л соответственно.

Существенно снизились и цены на дизельное топливо. В частности, EURO DIESEL подешевел до 91,78 грн/л, а upgDIESEL — до 93,90 грн/л.

Кроме того, автогаз в UPG потерял еще 1 грн и теперь стоит 59,90 грн/л, опустившись ниже 60 грн.

Сколько стоит топливо на OKKO и WOG

Сети OKKO и WOG также просмотрели ценники.

На OKKO все марки бензина и дизельного горючего подешевели на 3 грн за литр.

Теперь стандартный бензин А-95 Евро стоит 81,90 грн/л, Pulls 95 — 84,90 грн/л, а Pulls 100 — 91,90 грн/л.

Дизельное топливо Евро подешевело до 96,90 грн/л, а премиальный Pulls — до 99,90 грн/л.

В WOG все марки бензина также потеряли по 3 грн. Стоимость А-95 Евро составляет 81,90 грн/л, Mustang 95 — 84,90 грн/л, а бензина А-100 — 91,90 грн/л.

Стандартный дизель на WOG подешевел до 96,90 грн/л. В то же время, стоимость премиального ГП Mustang осталась неизменной — 104,90 грн/л.

Автогаз в обеих сетях подешевел на 1 грн — до 61,90 грн/л.

Что с ценами на «Укрнафте» и SOCAR

В отличие от конкурентов сети «Укрнафта» и SOCAR 28 ноября не меняли стоимость горючего.

На «Укрнафте» бензин А-95 стоит 79,90 грн/л, дизельное топливо — 93,90 грн/л, а автогаз — 60,90 грн/л.

На SOCAR стандартный А-95 продают по 85,90 грн/л, дизель NANO — по 101 грн/л, а автогаз — по 62,90 грн/л.

Таким образом, среди пяти крупных сетей, цены которых сравнивали в издании, самый дешевый стандартный бензин А-95 и автогаз предлагает UPG.

В то же время, фактические цены могут отличаться в зависимости от региона, конкретной АЗС и условий программы лояльности.