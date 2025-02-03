Доллар растет, золото и биткоин падают: как реагирует мир на начало глобальной торговой войны

Инвесторы отлично отпраздновали победу Трампа на выборах. За первые девять торговых дней его пребывания на посту S&P 500 прибавил 0,7% и показал лучший старт президентского срока со времен Обамы 2013 года. Dow вырос на 2,4%, хотя Nasdaq остался без изменений. Однако оптимизм быстро испарился: решения Трампа по пошлинам перевернуло рынки.

Акции

На новостях из Белого дома по пошлинам упали фьючерсы на американские акции. В начале торгов в понедельник опустился европейский индекс Stoxx 600. Все его секторы оказались в отрицательной зоне. Особенно сильно пострадал автомобильный: он терял примерно 3,5%. Акции французского поставщика запчастей Valeo и производителя автомобилей Renault дешевели на 8% и 4% соответственно.

Акции немецких брендов BMW, Volkswagen и Porsche снижались примерно на 5%. Аналогичным образом отреагировали на начало торговых войн и азиатские рынки.

В свете новых решений Трампа аналитики выделили наиболее уязвимые сектора американской экономики и потенциальных «пострадавших».

Автопроизводители General Motors, Ford и Chrysler (принадлежит Stellantis) зависят от поставок из Канады и Мексики. Акции GM и Ford на премаркете в понедельник падали на 6% и почти на 4% соответственно. С января по ноябрь 2024 года импорт автомобилей и автокомпонентов из Канады в США составил $34 млрд, из Мексики — $151 млрд.

Constellation Brands, производящая пиво Modelo и Corona, а также текилу Casa Noble из Мексики, может столкнуться с ростом расходов и поднять цены, писал в ноябре 2024 года аналитик Wells Fargo Крис Кэри. Акции компании на премаркете 3 февраля теряли почти 6% стоимости. Ритейлеры Amazon и Walmart могут пострадать от закрытия лазейки, позволяющей беспошлинно ввозить в США посылки стоимостью до $800.

Пошлины на канадскую нефть и бензин могут привести к росту цен на бензоколонках в США. Это скажется на доходах американских нефтяных гигантов ExxonMobil и Chevron. В прошлом году Соединенные Штаты импортировали из Канады нефть и нефтепродукты на сумму $97 млрд.

Валюта и золото

После объявления Трампа о введении пошлин укрепился доллар США. Решение нового президента, говорят аналитики, может привести к росту инфляции и потенциально ослабить стимулы Федеральной резервной системы к дальнейшему снижению процентных ставок.

Аналитики Capital Economists в своей записке для клиентов предсказали, что «результирующий всплеск» роста цен в США из-за пошлин и «других будущих мер» может произойти «даже более быстро и масштабно», чем они изначально предполагали.

«В этих обстоятельствах возможность для ФРС возобновить снижение процентных ставок в любой момент в течение следующих 12−18 месяцев просто захлопнулась», — отмечают аналитики.

Китайский юань упал до рекордно низкого уровня по отношению к доллару США на офшорном рынке (рынки в Китае закрыты в связи с празднованием Лунного Нового года). До самого низкого уровня почти за три года упал мексиканский песо, а канадский доллар обвалился до уровня 2003 года.

В Европе курс EUR/USD упал на 1,1% — до 1,0248, на опасениях инвесторов, что Трамп может ввести пошлины и на европейские товары, евро упал до самого низкого уровня с ноября 2022 года.

В интервью BBC Трамп заявил, что аналогичные пошлины с Евросоюзом «обязательно будут», назвав торговый дефицит с ЕС «зверством». В прошлом году дефицит торгового баланса США с Европейским союзом составил чуть больше 200 миллиардов долларов.

«Растущая перспектива глобальной торговой войны и введения пошлин в отношении ЕС — это чистый негатив для евро», — добавили в ING.

Рост доллара подорвал привлекательность золота, сделав желтый металл более дорогим для держателей других валют. На прошлой неделе золото снова взлетало до рекордных максимумов на фоне повышенного спроса инвесторов на безопасные активы.

Криптовалюты

Цены на криптовалюты также упали из-за общего снижения интереса инвесторов к рисковым активам в свете глобальной торговой напряженности.

Биткоин упал до трехнедельного минимума и сейчас торгуется у отметки $95 тыс. Более чем на 16% снизилась цена на эфириум — вторую, по рыночной капитализации, криптовалюту. Сейчас ее цена колеблется около отметки $2,59 тыс.

Помимо пошлин, на рынок влияет разочарование инвесторов по поводу отсутствия немедленных мер по поддержке криптоиндустрии.

