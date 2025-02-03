Торговая война Трампа, ликвидация USAID: главное за понедельник

Инвесторы отлично отпраздновали победу Трампа на выборах. За первые девять торговых дней его пребывания в должности S&P 500 прибавил 0,7% и показал лучший старт президентского срока со времен Обамы 2013 года. Dow вырос на 2,4%, хотя Nasdaq остался без изменений. Однако оптимизм быстро испарился: решение Трампа по поводу пошлин перевернуло рынки.

Торговая война Трампа обвалила криптовалютные рынки — биткоин упал на 6%

Криптотрейдеры бурно отреагировали на тарифы, введенные Трампом на выходных, сократив позиции по ряду токенов.

Илон Маск объявил о начале ликвидации USAID

Илон Маск, миллиардер и руководитель департамента эффективности правительства США (DOGE), сообщил о начале процесса ликвидации Агентства по международному развитию США (USAID).

Фонд гарантирования передал активы и обязательства Коминвестбанку в Асвио Банк

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 31 января 2025 подписал соглашение о передаче части активов и обязательств неплатежеспособного АО «Коминвестбанк» в АО «Асвио Банк» .

25 тысяч гривен с авто: с каких машин придется уплатить «налог на роскошь» в этом году