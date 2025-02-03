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3 февраля 2025, 20:00 Читати українською

Торговая война Трампа, ликвидация USAID: главное за понедельник

Доллар растет, золото и биткоин падают: как реагирует мир на начало глобальной торговой войны

Инвесторы отлично отпраздновали победу Трампа на выборах. За первые девять торговых дней его пребывания в должности S&P 500 прибавил 0,7% и показал лучший старт президентского срока со времен Обамы 2013 года. Dow вырос на 2,4%, хотя Nasdaq остался без изменений. Однако оптимизм быстро испарился: решение Трампа по поводу пошлин перевернуло рынки.

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Источник: Минфин
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