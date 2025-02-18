Украинские недра на $15 трлн: кто на самом деле будет их осваивать

История с «передачей» США украинских недр в обмен на помощь продолжает обрастать новыми подробностями. «Украина стремится заключить соглашение об инвестировании в разработку украинских полезных ископаемых, но это соглашение должно закреплять конкретные гарантии безопасности», — сообщил 17 февраля Президент Владимир Зеленский журналистам во время видеоконференции из Абу-Даби. Но за паркетными заявлениями уже скрываются вполне конкретные действия.

Тема украинских недр обсуждается с начала февраля. Тогда появились первые сообщения в СМИ о том, что президент США Дональд Трамп предложил Украине своего рода «обмен»: Штаты нам — дальнейшую помощь, мы им — «редкоземельные металлы и прочее». Позже Трамп уточнил, что хочет получить доступ к украинским ископаемым на $500 млрд и в Украине «по сути, согласились это сделать».

Причем, судя по всему, откладывать освоение украинских недр в США не намерены. На Мюнхенской конференции Президенту Владимиру Зеленскому уже предлагали подписать соглашение о полезных ископаемых. Но глава государства отказался, отметив, что документ «не готов, не готов защищать нас и наши интересы».

Между тем западные СМИ сообщали, со ссылкой на свои источники, что в соглашении идет речь о контроле США над половиной украинских ископаемых.

Это означает, что интересы американцев выходят далеко за пределы «редкоземельных металлов», пристальное внимание Трампа к которым еще недавно так удивляло наших экспертов. Несложно предположить, что переговоры по ископаемым продолжатся. Причем некоторые аналитики даже увязывают с результатами этих договоренностей перспективы окончания войны.

«Мы действительно очень заинтересованы в том, чтобы подписать соглашение с Соединенными Штатами Америки. И я уже это говорил, и говорил американским партнерам — у нас есть предложения от Европы, но все европейцы знают, что Соединенные Штаты был и есть самым большим стратегическим партнером, и поэтому мы открыты для этого», — сообщил Владимир Зеленский во время своего визита в Объединенные Арабские Эмираты.

«Минфин» разбирался, что стоит за этими заявлениями и нужно ли ждать отдельного соглашения по недрам, чтобы дать «зеленый» свет американским инвесторам на их освоение.

В Житомирской области — ниобий, в Днепропетровской области — скандий

Информация в СМИ о возможном освоении украинских недр Штатами изначально подавалась со смещенными акцентами. В информационном поле сразу же стала обсуждаться тема редкоземельных металлов. Хотя Трамп сказал, что гарантией выделения помощи Украине должны стать минеральные ресурсы страны — «редкоземельные металлы и прочее».

Отметим, что интерес к «редкоземельным металлам» удивил наших экспертов.

«В теории в Украине много чего есть, но месторождения слабо разведаны и должным образом не оценены. Непонятно, выгодно ли там вообще что-то добывать, какая будет себестоимость», — говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Какие редкоземельные металлы вообще есть в Украине?

Согласно геологической классификации, в группу редкоземельных входит 17 элементов — скандий, иттрий и лантаноиды (лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, арбий, тулий, иттербий, лютеций).

Но есть еще группа редких металлов (берилий, цирконий, ниобий, тантал, ванадий и др), которые вне узкопрофессиональных кругов также часто называют «редкоземельными».

С развитием современных технологий редкоземельные и редкие металлы стали очень востребованы в самых разных сферах — от медицины и электроники до оборонки.

В Украине разведано несколько месторождений редких и редкоземельных металлов.

К примеру, в Житомирской области расположено Ястребецкое флюорит-циркон-редкоземельное месторождение, в Днепропетровской области — Желтореченское скандий-ванадиевое, в Запорожской области — Новополтавское апатит-редкоземельное.

Последнее — по геологической классификации (коэффициент прогнозированных ресурсов к количественной оценке среднего содержания химического элемента в земной коре), считается «гигантским» по ниобию. Ниобий есть также на Яструбецком месторождении, но по этому редкоземельному металлу данная площадка считается «средней». На Новополтавском и Октябрьском (Днепропетровская область) месторождениях есть также тантал.

В Желтых водах (Днепропетровская область) есть запасы скандия.

Перспективным считалось также Азовское месторождение флюорит-цирконий резкоземельных руд (Донецкая область). Но сейчас эта территория временно оккупирована. К тому же площадки только разведаны, на них ничего не добывается.

Точных данных о потенциальных объемах добычи на этих месторождениях в свободном доступе нет. Понятно, что предварительные оценки имеются, но, по словам Корольчука, они засекречены.