Взлеты и падения на американском фондовом рынке

«Минфин» традиционно выбрал акции, которые показали самый существенный рост/падение за неделю.

Акции Atlassian Corporation (TEAM), австралийского разработчика ПО из портфеля инвестора-миллиардера Кена Гриффита, взлетели на торгах в минувшую пятницу до максимума за три года. Компания сообщила о скорректированной прибыли на акцию, которая на четверть превзошла оценки Уолл-стрит, а также дала прогноз по выручке на текущий квартал выше ожиданий.

На следующий день после квартального отчета свои таргеты по акциям Atlassian повысили сразу несколько аналитиков.

Morgan Stanley улучшил целевую цену с $315 сразу до $370, сохранил рейтинг Overweight (эквивалент рекомендации «покупать») и ожидает роста котировок Atlassian на 40%.

Таргеты по акциям Atlassian пересмотрели также Piper Sandler, Wells Fargo, Keybanc, Scotiabank и другие аналитики.

Средняя целевая цена Уолл-стрит для этих бумаг теперь составляет $332, как показывает MarketWatch. Это предполагает потенциал роста на 7% от текущего уровня. Всего за динамикой компании следят 32 аналитика, из них ни один не советует продавать ее акции. Большинство (22) рекомендуют их к покупке, а оставшиеся 10 настроены нейтрально и предлагают держать ранее купленные бумаги в портфеле.

Хороший отчет стал стимулом к росту котировок и для акций американской круизной компании Royal Caribbean Group (RCL). Чистая прибыль Royal Caribbean Group (RCL: +12%) за четвертый квартал превзошла ожидания, а выручка оказалась на уровне средних прогнозов. Руководство повысило гайденс по EPS на текущий квартал и весь 2025 год, с учетом роста объемов бронирования, особенно в сегменте ближних поездок.

По словам генерального директора компании Джейсона Либерти, повысить количество бронирований удалось за счет использования искусственного интеллекта и других цифровых технологий.

В 2024 году компания запустила более 300 цифровых функций на своих каналах.

«Мы также внедрили искусственный интеллект в процесс взаимодействия с гостями, чтобы обеспечить более персонализированный сервис. Например, благодаря нашему новому чату в приложении количество посетителей увеличилось на 35%, что привело к 20-процентному сокращению очереди на обслуживание клиентов на борту», — говорит Джейсон Либерти.

Также инвесторы оценили ближайшие планы RCL. Дочерняя компания Royal Caribbean Group премиум-класса с 2027 года планирует запустить 10 речных круизных лайнеров, что значительно расширит сферу деятельности и разнообразит ее туристическое портфолио. Лайнеры Celebrity River Cruises будут курсировать по Европе.

Компания пока не обнародовала деталей, сообщив лишь, что новые лайнеры будут спроектированы по образцу современных океанских судов класса Edge компании Celebrity.

2027 год станет определяющим для Royal Caribbean. Помимо запуска Celebrity River Cruises, компания откроет свой частный курорт Perfect Day Mexico и спустит на воду мегакорабль Icon Class.

Акции International Business Machines Corporation (IBM), одного из крупнейших в мире разработчиков программного обеспечения и поставщика консалтинговых услуг, взлетели на торгах 30 января до своего исторического максимума.

IBM сообщила о росте выручки подразделения программного обеспечения в четвертом квартале, который закончился 31 декабря 2024 года, на 10%, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Это стало самым сильным ростом за последние пять лет, отмечает Reuters.

Таких показателей IBM смогла добиться благодаря высокому спросу на генеративный ИИ и операционную систему Red Hat Linux, утверждает CNBC. Генеральный директор Арвинд Кришна также сообщил, что объем бронирований в сегменте генеративного ИИ вырос за четвертый квартал на $2 млрд и теперь превышает $5 млрд.

В последнее время IBM сосредоточилась на инвестициях в долгосрочные консалтинговые контракты, связанные с интеграцией ИИ в бизнес-процессы, но пока это не отразилось значительно на выручке, отмечает Reuters.

После публикации отчета IBM ряд аналитиков увеличили таргеты по ее бумагам. Например, Goldman Sachs повысил целевую цену с $250 до $275, Evercore ISI — с $240 до $275, BMO — с $260 до $280.

Всего, по данным MarketWatch, динамику бумаг IBM отслеживают 22 аналитика. Девять из них рекомендуют покупать бумаги компании (Buy и Overweight), еще столько же настроены нейтрально и советуют держать ранее купленные акции (Hold), а оставшиеся четверо предлагают их продавать (Sell).

