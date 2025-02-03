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3 февраля 2025, 10:58 Читати українською

Торговая война Трампа обвалила криптовалютные рынки — биткоин упал на 6%

Криптотрейдеры бурно отреагировали на тарифы, введенные Трампом на выходных, сократив позиции по ряду токенов, пишет Bloomberg.

Криптотрейдеры бурно отреагировали на тарифы, введенные Трампом на выходных, сократив позиции по ряду токенов, пишет Bloomberg.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиРеакция крипторынкаEthereum, второй по величине цифровой актив по размеру рыночной капитализации, упал на 27% до $2 135 утром в Азии, прежде чем сократить потери.
Фото: depositphotos

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Реакция крипторынка

Ethereum, второй по величине цифровой актив по размеру рыночной капитализации, упал на 27% до $2 135 утром в Азии, прежде чем сократить потери. Это было самое крупное внутридневное падение токена в процентном отношении с мая 2021 года.

Ожидается, что тарифы Трампа вступят в силу на импорт товаров из Канады и Мексики на миллиарды долларов, что создает риск дестабилизации глобальной торговли. Республиканец также повторил угрозу ввести тарифы в отношении Европейского Союза.

Негативное настроение на рынках оказало давление на другие криптовалюты, при этом биткоин упал более на 6%, а более мелкие токены понесли еще более значительные потери.

«Торговая война Трампа влияет на весь рынок», — сказала Каролин Боуэр, генеральный директор BTC Markets.

«Опасения по поводу торговых войн и стагфляции, вызывающих рецессии, каскадом распространяются на альткоины и биткоин».

Читайте также: Биткоин упал ниже $100 тысяч на фоне введения Трампом пошлин на импорт

Колебания крипторынка представляют собой резкую смену направления после недавнего подъема, связанного с про-криптовалютными заявлениями Трампа во время предвыборной кампании и после его избрания.

24 января республиканец подписал исполнительный указ о создании рабочей группы, которая должна будет предоставить четкие правила для американских криптокомпаний в течение шести месяцев. Группа также будет заниматься изучением создания криптовалютного резерва.

«Ethereum падает сильнее, чем биткоин, Solana и Ripple, в основном потому, что ожидается, что последние будут включены в криптовалютный резерв в США», — сказал Джонатан Ярк, старший кван-трейдер в маркетмейкере Acheron Trading. «В результате ликвидность Ether значительно менее устойчива и подвержена повышенной волатильности по сравнению с аналогами».

Читайте также: Торговая война: Мексика и Канада отвечают США своими пошлинами, Китай обращается к ВТО

По состоянию на 09:16 биткоин торговался на уровне $94 000, с понижением на 6,28%, ранее в моменте коснувшись минимума 13 января на $91 672.

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», стоимость биткоина составляет $95, 435 за монету.

Стоимость Ethereum составляет 2,617 за монету.

Общая стоимость крипторынка упала примерно на $360 млрд в понедельник, согласно данным CoinGecko.

Запущенные Трампом и его супругой Меланией мемкоины также оказались под давлением, торгуясь на 75% и 90% ниже своих пиков соответственно.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+15
Srg Falcon
Srg Falcon
3 февраля 2025, 11:54
#
Биток по 200, по 500 тыс, тоземун, Трамп поможет))
+
0
Я_ __
Я_ __
3 февраля 2025, 12:14
#
«Биток по 200, по 500 тыс, тоземун, Трамп поможет))»

Коментар типової людини, котра ніколи не купувала, або знатно всралася на крипті))
+
+15
gucci
gucci
3 февраля 2025, 12:31
#
Биток збиток
+
+45
Vlad UKR
Vlad UKR
3 февраля 2025, 12:54
#
Повітря різної вартості)
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