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13 февраля 2025, 15:15 Читати українською

Пышный: Налоговая не получит неконтролируемого доступа к банковской тайне

Нацбанк не согласится с внесудебным доступом любого госоргана к банковской тайне украинцев, подчеркнул глава Национального банка Андрей Пышный в интервью Forbes.

Нацбанк не согласится с внесудебным доступом любого госоргана к банковской тайне украинцев, подчеркнул глава Национального банка Андрей Пышный в интервью Forbes.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто известноМинистр финансов Сергей Марченко допустил, что налоговая получит доступ к банковской тайне украинцев.
Фото: apostrophe.ua

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Министр финансов Сергей Марченко допустил, что налоговая получит доступ к банковской тайне украинцев. Однако глава НБУ подчеркнул, что банковская тайна — один из фундаментальных институтов доверия к банкам и финансовой системе.

«НБУ готов обсуждать процедуру, регламенты, но не может согласиться с бесконтрольным и неограниченным внесудебным доступом к банковской тайне для любого органа», — отметил Пышный.

Читайте также: «Банковская тайна защищает воров»: в Минфине хотят открыть финансовые данные украинцев налоговикам

Также глава Нацбанка отметил, что в ЕС, куда стремится вступить Украина, есть собственные правила борьбы с уклонением от уплаты налогов, но ни одно из них не дает неограниченный доступ к банковской тайне.

«Поэтому нельзя сказать, что банковские данные в Украине будут раскрыты в неконтролируемом и нерегламентированном объеме», — заверил Пышный.

Читайте также: НБУ не будет предоставлять доступ ведомствам к банковской тайне без решения суда

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+15
MAXAOH
MAXAOH
13 февраля 2025, 15:20
#
Супер! Это хорошо!)
+
0
Я_ __
Я_ __
13 февраля 2025, 15:23
#
«Пишний: Податкова не отримає неконтрольованого доступу до банківської таємниці»

Ну, значить точно все отримає, що цілком традиційно для наших політиків і посадовців, якщо кажуть що чогось не буде — значить це точно буде.

«Війни не буде» казали найпотужніший і залужний — але війна трапилась.

«долар по 45 не буде» — ну поки що тільки йдемо в цьому напрямку, але по 42 вже був, тож залишилося недовго.

Або оце ще, з улюбленого

«економіка зростає, ввп зростає, інфляція уповільнюється» казав андрюша пишний і нбу — але чомусь нацбанк збільшує облікову ставку, котру прийнято збільшувати для боротьби з інфляцією, з метою спроби зменшення інфляції в країні)))
+
0
Три літри
Три літри
13 февраля 2025, 15:36
#
А Волга впадає в Каспійське море.
+
0
vala52
vala52
13 февраля 2025, 16:23
#
Этот клоун уже решил отменить 150 к переводы на карту.Не прошло и полгода, как понял шо сотворил.Тупой малость погорячился, тупой все отменит.Прекрасно, где еще так можно посмеяться
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