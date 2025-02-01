Трамп планирует ввести пошлины на продукцию из ЕС

Президент США Дональд Трамп заявил о намерениях наложить пошлины на продукцию из стран Европейского Союза. Об этом он заявил в пятницу, 31 января, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, сообщает Общественное.

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«Введу ли я пошлины в отношении ЕС? Вы хотите честный ответ или политический ответ? Безусловно. ЕС ужасно обращался с нами. Они не берут наши автомобили. Они не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию. Они, в сущности, почти ничего не берут. У нас огромный дефицит с ЕС. Так что мы сделаем что-то очень существенное по отношению к ЕС», — отметил Трамп.

Трамп объяснил, что это позволит США исправить ситуацию с торговым дефицитом.

Напомним

Дональд Трамп подтвердил, что с 1 февраля 2025 г. введет 25-процентные тарифы на импорт из Мексики и Канады, выполнив угрозы, озвученные им несколькими неделями ранее.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его правительство готово отреагировать на все сценарии в случае введения Трампом пошлины на экспорт в США.

Мексика решение Трампа не комментировала.