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3 февраля 2025, 14:32 Читати українською

Фонд гарантирования передал активы и обязательства Коминвестбанка Асвио Банку

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 31 января 2025 подписал соглашение о передаче части активов и обязательств неплатежеспособного АО «Коминвестбанк» в АО «Асвио Банк». Об этом сообщила директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Ольга Билай, пишет Укринформ.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 31 января 2025 подписал соглашение о передаче части активов и обязательств неплатежеспособного АО «Коминвестбанк» в АО «Асвио Банк».
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Подробности

По ее словам, АО «Асвио Банк» признано победителем открытого конкурса на привлечение инвестора для вывода с рынка неплатежеспособного Коминвестбанка; Конкурс был объявлен Фондом 9 декабря 2024 года.

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Асвио Банк предложил наименее затратный способ вывода учреждения с рынка — отчуждение части активов и обязательств с последующей ликвидацией. В общей сложности участие в конкурсе принимали пять инвесторов.

«Структура соглашения предусматривает передачу активов на сумму 303,7 млн грн, включающих кредиты, ценные бумаги, недвижимость и основные средства. Обязательства состоят из 265,9 млн грн средств физических лиц и ФОП, а также 37,8 млн грн обязательств перед кредиторами четвертой-шестой и части седьмой очереди», — уточнила заместитель директора департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков ФГВФЛ Виктория Степанец.

Вкладчики и кредиторы становятся клиентами банка Асвио на тех же условиях, которые были у неплатежеспособного банка; их средства становятся доступными сразу после сделки. Активы передаются по справедливой стоимости на дату введения временной администрации, что позволяет большему количеству кредиторов получить свои средства.

Во время временной администрации Фонд выплатил вкладчикам 215,1 млн грн гарантированного возмещения. Общая сумма гарантированного возмещения вкладчикам Коминвестбанка составляет 477,6 млн грн.

Как пояснили в Фонде, процедура ликвидации Коминвестбанка начнется по завершении временной администрации 5 февраля 2025 года. Обязательства перед кредиторами, не передающими принимающему банку, будут удовлетворяться в процессе ликвидации в соответствии с установленной очередностью.

Напомним

В декабре 2024 года Национальный банк Украины признал Акционерное общество «Коммерческий инвестиционный банк» неплатежеспособным.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 6 декабря 2024 ввел временную администрацию в АО «Коминвестбанк», а 2 января 2025 начал возмещение средств вкладчикам банка. 24 января выплаты были приостановлены.

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Источник: Минфин
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