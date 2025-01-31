Госдолг Украины вырос, ФРС сохранила ставку, а ЕЦБ ее снизила: главное за неделю

На 31 декабря 2024 года государственный и гарантированный государством долг составил 6980,9 млрд грн, в валютном эквиваленте — $166,1 млрд. За 2024 год государственный долг увеличился: в гривне на 26,5% (+1461 млрд. грн.), в валютном эквиваленте на 14,3% (+$20,7 млрд.).

ФРС США сохранила ставку на уровне 4,25−4,5%

Федеральная резервная система США (ФРС), выполняющая функции центрального банка страны, по итогам двухдневного заседания 28−29 января сохранила учетную ставку на уровне 4,25−4,5% годовых.

ЕЦБ снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил все три основных процентных ставки на 25 базисных пунктов (б.п.).

Правительство передало PINbank Минразвития для создания почтового банка

Кабинет Министров Украины принял решение передать Первый инвестиционный банк (PINbank) из-под управления Фонда государственного имущества в Министерство развития общин и территорий.

Первая украинская криптобиржа Kuna прекращает свою деятельность

Первая украинская криптовалютная биржа Kuna прекращает коммерческую деятельность не только в Украине, но и по всему миру. Об этом заявил основатель криптобиржи Михаил Чобанян.