Запасы есть: в чем проблема

В США и в Европе редкоземельные и редкие металлы принято включать в группу так называемого «критического сырья» (CRW). В этот список входит 30 видов сырья, необходимого для современной промышленности и экономики. В нем есть как редкоземельные, так и другие элементы — титан, графит, литий, берилий, а в отдельном американском перечне — также уран.

Скорее всего, Трамп, говоря о «редкоземельных металлах и прочем», имел в виду именно CRW, которые являются стратегически важными для Штатов.

Украинские власти ранее оценивали запасы CRW в нашей стране на уровне 5% от общемировых.

Об этом, в частности, заявляла осенью 2022 года на заседании Европейской экономической комиссии при ООН заместитель министра защиты окружающей среды Светлана Гринчук. Только по литию это порядка 500 тысяч тонн, что делает Украину «настоящей сокровищницей лития», — говорила Гринчук.

По данным Forbes Украина, запасы литиевых руд в нашей стране составляют 33 млн тонн (на $38 млрд). Литий активно используется в производстве батарей для электрокаров. По этому поводу отечественные эксперты уже несколько лет прочат Украине миллиардные инвестиции, если она сумеет встроиться в мировую цепочку переработки лития. Но пока дальше разговоров дело не пошло.

Запасы лития есть на Полоховском, Станковатском (оба в Кировоградской области) и Шевченковском (Донецкая область) месторождениях. Но добыча не ведется.

Причем даже непонятно, какой будет там себестоимость добычи. Экс-руководитель Объединенной горно-химической компании Егор Перелыгин говорит, что добыча может оказаться слишком дорогой, так как цена на электроэнергию неконкурентная, а способ добычи — шахтный.

«Нужно вложить порядка миллиарда долларов, чтобы наладить одно производство — шахты, ГОК и электрохимичекую переработку», — уточняет Перелыгин.

В Украине есть также месторождения графитовых руд (Балаховское месторождение в Кировоградской области) с потенциальными запасами в 245 млн тонн (на $34 млрд), урана (в Житомирской и Кировоградской областях) — 270 тыс. тонн на $31 млрд, и др.

Опять таки, указанные запасы — это оценочные данные. Точной информации нет, как нет и калькуляции по себестоимости добычи.

Руда и газ интересны США, но они пока «заняты»

В «прочее», которое упомянул Трамп в привязке к редкоземельным металлам, входят и другие полезные ископаемые — от железной руды до природного газа. Причем по ним ситуация в Украине куда более понятная, чем по тем же редкоземельным металлам.

По оценкам Forbes Украина, общая стоимость полезных ископаемых в нашей стране по состоянию на 2023 год (более свежих данных нет) составляла $14,8 трлн при объеме запасов в 111 млрд тонн.

Большая часть этой суммы приходится на каменный уголь и железную руду (62% и 14% соответственно). Так, запасы угля в Украине составляют около 42 млрд тонн (на $9,1 трлн), железной руды — 18,1 млрд тонн — на $2 трлн. Но при проведении этих расчетов оценивались запасы на всей территория Украины, включая временно оккупированные регионы. В то же время, к примеру, запасы того же угля сосредоточены в основном на Донбассе (хотя есть залежи также в западных областях). Железные руды добывают в Днепропетровской, Полтавской областях и др.

Природного газа в Украине — около 820 млрд кубов (на $490 млрд), основные месторождения сосредоточены в Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

Большинство месторождений этих «традиционных» полезных ископаемых — «без сюрпризов». Они давно разведаны, разработаны (или подготовлены к разработке), на многих ведется добыча.

То есть экономика этих месторождений в целом понятна. Что делает их потенциально интересными для западных инвесторов.

«Еще задолго до войны к нашим газовым месторождениям активно присматривались бизнесмены из США, даже своего рода „туры“ по вышкам были. Кроме того, компания Shell, проводившая разведку по сланцевому газу, как говорят, могла „захватить“ и другие виды ископаемых. Не раз слышал о „папке“, которую увезли в США, и в которой могут содержаться данные, о которых даже мы не знаем», — говорит Корольчук.

Но с этими месторождениями — другая проблема. По большинству самых интересных «точек» лицензии уже давно розданы.

Как написал в своем Телеграм глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев, «предлагать партнерам почти нечего». А чтобы США могли работать с украинскими ископаемыми, разрешения на добычу нужно отобрать у нынешних владельцев, в частности, экс-министра экологии и президента компании Burisma Николая Злочевского. Гетманцев отметил, что готовит обращение в СНБО о том, что лицензии были «украдены» и «получены почти даром», розданы «почтенным людям».

