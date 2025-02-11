Трамп нацелился на редкоземельные металлы: в чем их ценность

Мир долгое время зависел от поставок редкоземельных элементов из Китая, но западные страны стремятся диверсифицировать свои источники. Президент США Дональд Трамп обратил внимание на минеральные богатства Гренландии, обсуждая потенциальное приобретение этой датской территории, а также заинтересовался этими ресурсами в Украине. О том, что такое редкоземельные металлы и в чем их ценность, рассказал Bloomberg. «Минфин» публикует перевод статьи.

Что такое редкоземельные элементы

Редкоземельные элементы — это набор из 17 металлических элементов, объединенных в одну группу из-за их химического сходства. Их оптические, магнитные и электрические свойства позволяют их использовать в различных сферах.

Например, тербий и иттрий обеспечивают яркие цвета на экранах смартфонов и телевизоров, а способность церия участвовать в химических реакциях делает его популярным в каталитических нейтрализаторах для очистки выхлопных газов автомобилей.

Неодим и празеодим используются для создания постоянных магнитных двигателей. Эти двигатели могут преобразовывать электричество, хранящееся в батарее, в движение — например, для вращения колес электромобиля. Они также могут работать в обратном направлении, превращая движение в электричество, например, от вращения лопастей ветряных турбин.

Насколько редкие редкоземельные элементы

Несмотря на свое название, редкоземельные элементы на самом деле довольно распространены в земной коре — церий встречается чаще, чем олово или свинец. Но проблема заключается в том, чтобы найти их в достаточно высокой концентрации в одном месте. Иначе, добывать их экономически невыгодно.

Добыча может быть вредной для окружающей среды, так как для отделения редкоземельных элементов от пород требуется большое количество воды и энергии. Существует также риск загрязнения местной почвы и грунтовых вод, так как редкоземельные элементы часто встречаются вместе с радиоактивными элементами, такими как уран и торий.

Кто производит редкоземельные металлы

Крупнейшим производителем редкоземельных элементов в мире является Китай. На его долю приходится около 70% объемов, добываемых из шахт. В Китае также находится половина мировых запасов, которые можно экономически извлечь. Другие крупные запасы находятся в Австралии, Бразилии и россии.

По данным Геологической службы США, в 2024 году Китай произвел 270 000 метрических тонн редкоземельных элементов, удвоив свой объем за пять лет, в то время как США заняли далекое второе место с 45 000 тонн.

Китай давно осознал свое преимущество в области редкоземельных элементов. Лидер Дэн Сяопин еще в 1992 году сказал, что «у Ближнего Востока есть нефть, а у Китая — редкоземельные элементы».

Его влияние на рынок стало очевидным в 2010 году, когда он заблокировал экспорт в Японию на два месяца после обострения морского пограничного спора. Это побудило Японию попытаться сократить зависимость от китайских поставок редкоземельных элементов.

Как страны пытаются противодействовать Китаю

Способность Китая регулировать экспорт висит, как дамоклов меч над рынком. Осознание того, что Китай обладает обилием редкоземельных элементов, в основном удерживало цены на низком уровне и препятствовало инвестициям в проекты в других частях мира.

Политики пытаются стимулировать цепочку поставок редкоземельных элементов за пределами Китая. Закон Европейского Союза о критически важных сырьевых материалах устанавливает цели для внутренней добычи, переработки и утилизации ключевых минералов, включая редкоземельные элементы. Однако создание отрасли практически с нуля будет сложной задачей, особенно учитывая многолетний процесс запуска шахты.

В США компания MP Materials возобновила добычу на шахте Mountain Pass в пустыне Мохаве в Калифорнии в 2018 году. Это единственная действующая шахта по добыче редкоземельных элементов в США, и теперь у нее также есть возможности по переработке. Компания начала использовать материалы, добытые на Mountain Pass, для производства редкоземельных магнитов в Техасе в начале 2025 года, которые она будет поставлять, среди прочих, General Motors Co.

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В Бразилии первая шахта по добыче редкоземельных элементов, Serra Verde, начала коммерческое производство в начале 2024 года и наращивает объемы, надеясь достичь 5 000 тонн в 2026 году.