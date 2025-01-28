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28 января 2025, 15:16 Читати українською

Правительство передало PINbank в Мининфраструктуру для создания почтового банка

Кабинет Министров Украины принял решение передать Первый инвестиционный банк (PINbank) из-под управления Фонда государственного имущества Министерству развития общин и территорий. Этот шаг является частью плана создания почтового банка на базе PINbank. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабинет Министров Украины принял решение передать Первый инвестиционный банк (PINbank) из-под управления Фонда государственного имущества Министерству развития общин и территорий.

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Почему это важно?

Премьер-министр Денис Шмигаль подчеркнул, что создание почтового банка направлено на усовершенствование инфраструктуры, через которую граждане получают государственную помощь. «Сегодня правительство своим решением передает акции Первого инвестиционного банка, ранее принадлежавших российским олигархам, в Мининфраструктуру с последующей передачей Укрпочте. Таким образом, мы создаем почтовый банк», — заявил он.

Как PINbank оказался в государственной собственности?

В 2023—2024 годах Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции к российскому олигарху Евгению Гиннеру. В результате судебного решения 88,89% принадлежащих Гинеру акций PINbank были переданы в государственную собственность. Это позволило правительству получить контроль над банком и использовать его для реализации новых социальных инициатив.

Планы по почтовому банку

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский еще в сентябре прошлого года заявлял, что на базе PINbank будет создан почтовый банк. Этот проект должен обеспечить доступность финансовых услуг для населения, в частности, в малых городах и селах, где традиционные банки часто отсутствуют.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Turbo Apricot
Turbo Apricot
28 января 2025, 15:37
#
Державне казначейство, приватбанк державний, ощадбанк державний, сенсбанк державний, укрексімбанк державний, укргазбанк державний, пінбанк державний, моторбанк державний — чим більше державних банків — тим більше можливостей для потужних менеджерів — наприклад Смілянський в державній Укрпошті із зарплатою півтора мільйона щомісячно і важливо що зарплата цих потужних державників не залежить від результату діяльності підприємства. оце потужно!
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
28 января 2025, 17:01
#
«Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив,
що створення поштового банку спрямоване
на вдосконалення інфраструктури»

Лишь бы НБУ не был «против»
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