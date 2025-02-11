Трамп заявил, что Украина согласилась предоставить США редкоземельные минералы в обмен на военную помощь

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина «по сути согласилась» предоставить доступ к редкоземельным минералам стоимостью 500 млрд долларов в обмен на военную помощь. Об этом пишет LIGA.net, ссылаясь на интервью Трампа для Fox News.

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«У них есть чрезвычайно ценные земли с точки зрения редкоземельных, с точки зрения нефти и газа, с точки зрения других вещей. Я хочу, чтобы наши деньги были защищены, потому что мы тратим сотни миллиардов долларов», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что США должны иметь доступ к природным ресурсам Украины независимо от того, удастся ли договориться о мирном соглашении с рф.

Трамп заявил, что хочет эквивалент редкоземельных минералов на сумму около $500 млрд, и в Украине «по сути согласились это сделать».

«Я сказал им: «Мы должны что-то получить. Мы не можем продолжать платить эти деньги», — сказал президент США.