Главные события предстоящей недели

Главной темой на фондовом рынке на первой торговой неделе февраля станет реакция на пошлины, которые президент США Дональд Трамп ввел на импорт товаров из Китая, Канады и Мексики. Сборы начнут действовать с 4 февраля и, по мнению многих экономистов, могут подстегнуть инфляцию, пишет Yahoo Finance.

Пошлины Трампа и ответные меры других стран

На прошлой неделе котировки акций на Уолл-стрит быстро оправились после распродажи, спровоцированной китайским чат-ботом DeepSeek. Но в пятницу, 31 января, они вновь попали под удар из-за опасений по поводу пошлин. В субботу Трамп реализовал свои планы: ввел 25%-ные сборы на товары из Канады и Мексики, 10%-ные — на импорт из Китая.

Канада в ответ анонсировала введение зеркальных сборов на импортируемые из США товары на общую сумму 155 млрд канадских долларов ($106 млрд). Мексика пообещала ответить «тарифными и нетарифными мерами».

Китай также предупредил о «соответствующих контрмерах» и заявил, что подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) на таможенную политику США.

В понедельник инвесторы покупали доллары, продавали акции и беспокоились об инфляции, пытаясь оценить риск торговой войны.

Распродажа вышла за рамки канадских и мексиканских рынков и акций, оказавшихся непосредственно под ударом, и затронула криптовалюты, акции и даже актив-убежище — японскую иену, поскольку инвесторы пытались предугадать следующие шаги американского президента.

Некоторые экономисты утверждают, что действия Трампа могут усилить инфляционное давление в США, замедляя темпы возможного снижения процентных ставок Федеральной резервной системы в этом году.

Чиновники ФРС заняли выжидательную позицию в отношении будущих решений по денежно-кредитной политике, ссылаясь на неясные экономические перспективы, омраченные перспективой введения тарифов.

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Сезон отчетности американских компаний: на очереди техно- и фармгиганты

В центре внимания — материнская компания Google Alphabet и гигант электронной коммерции Amazon, которые должны опубликовать свои квартальные результаты во вторник и четверг соответственно.

На прошлой неделе свои отчеты уже представили Microsoft и Meta Platforms. Аналитики хотят услышать, как руководство техногигантов рассматривает свои стратегии расходов на искусственный интеллект после появления недорогой модели ИИ от китайского стартапа DeepSeek.

DeepSeek заявила, что ее модель показала производительность, сопоставимую с ChatGPT от OpenAI. При этом китайцы якобы использовали менее продвинутые чипы, а разработка нового продукта стоила всего около $6 млн. Хотя эти заявления вызывают сомнения, их было достаточно, чтобы взбудоражить рынки на прошлой неделе и поставить под сомнение необходимость миллиардов долларов в расходах на ИИ самых известных компаний Кремниевой долины.

На этой неделе свои последние отчеты также должны публиковать полупроводниковая компания Qualcomm, разработчик микросхем Arm Holdings, а также сервис такси Uber.

Помимо технологических компаний, отчитаются фармацевтические компании Eli Lilly и Novo Nordisk, которые оказались в авангарде роста популярности новых методов лечения для снижения веса.

Решение Банка Англии

В четверг, 6 февраля, Банк Англии проведет заседание по монетарной политике. Экономисты ожидают от регулятора снижения базовой процентной ставки с 4,75% до 4,5%, а также готовятся услышать обновленные прогнозы экономического роста и инфляции.

С тех пор, как Банк Англии опубликовал свои последние прогнозы в ноябре, экономика стагнировала, инфляция замедлилась.

«Более быстрое, чем ожидалось, падение инфляции в сфере услуг, слабый рост и ослабление рынка труда подтверждают необходимость снижения процентной ставки», — заявили аналитики Bank of America Securities в записке от 31 января.

Основная статистика

В понедельник, 3 февраля, Институт управления поставками (ISM) опубликует индекс деловой активности в производственном секторе США за январь. По данным Barron’s, консенсус-прогноз составляет 49,6 пункта. Это немного выше, чем в декабре.

Во вторник, 4 февраля, Бюро статистики труда (BLS) Минтруда США обнародует данные по вакансиям. Консенсусная оценка предполагает 8,02 млн открытых вакансий в последний рабочий день декабря — почти на 100 тыс. меньше, чем в ноябре, пишет Barron’s.

В среду, 5 февраля, ISM опубликует индекс деловой активности в сфере услуг за январь. Консенсус-прогноз составляет 54,2 пункта, что примерно соответствует данным за декабрь.

В пятницу, 7 февраля, BLS опубликует отчет о занятости за январь. Экономисты в среднем прогнозируют увеличение числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 165 тыс. после увеличения на 256 тыс. в декабре. Ожидается, что уровень безработицы сохранится на уровне 4,1%.