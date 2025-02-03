Илон Маск объявил о начале ликвидации USAID

Илон Маск, миллиардер и руководитель департамента эффективности правительства США (DOGE), сообщил о начале процесса ликвидации Агентства по международному развитию США (USAID). Об этом он заявил во время трансляции в соцсети X, передает Forbes.

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Что известно?

Маск назвал USAID «клубком червей», заявив, что эта структура «не подлежит восстановлению». Он также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп поддерживает идею закрытия агентства. Это решение является частью большей инициативы по сокращению расходов правительства США.

Реакция общественности

Ранее Маск опубликовал в соцсети X ряд сообщений, где пользователи выражали поддержку идее прекращения финансирования USAID. Это говорит о том, что решение нашло отклик среди части американского общества.

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