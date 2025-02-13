Нацбанк не согласится с внесудебным доступом любого госоргана к банковской тайне украинцев, подчеркнул глава Национального банка Андрей Пышный в интервью Forbes.
Пышный: Налоговая не получит неконтролируемого доступа к банковской тайне
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Что известно
Министр финансов Сергей Марченко допустил, что налоговая получит доступ к банковской тайне украинцев. Однако глава НБУ подчеркнул, что банковская тайна — один из фундаментальных институтов доверия к банкам и финансовой системе.
«НБУ готов обсуждать процедуру, регламенты, но не может согласиться с бесконтрольным и неограниченным внесудебным доступом к банковской тайне для любого органа», — отметил Пышный.
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Также глава Нацбанка отметил, что в ЕС, куда стремится вступить Украина, есть собственные правила борьбы с уклонением от уплаты налогов, но ни одно из них не дает неограниченный доступ к банковской тайне.
«Поэтому нельзя сказать, что банковские данные в Украине будут раскрыты в неконтролируемом и нерегламентированном объеме», — заверил Пышный.
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Комментарии - 4
Ну, значить точно все отримає, що цілком традиційно для наших політиків і посадовців, якщо кажуть що чогось не буде — значить це точно буде.
«Війни не буде» казали найпотужніший і залужний — але війна трапилась.
«долар по 45 не буде» — ну поки що тільки йдемо в цьому напрямку, але по 42 вже був, тож залишилося недовго.
Або оце ще, з улюбленого
«економіка зростає, ввп зростає, інфляція уповільнюється» казав андрюша пишний і нбу — але чомусь нацбанк збільшує облікову ставку, котру прийнято збільшувати для боротьби з інфляцією, з метою спроби зменшення інфляції в країні)))