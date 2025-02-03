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3 февраля 2025, 9:51 Читати українською

25 тысяч гривен с авто: с каких машин придется уплатить «налог на роскошь» в этом году

Министерство экономики утвердило список легковых автомобилей, подлежащих налогообложению транспортным налогом в 2025 году. Налог на роскошь составляет 25 тысяч гривен.

Министерство экономики утвердило список легковых автомобилей, подлежащих налогообложению транспортным налогом в 2025 году.
Фото: chrono1010.com

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Кто в перечне авто

В список попали авто с объемом цилиндров двигателя более 2,5 литров. Год выпуска таких автомобилей составляет до 5 лет.

В частности, в список попали авто таких марок, как Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porshche, Rolls-Royce, Toyota.

Что такое транспортный налог

По назначению транспортный налог является налогом на имущество. Таким же как налог на недвижимое имущество, отличимое от земельного участка (квартира или гараж), и плата за землю.

Размер уплаты транспортного налога не зависит от стоимости авто. Его ставка фиксирована — 25 тысяч грн в год за каждый автомобиль, подлежащий налогообложению. Уплачивается транспортный налог в местные бюджеты.

Плательщиками налога являются как физические лица, так и юридические лица. Хотя оплачивают они его по-разному. Юридическим лицам следует рассчитывать налог самостоятельно и разбивать платежи в течение всего года.

Гражданам о необходимости уплаты сообщает местная налоговая служба. После получения у владельцев дорогих авто есть два месяца на то, чтобы перечислить весь годовой платеж.

Как платят транспортный налог

Транспортный налог привязан к стоимости автомобиля и возрасту.

Облагают налогом авто, которые стоят более 375 минимальных заработных плат.

Второй критерий, по которому определяют, будет ли взиматься налог с автомобиля, есть его возраст. В зависимости от марки, под уплату подпадают авто, не старше 5 лет.

Чтобы налогоплательщики не ломали себе головы в попытках разобраться, должны ли они платить налог или нет, это за них делает правительство.

Ежегодно Министерство экономического развития публикует перечень марок и моделей автомобилей, подлежащих налогообложению.

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🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+65
Я_ __
Я_ __
3 февраля 2025, 10:33
#
Так цікаво насправді, купив майно, воно якби твоє, за всі комунальні послуги та ремонти платиш з свого карману, але в цей же час плати нам податок, за що?:)

Теж саме машина, купив, сплатив одразу податки всі, сам її заправляєш, сам ремонтуєш, так так, вона твоя, але ти нам плати, за що?))

При купівлі нерухомості/авто в Україні це майно не переходить до права власності людини, а він це наче орендує в держави чи що?) Ну це виглядає так просто
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
3 февраля 2025, 12:06
#
Вы на какой планете живете?
Я много читал на этом форуме бреда… но такого я даже не мог представить.
+
0
Albert888
Albert888
3 февраля 2025, 13:22
#
ГригорийПоланд, уважайте мнение других, тем более там плюсиков больше чем у вас.
+
0
YakovBoricov
YakovBoricov
3 февраля 2025, 11:34
#
Проблема розвинутих країн — це утилізація відходів, їх переробка, вона коштує великих грошей.Треба піклуватися про своє довкілля і здоров’я. Є ідея мотлох звозити (утилізувати) у відсталих країнах. Наприклад, машини мають певний термін експлуатації, після чого вони стають проблемою для довкілля, то нехай вони свій життєвий шлях закінчують саме там. (такий собі чесний смітник, за який навіть не потрібно платити). Для цього багато не потрібно. Треба зробити так , щоб місцевим було не вигідно купувати у себе нове. Обкласти податками, а через свої ЗМІ (а як ми вже почули : вони майже всі) створити суспільну думку, що це дуже класно забруднювати старими технологіями своє довкілля та що саме головне така машина стає доступною для всіх верств населення, ну хіба це погано, та це ж благо для вас. А тим часом столиця України вже лідер по самому брудному повітрю у світі (колись було навпаки і цим пишалися). Ну як можна в чомусь звинувачувати когось, якщо ми самі так хочемо. Розчинені у такій кількості агресивні речовини викликають цілу низку прекрасних невиліковних хвороб, на лікування яких нам з задоволенням пришлють за гроші ліки
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+35
agfromua
agfromua
3 февраля 2025, 11:58
#
Киньте, будь ласка посилання, щодо Києва — найзабруднішеної столиці світу ;)
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