Добавим, что большой пул месторождений есть у владельца компании СКМ Рината Ахметова, собственника Ferrexpo и Полтавского ГОКа, ранее большим недропользователем был Игорь Коломойский и подконтрольные ему структуры, а также Дмитрий Фирташ.

Частично владения олигархов уже «зачистили» (в частности, по Коломойскому и Фирташу), и этот процесс продолжается. Недавно пожизненные санкции ввели в отношении Константина Жеваго. Это значит, что государство может национализировать его активы.

Другое дело, что процесс передачи месторождений на баланс государства и далее — новым инвесторам — будет достаточно сложным. Особенно, если прежние держатели спецразрешений станут обращаться в суды, в том числе, международные. Пока будут идти разбирательства (а они могут затянуться на годы) серьезные инвесторы вряд ли решаться вкладываться в «сомнительные» активы.

Иностранцы уже на недрах

Заявление Гетманцева вызвало большой резонанс в украинском сообществе.

Известный финансовый журналист и блогер Сергей Лямец на своей странице в Фейсбуке поставил под сомнение утверждения Гетманцева о том, что все разрешения на коммерчески интересные месторождения уже розданы. А вот заход иностранных инвесторов в освоение украинских недр уже идет полным ходом.

По его информации, на весну 2025 года уже подготовлено несколько соглашений о разделе продукции, уже проделана работа, чтобы отдать украинские месторождения победителям конкурсов, и, скорее всего, это будут международные компании.

«Речь идет о соглашениях о распределении продукции на объектах с запасами критически важных полезных ископаемых. Весной 2025 года Украина планирует провести конкурсы на нескольких участках. В частности, речь идет о титановом сырье, урановых рудах и др. Также есть большой круг желающих создать соглашения на распределение продукции на базе нефтегазовых участков, которые, в частности, сейчас разрабатывает «Укрнафта», — сообщает Сергей Лямец.

В конце декабря прошлого года Кабмин подписал с правительством Франции рамочную декларацию о намерениях — о разработке в Украине «критически важных металлов». А ранее был подписан меморандум по полезным ископаемым с США. Его подробности не разглашались.

«Минфин» обратился к Даниилу Гетманцеву за комментариями. На что тот ответил, что «не комментирует посты проплаченных псевдоэкспертов». «Понимаю, что недра-олигархам не понравилась идея проверить основания приобретения ими прав на добычу полезных ископаемых. И они включили „антикризис“. В то же время я убежден, что откладывать аудит нельзя», — сказал нам Гетманцев.

Отметим, что в конце 2024 года Рада внесла изменения в государственную Программу развития минерально-сырьевой базы Украины до 2030 года (законопроект № 6227).

Изменения, в частности, оговаривают, что дальнейшая разведка за госсчет будет сосредоточена исключительно на поисковых работах — чтобы выявить инвестиционно-привлекательные площадки. А все остальное — за счет недропользователей, даже с условиями «инвестиционных рисков».

Запланированные в предыдущем варианте Программы 26,1 млрд гривен госфинансирования в новой редакции срезали до 8,2 млрд, и уточнили, что большую часть этих средств планируется компенсировать еще во время реализации программы — за счет поступлений от продажи спецразрешений на недропользование.

Прописаны и другие важные изменения. К примеру, центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере геологического изучения недр, будет принимать участие в деятельности ассоциации геологических служб стран ЕС, геологической службы США, Великобритании и других стран.

В Главном юридическом управлении Рады расценили этот пункт, как «вмешательство в деятельность органов суверенных государств», отметив, что нарушены принципы 18 статьи Конституции, в которой прописано, что деятельность Украины направлена на обеспечение ее национальных интересов. То есть нормы закона выписаны таким образом, что добыча полезных ископаемых в Украине будет доступной только очень крупным инвесторам, которые могут за свой счет профинансировать разработку недр.

«Подготовительные работы — это очень дорого. Разведка — ты теряешь, сейсмика — тоже убытки. Чтобы понять, что и как качать на участке по тому же газу, нужно сделать не менее 100 скважин, а это порядка 20 млн долларов. При этом это только для того, чтобы понять перспективы. А их может вообще не оказаться, это тот самый „инвестиционный риск“, который наши законодатели переложили на карманы инвесторов», — говорит Корольчук.

Тем не менее, по его словам, американские компании будут заходить на наш рынок добычи газа.

«Это интересно как в плане возможных поставок через украинскую ГТС в Европу, так и продажи на внутреннем рынке, если им удастся пролоббировать интересные тарифы», — подытожил Корольчук.