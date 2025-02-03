Доллар растет, золото и биткоин падают: как реагирует мир на начало глобальной торговой войны
Торговая война Трампа, ликвидация USAID: главное за понедельник
Инвесторы отлично отпраздновали победу Трампа на выборах. За первые девять торговых дней его пребывания в должности S&P 500 прибавил 0,7% и показал лучший старт президентского срока со времен Обамы 2013 года. Dow вырос на 2,4%, хотя Nasdaq остался без изменений. Однако оптимизм быстро испарился: решение Трампа по поводу пошлин перевернуло рынки.
Торговая война Трампа обвалила криптовалютные рынки — биткоин упал на 6%
Криптотрейдеры бурно отреагировали на тарифы, введенные Трампом на выходных, сократив позиции по ряду токенов.
Илон Маск объявил о начале ликвидации USAID
Илон Маск, миллиардер и руководитель департамента эффективности правительства США (DOGE), сообщил о начале процесса ликвидации Агентства по международному развитию США (USAID).
Фонд гарантирования передал активы и обязательства Коминвестбанку в Асвио Банк
Фонд гарантирования вкладов физических лиц 31 января 2025 подписал соглашение о передаче части активов и обязательств неплатежеспособного АО «Коминвестбанк» в АО «Асвио Банк» .
25 тысяч гривен с авто: с каких машин придется уплатить «налог на роскошь» в этом году
Министерство экономики утвердило список легковых автомобилей, подлежащих налогообложению транспортным налогом в 2025 году. Налог на роскошь составляет 25 тысяч гривен. В список попали авто с объемом цилиндров двигателя более 2,5 литров. Год выпуска таких автомобилей составляет до 5 лет.
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