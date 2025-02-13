Пышный: Налоговая не получит неконтролируемого доступа к банковской тайне

Нацбанк не согласится с внесудебным доступом любого госоргана к банковской тайне украинцев, подчеркнул глава Национального банка Андрей Пышный в интервью Forbes.

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Что известно

Министр финансов Сергей Марченко допустил, что налоговая получит доступ к банковской тайне украинцев. Однако глава НБУ подчеркнул, что банковская тайна — один из фундаментальных институтов доверия к банкам и финансовой системе.

«НБУ готов обсуждать процедуру, регламенты, но не может согласиться с бесконтрольным и неограниченным внесудебным доступом к банковской тайне для любого органа», — отметил Пышный.

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Также глава Нацбанка отметил, что в ЕС, куда стремится вступить Украина, есть собственные правила борьбы с уклонением от уплаты налогов, но ни одно из них не дает неограниченный доступ к банковской тайне.

«Поэтому нельзя сказать, что банковские данные в Украине будут раскрыты в неконтролируемом и нерегламентированном объеме», — заверил Пышный.

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