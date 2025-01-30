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30 января 2025, 17:50 Читати українською

ЕЦБ снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.
Фото: psm7.com

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Базовая процентная ставка снижена до 2,9% с 3,15%, ставка по маржинальным кредитам — до 3,15% с 3,4%, депозитная ставка — до 2,75% с 3%.

Решение совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка.

«Дезинфляционный процесс идет в соответствии с планом. Динамика инфляции в целом соответствует ожиданиям сотрудников ЕЦБ и показатель, как ожидается, вернется к целевой среднесрочной цели в 2% в течение этого года», — говорится в сообщении.

При этом руководство центробанка отметило, что инфляция в еврозоне остается повышенной, главным образом из-за того, что ценам и зарплатам в определенных секторах экономики все еще нужно время, чтобы скорректироваться с учетом наблюдавшегося ранее скачка инфляции.

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Вместе с тем темпы роста зарплат становятся более умеренными, как и ожидалось.

«Недавние снижения процентных ставок постепенно уменьшают стоимость новых заимствований для домохозяйств и компаний. В то же время финансовые условия остаются жесткими, в том числе, потому что денежно-кредитная политика остается ограничительной», — говорится в сообщении.

Управляющий совет ЕЦБ по-прежнему «твердо намерен добиться стабилизации инфляции на среднесрочной цели в 2%» и готов скорректировать все имеющиеся инструменты для ее достижения.

Руководство регулятора будет «продолжать следить за поступающими статданными и принимать решения о ставках на каждом заседании отдельно».

«Решения о ставках будут основаны, в частности, на оценках инфляционного прогноза в свете поступающих экономических и финансовых данных и на динамике базовой инфляции», — отмечается в пресс-релизе.

У ЕЦБ нет заранее определенного плана относительно конкретного уровня ставок в будущем.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

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0
bonv
bonv
30 января 2025, 18:13
#
Рішення відповідає очікуванням аналітиків та учасників ринку.
Головне щоб Трамп був задоволений:)
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