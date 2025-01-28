Правительство передало PINbank в Мининфраструктуру для создания почтового банка

Кабинет Министров Украины принял решение передать Первый инвестиционный банк ( PINbank ) из-под управления Фонда государственного имущества Министерству развития общин и территорий. Этот шаг является частью плана создания почтового банка на базе PINbank. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Почему это важно?

Премьер-министр Денис Шмигаль подчеркнул, что создание почтового банка направлено на усовершенствование инфраструктуры, через которую граждане получают государственную помощь. «Сегодня правительство своим решением передает акции Первого инвестиционного банка, ранее принадлежавших российским олигархам, в Мининфраструктуру с последующей передачей Укрпочте. Таким образом, мы создаем почтовый банк», — заявил он.

Как PINbank оказался в государственной собственности?

В 2023—2024 годах Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции к российскому олигарху Евгению Гиннеру. В результате судебного решения 88,89% принадлежащих Гинеру акций PINbank были переданы в государственную собственность. Это позволило правительству получить контроль над банком и использовать его для реализации новых социальных инициатив.

Планы по почтовому банку

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский еще в сентябре прошлого года заявлял, что на базе PINbank будет создан почтовый банк. Этот проект должен обеспечить доступность финансовых услуг для населения, в частности, в малых городах и селах, где традиционные банки часто отсутствуют.