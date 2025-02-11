Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина «по сути согласилась» предоставить доступ к редкоземельным минералам стоимостью 500 млрд долларов в обмен на военную помощь. Об этом пишет LIGA.net, ссылаясь на интервью Трампа для Fox News.
Трамп заявил, что Украина согласилась предоставить США редкоземельные минералы в обмен на военную помощь
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«У них есть чрезвычайно ценные земли с точки зрения редкоземельных, с точки зрения нефти и газа, с точки зрения других вещей. Я хочу, чтобы наши деньги были защищены, потому что мы тратим сотни миллиардов долларов», — сказал Трамп.
Он подчеркнул, что США должны иметь доступ к природным ресурсам Украины независимо от того, удастся ли договориться о мирном соглашении с рф.
Трамп заявил, что хочет эквивалент редкоземельных минералов на сумму около $500 млрд, и в Украине «по сути согласились это сделать».
«Я сказал им: «Мы должны что-то получить. Мы не можем продолжать платить эти деньги», — сказал президент США.
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Комментарии - 22
Хоч би про якісь гарантії безпеки конкретні зазначив, і якісь військові бази на території західної України, чи хоч конкретні пакети зброї, а так враження що «ми надавали допомогу, а тепер віддавайте нам все»))
Як розумно відмітили сьогодні дві розумні людини під час бесіди у ютубі: сам Трамп наврядчи доживе до моменту коли США почнуть хоч щось отримувати від України. Це навіть якщо не брати до уваги час на те щоб звільнити теріторії від сусідів-дегенератів.
А надання зброї буде зараз (звісно якщо буде).
Тож виконає обіцянку Трамп чи ні — ми в будь якому випадку принаймі не в програші. Якщо це лише чергова пуста обіцянка яких у трампа вже маленький вагон … ну що ж, більшість в принципі і не чекала що Трамп буде нам допомогати.
перечитай перший абзац, дуже уважно
тобі б дожити до тих часів коли ми почнемо щось віддавати
а зброя, якщо вона буде, буде просто зараз, наступного місяця в ідеалі
я не тупоголовий пушнікоязичний єврей з Ізраїля щоб вихваляти Трампа і закривати очі на все інше, але саме в цьому бачу для нас великий плюс звісно при умові що слова Трампа не розійдутся зі справами що розходятся вони ну дуже часто
І люди свято в це вірили, можливо ще й досі вірять:)
И вообще, вначале нам обещали референдумы :)
(Сразу скажу, на выборы никогда не хожу)
То чого тоді це вас хвилює? Це якби веган переймався тим як часто міняє масло Макдональд при смаженні своїх котлет.
Все-таки сапоги должен шить сапожник, а пироги печь пирожник.
Порошенко был более дипломатичен :) естественно.
А эти мы молодые, всех заставим, ан нет, опыт молодость побеждает.
А в чем теперь вы с ним согласны? Оч.интересно