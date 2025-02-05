«Сырьевая» сделка с Трампом: стоит ли Украине платить такую цену за помощь США

«Захват» Трампом ресурсов на Украине — это цена, которую стоит заплатить. Европе не надо жаловаться. Это плата за провалы в обороне, пишет обозреватель Bloomberg Марк Чемпион. «Минфин» публикует перевод его мнения.

Президент Дональд Трамп говорит, что он хочет получить часть ресурсов Украины в обмен на постоянную помощь — и это требование, как быстро заметил его немецкий коллега Олаф Шольц, «эгоистичное». Он мог бы добавить «непристойное». Если США собираются монетизировать свою поддержку обороны Киева, то почему бы то же самое не сделать и десятке других стран, которые помогали Украине? И если это произойдет, от страны не останется ничего, кроме костей.

Однако Европе следует перестать жаловаться, и позволить Трампу заключить сделку, и избежать споров за активы, которые понадобятся Украине для ее послевоенного восстановления. Это особенно касается Шольца. Давайте начнем с того, в чем Трамп ошибся, прежде чем перейдем к тому, почему его требование — это цена, которую стоит заплатить.

Ошибки Трампа

Лидер Украины Владимир Зеленский включил природные ресурсы в свой так называемый «План победы» в прошлом году именно для того, чтобы апеллировать к знаменитой транзакционной натуре Трампа. Неважно, что Украина небогата редкоземельными металлами, о которых говорил Трамп, но богата литием, марганцем, титаном и ураном; американский президент не вникает в детали.

Трамп также ошибался, утверждая, что США дали Украине больше, чем Европа. По данным Кильского института мировой экономики, который внимательно отслеживает обещания и поставки всей военной, финансовой и гуманитарной помощи Киеву, Европа — по последним данным института на 31 октября — и обещала, и предоставила значительно больше, чем США. (С тех пор цифры изменились, и новое обновление должно быть в этом месяце, но суть остается прежней).

Скорректируйте эти цифры, с учетом размера двух экономик, — валовый внутренний продукт США сейчас примерно на 50% выше, чем у Европейского союза, — и по щедрости к Украине Европа впереди.

Было бы хорошо, если бы лидер свободного мира обращал внимание на факты и правду. Но в этом случае это не имеет большого значения, потому что Трамп прав, когда говорит, что Европа больше заинтересована в том, чтобы амбиции путина по расширению сферы его контроля остановились на востоке Украины.

Почему Европе надо делать больше

США также в этом очень заинтересованы, но простая география означает, что остановка продвижения москвы важнее для Варшавы или Берлина, чем для Вашингтона. Поэтому Европа должна платить и делать больше.

Трамп также мог бы указать, что Германия тоже не чурается следовать «эгоистичным» экономическим интересам. Согласно сообщению Financial Times на прошлой неделе, в Европе уже начались дебаты о том, предлагать ли возобновление торговли российским природным газом по трубопроводу, в качестве части quid pro quo в соглашении о прекращении огня, причем Германия и Венгрия, как говорят, выступают «за» это.

И это неудивительно. Это ведь путин прекратил поставки газа по трубопроводу в ответ на санкции ЕС, а не наоборот. Он ожидал, что шок от поставок резко поднимет цены на энергоносители в Европе, как и произошло, нанеся ущерб бизнес-модели Германии. Но этот шаг также был обречен на провал. Российский «Газпром» не смог перенаправить тот же газ на новые экспортные рынки из-за отсутствия инфраструктуры и был вынужден продавать его субсидируемым внутренним потребителям с убытком. Теперь компании приходится обслуживать более $70 млрд накопленного долга и получать меньше налогов и прибыли для государства, чтобы тратить их на войну с Украиной.

Таким образом, в отличие от, по общему мнению, «грязного» плана Трампа, который способствовал бы целям безопасности Украины и ее союзников, покупка большего количества российского газа до достижения полного политического урегулирования подорвала бы эти устремления, поскольку это уменьшило бы давление на путина.

Заставлять союзников платить за помощь в их обороне так же старо, как и сама война. Даже Закон США о Ленд-лизе 1941 года, который предоставил Великобритании и Советскому Союзу средства и оружие для продолжения борьбы с нацистской Германией, состоял из кредитов, которые нужно было возвращать с процентами. Великобритания сделала последний платеж только в 2006 году.

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Что тут означают ресурсы

Также очевидно, что ресурсы являются частью этой войны. Будь то минеральные, сельскохозяйственные, ископаемые или человеческие, путин хочет их. Что касается того, сколько Украина сможет предоставить США после войны, это неясно. По данным Украинской ассоциации геологов, страна находится на 5% мировых запасов полезных ископаемых, что существенно. Но дальше — сложнее.

Из четырех известных украинских месторождений лития ни одно еще не разрабатывалось, и по крайней мере одно находится на территории, уже находящейся под контролем россии.

Страна также имеет крупнейшие в мире известные запасы марганца — важного ингредиента красок. Но крупнейшее месторождение, простирающееся от восточного берега реки Днепр до Азовского моря, разделено линией фронта. Никопольский завод ферросплавов, крупный производитель марганца, находится неподалеку на удерживаемой Украиной стороне Днепра, где он подвергся обстрелу с другого берега реки.

Украина также является существенным источником титана, имея крупнейшие в Европе месторождения и составляя около 7% мирового производства до войны. Но в прошлом году один государственный производитель был продан подразделению азербайджанского Neqsol Holding. По данным Международного агентства по атомной энергии, Украина также производит около 2% мирового объема урана.

Зеленский разыграл все, что мог, в тяжелых обстоятельствах. Суть в том, что если бы Европа восстановила свои оборонные возможности, когда стало ясно, что история не закончилась с Холодной войной, ему не пришлось бы выставлять свои ресурсы на продажу, чтобы заманить США обратно. Вместо этого, он мог бы положиться на Европу, чтобы заполнить пробел.

Сколько поддержки Трамп готов оказать и в обмен на какие ресурсы — остается неясным, как и в случае со многими другими его ранними внешнеполитическими планами.

Но сделка Трампа — это цена, которую Украина должна заплатить, чтобы сохранить вовлеченность США, и которую Европа должна принять, в качестве платы за свою продолжающуюся зависимость от военной мощи США.