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11 февраля 2025, 11:25 Читати українською

Трамп заявил, что Украина согласилась предоставить США редкоземельные минералы в обмен на военную помощь

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина «по сути согласилась» предоставить доступ к редкоземельным минералам стоимостью 500 млрд долларов в обмен на военную помощь. Об этом пишет LIGA.net, ссылаясь на интервью Трампа для Fox News.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина «по сути согласилась» предоставить доступ к редкоземельным минералам стоимостью 500 млрд долларов в обмен на военную помощь.
Getty Images

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«У них есть чрезвычайно ценные земли с точки зрения редкоземельных, с точки зрения нефти и газа, с точки зрения других вещей. Я хочу, чтобы наши деньги были защищены, потому что мы тратим сотни миллиардов долларов», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что США должны иметь доступ к природным ресурсам Украины независимо от того, удастся ли договориться о мирном соглашении с рф.

Трамп заявил, что хочет эквивалент редкоземельных минералов на сумму около $500 млрд, и в Украине «по сути согласились это сделать».

«Я сказал им: «Мы должны что-то получить. Мы не можем продолжать платить эти деньги», — сказал президент США.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 22

+
+15
Три літри
Три літри
11 февраля 2025, 11:30
#
До горіння дуп москалів три, два, один…
+
+45
Я_ __
Я_ __
11 февраля 2025, 11:48
#
«Він наголосив, що США повинні мати доступ до природних ресурсів України незалежно від того, чи вдасться домовитися про мирну угоду з рф.»

Хоч би про якісь гарантії безпеки конкретні зазначив, і якісь військові бази на території західної України, чи хоч конкретні пакети зброї, а так враження що «ми надавали допомогу, а тепер віддавайте нам все»))
+
+43
financialGenius
financialGenius
11 февраля 2025, 11:56
#
Та такой же развод как и будапештский меморандум … Они то выписывают помощь, но эта помощь по сути работает на их экономику — просто обновляют оружие у себя, а нам отдают своими же самолетами списанное … да и как зе говорил не все и получили с этой помощи … плюс наши раскрали … а отдают полезные ископаемые граждан по сути и экологию угробят, а жить никто из них не будет …
+
+15
MAXAOH
MAXAOH
11 февраля 2025, 12:04
#
Ты вообще Будапештский меморандум читал? Какие там были условия? Сколько Украина получила денег от США? Или так, а бы попиз???
+
+15
Три літри
Три літри
11 февраля 2025, 11:56
#
а так враження що «ми надавали допомогу, а тепер віддавайте нам все»

Як розумно відмітили сьогодні дві розумні людини під час бесіди у ютубі: сам Трамп наврядчи доживе до моменту коли США почнуть хоч щось отримувати від України. Це навіть якщо не брати до уваги час на те щоб звільнити теріторії від сусідів-дегенератів.

А надання зброї буде зараз (звісно якщо буде).

Тож виконає обіцянку Трамп чи ні — ми в будь якому випадку принаймі не в програші. Якщо це лише чергова пуста обіцянка яких у трампа вже маленький вагон … ну що ж, більшість в принципі і не чекала що Трамп буде нам допомогати.
+
+15
financialGenius
financialGenius
11 февраля 2025, 12:00
#
«Якщо це лише чергова пуста обіцянка яких у трампа вже маленький вагон … «конечно обещание , а ресурсы придется отдать выполнять они или не выполнят , так же как и ядерное отдали 30 лет назад …
+
0
Три літри
Три літри
11 февраля 2025, 12:02
#
а ресурсы придется отдать выполнять они или не выполнят

перечитай перший абзац, дуже уважно
тобі б дожити до тих часів коли ми почнемо щось віддавати

а зброя, якщо вона буде, буде просто зараз, наступного місяця в ідеалі

я не тупоголовий пушнікоязичний єврей з Ізраїля щоб вихваляти Трампа і закривати очі на все інше, але саме в цьому бачу для нас великий плюс звісно при умові що слова Трампа не розійдутся зі справами що розходятся вони ну дуже часто
+
+15
MAXAOH
MAXAOH
11 февраля 2025, 12:06
#
Не отдали, а продали, по факту! Ты сначала почитай, изучи тему, а потом говори!)
+
+45
Sarevok
Sarevok
11 февраля 2025, 11:57
#
А вот и репарации, про которые с 2022 года нам вещали ***.
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
11 февраля 2025, 12:02
#
І списання всіх боргів:)
І люди свято в це вірили, можливо ще й досі вірять:)
+
0
Три літри
Три літри
11 февраля 2025, 12:03
#
Гарно палає, шкварчить
+
+15
TattiReuven
TattiReuven
11 февраля 2025, 12:03
#
А что наш Президент на это ответил?
И вообще, вначале нам обещали референдумы :)

(Сразу скажу, на выборы никогда не хожу)
+
0
Три літри
Три літри
11 февраля 2025, 12:08
#
Сразу скажу, на выборы никогда не хожу

То чого тоді це вас хвилює? Це якби веган переймався тим як часто міняє масло Макдональд при смаженні своїх котлет.
+
+15
TattiReuven
TattiReuven
11 февраля 2025, 12:24
#
Имела ввиду не голосовала, но что обещал слышала . Интересно, что теперь скажет
+
0
Три літри
Три літри
11 февраля 2025, 12:30
#
Ну, він і «домовитись по середині» обіцяв, але реалії життя внесли правки і тепер Зеленський багато в чому (принаймі зовні бо в голову йому я не зазирну) має ті ж цілі і оцінки що маю я. А в 2019 в нас позиції були майже протилежні і я свою не змінив.
+
+15
TattiReuven
TattiReuven
11 февраля 2025, 12:37
#
Я думаю, что вся ситуация от начала до конца президентства — результат непрофессионализма.
Все-таки сапоги должен шить сапожник, а пироги печь пирожник.
Порошенко был более дипломатичен :) естественно.

А эти мы молодые, всех заставим, ан нет, опыт молодость побеждает.

А в чем теперь вы с ним согласны? Оч.интересно
+
0
Три літри
Три літри
11 февраля 2025, 13:09
#
В оцінці причин війни Росії проти України, в оцінці загрози яка походить з боку Росії та в тому який варіант закінчення війни є перемогою.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
11 февраля 2025, 12:36
#
Всі вже ознаки колонії, чи ще не всі?
+
0
MAXAOH
MAXAOH
11 февраля 2025, 12:39
#
У местных тыловых «патриотов» как всегда ЗРАДА!!!)))
+
+15
Loginnnnn
Loginnnnn
11 февраля 2025, 12:43
#
Надамо офіціальний доступ до мінералів в Донецькій, Луганській області та в Криму, всі потиснуть руки, всі в державних смі відзвітують про перемогу
+
+15
TattiReuven
TattiReuven
11 февраля 2025, 12:52
#
Бедная моя Украина. Раздирают ее на части, что снаружи, что внутри . Людей нет, земли нет, теперь и ресурсов не будет
+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
11 февраля 2025, 13:04
#
«Ты что, с*кин сын, самозванец, казённые земли разбазариваешь?»
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