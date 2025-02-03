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3 февраля 2025, 13:55 Читати українською

Илон Маск объявил о начале ликвидации USAID

Илон Маск, миллиардер и руководитель департамента эффективности правительства США (DOGE), сообщил о начале процесса ликвидации Агентства по международному развитию США (USAID). Об этом он заявил во время трансляции в соцсети X, передает Forbes.

Илон Маск, миллиардер и руководитель департамента эффективности правительства США (DOGE), сообщил о начале процесса ликвидации Агентства по международному развитию США (USAID).
Фото Pixabay

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Что известно?

Маск назвал USAID «клубком червей», заявив, что эта структура «не подлежит восстановлению». Он также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп поддерживает идею закрытия агентства. Это решение является частью большей инициативы по сокращению расходов правительства США.

Реакция общественности

Ранее Маск опубликовал в соцсети X ряд сообщений, где пользователи выражали поддержку идее прекращения финансирования USAID. Это говорит о том, что решение нашло отклик среди части американского общества.

К теме: Маск раскритиковал USAID и удалил аккаунт агентства по соцсети Х

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Источник: Минфин
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Комментарии - 11

+
0
bosyak
bosyak
3 февраля 2025, 14:30
#
Це маск придумав до результатів аудиту за 80 днів?
+
+60
Qwerty1999
Qwerty1999
3 февраля 2025, 14:34
#
Сначала ликвидируют, а затем проведут аудит…

USAID на международной арене вскоре заменит Китай
и страны БРИКС, но уже с другими лозунгами…
+
0
Три літри
Три літри
3 февраля 2025, 15:56
#
Кому той аудит треба в диктатурі?
+
+15
zevs1
zevs1
3 февраля 2025, 14:43
#
Это хорошее решение о ликвидации USAID. Многим прийдётся искать новых спонсоров или идти искать работу, можно и бизнес открыть если есть устойчивость к риску в той среде который сам госаппарат и создал в Украине, через различные фонды
+
0
Leonid Fridman
Leonid Fridman
3 февраля 2025, 15:10
#
А что эта организация вообще делала? Сильно ощутим ее отсутствие?
Видел несколько раз эмблему в больнице и на стройке где-то, но так и не понял чем они занимались.
+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
3 февраля 2025, 15:26
#
Фінансували різні ініціативи по всьому світу за рахунок коштів американських платників податків. Ну якщо ви з ними не перетинались в жодній співпраці, то скоріше за все й не відчуєте їх відсутність :)
+
0
Srg Falcon
Srg Falcon
3 февраля 2025, 15:43
#
В Украине затянут пояс
+
+30
Я Саня
Я Саня
3 февраля 2025, 16:20
#
Народу
+
0
Три літри
Три літри
3 февраля 2025, 16:22
#
Забанили в гуглі?
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
3 февраля 2025, 15:34
#
Бедные грантоеды
+
0
Я Саня
Я Саня
3 февраля 2025, 16:26
#
Ой і що станеться, перестане бігус свої відосіки пиляти з дозволу сбу?
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