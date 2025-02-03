Криптотрейдеры бурно отреагировали на тарифы, введенные Трампом на выходных, сократив позиции по ряду токенов, пишет Bloomberg.
Торговая война Трампа обвалила криптовалютные рынки — биткоин упал на 6%
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Реакция крипторынка
Ethereum, второй по величине цифровой актив по размеру рыночной капитализации, упал на 27% до $2 135 утром в Азии, прежде чем сократить потери. Это было самое крупное внутридневное падение токена в процентном отношении с мая 2021 года.
Ожидается, что тарифы Трампа вступят в силу на импорт товаров из Канады и Мексики на миллиарды долларов, что создает риск дестабилизации глобальной торговли. Республиканец также повторил угрозу ввести тарифы в отношении Европейского Союза.
Негативное настроение на рынках оказало давление на другие криптовалюты, при этом биткоин упал более на 6%, а более мелкие токены понесли еще более значительные потери.
«Торговая война Трампа влияет на весь рынок», — сказала Каролин Боуэр, генеральный директор BTC Markets.
«Опасения по поводу торговых войн и стагфляции, вызывающих рецессии, каскадом распространяются на альткоины и биткоин».
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Колебания крипторынка представляют собой резкую смену направления после недавнего подъема, связанного с про-криптовалютными заявлениями Трампа во время предвыборной кампании и после его избрания.
24 января республиканец подписал исполнительный указ о создании рабочей группы, которая должна будет предоставить четкие правила для американских криптокомпаний в течение шести месяцев. Группа также будет заниматься изучением создания криптовалютного резерва.
«Ethereum падает сильнее, чем биткоин, Solana и Ripple, в основном потому, что ожидается, что последние будут включены в криптовалютный резерв в США», — сказал Джонатан Ярк, старший кван-трейдер в маркетмейкере Acheron Trading. «В результате ликвидность Ether значительно менее устойчива и подвержена повышенной волатильности по сравнению с аналогами».
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По состоянию на 09:16 биткоин торговался на уровне $94 000, с понижением на 6,28%, ранее в моменте коснувшись минимума 13 января на $91 672.
Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», стоимость биткоина составляет $95, 435 за монету.
Стоимость Ethereum составляет 2,617 за монету.
Общая стоимость крипторынка упала примерно на $360 млрд в понедельник, согласно данным CoinGecko.
Запущенные Трампом и его супругой Меланией мемкоины также оказались под давлением, торгуясь на 75% и 90% ниже своих пиков соответственно.
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Комментарии - 4
Коментар типової людини, котра ніколи не купувала, або знатно всралася на крипті))