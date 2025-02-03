25 тысяч гривен с авто: с каких машин придется уплатить «налог на роскошь» в этом году

Министерство экономики утвердило список легковых автомобилей, подлежащих налогообложению транспортным налогом в 2025 году. Налог на роскошь составляет 25 тысяч гривен.

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Кто в перечне авто

В список попали авто с объемом цилиндров двигателя более 2,5 литров. Год выпуска таких автомобилей составляет до 5 лет.

В частности, в список попали авто таких марок, как Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porshche, Rolls-Royce, Toyota.

Что такое транспортный налог

По назначению транспортный налог является налогом на имущество. Таким же как налог на недвижимое имущество, отличимое от земельного участка (квартира или гараж), и плата за землю.

Размер уплаты транспортного налога не зависит от стоимости авто. Его ставка фиксирована — 25 тысяч грн в год за каждый автомобиль, подлежащий налогообложению. Уплачивается транспортный налог в местные бюджеты.

Плательщиками налога являются как физические лица, так и юридические лица. Хотя оплачивают они его по-разному. Юридическим лицам следует рассчитывать налог самостоятельно и разбивать платежи в течение всего года.

Гражданам о необходимости уплаты сообщает местная налоговая служба. После получения у владельцев дорогих авто есть два месяца на то, чтобы перечислить весь годовой платеж.

Как платят транспортный налог

Транспортный налог привязан к стоимости автомобиля и возрасту.

Облагают налогом авто, которые стоят более 375 минимальных заработных плат.

Второй критерий, по которому определяют, будет ли взиматься налог с автомобиля, есть его возраст. В зависимости от марки, под уплату подпадают авто, не старше 5 лет.

Чтобы налогоплательщики не ломали себе головы в попытках разобраться, должны ли они платить налог или нет, это за них делает правительство.

Ежегодно Министерство экономического развития публикует перечень марок и моделей автомобилей, подлежащих налогообложению.