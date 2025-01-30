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30 января 2025, 8:11 Читати українською

ФРС США сохранила ставку на уровне 4,25-4,5%

Федеральная резервная система США (ФРС), выполняющая функции центрального банка страны, по итогам двухдневного заседания 28−29 января сохранила учетную ставку на уровне 4,25−4,5% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора. На трех предыдущих заседаниях подряд ФРС понижала ставку.

Федеральная резервная система США (ФРС), выполняющая функции центрального банка страны, по итогам двухдневного заседания 28−29 января сохранила учетную ставку на уровне 4,25−4,5% годовых.
Фото: dv.ee

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Результаты заседания

В пресс-релизе регулятор сообщил, что последние данные свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжает расти уверенными темпами, уровень безработицы стабилизировался на низком уровне в последние месяцы, условия на рынке труда остаются стабильными, а инфляция остается на несколько повышенном уровне.

ФРС вновь подтвердила намерение достичь максимальной занятости и вернуть инфляцию к целевым 2%. При принятии решений относительно сроков и масштабов дальнейших действий по ставке ФРС будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся перспективы и баланс рисков.

Глава ФРС США Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания заявил, что сейчас денежно-кредитная политика носит значительно менее ограничительный характер, чем это было до начала цикла снижения ставки. На вопрос о том, будет ли снижение ставки на заседании в марте Пауэлл ответил, что спешить не нужно.

ФРС США продолжает придерживаться цели по инфляции в 2%. Но риски для ее достижения все еще сохраняются. Рынок труда в настоящий момент не является существенным источником инфляции. Если ситуация на рынке труда внезапно ухудшится или инфляция сильно снизится, то ФРС может снизить ставку. Пока ведомство решило занять выжидательную позицию и не планирует корректировать свою политику.

Пауэлл воздержался от комментариев по поводу экономической политики Дональда Трампа. В ситуации с введением торговых пошлин возможны различные исходы, Пауэлл не хочет спекулировать на этой теме.

Также он прокомментировал обвал рынка акций США из-за появления ИИ от китайской компании DeepSeek. ФРС следит за этой ситуацией с интересом, в то же время для нее гораздо важнее макроэкономические условия.

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Предполагается, что сохранение ставки без изменения даст больше времени для снижения инфляции и оценки того, как политика президента Дональда Трампа повлияет на экономику, пишет Bloomberg.

Между тем растут шансы на длительную паузу на фоне опасений, что потенциально неизбежные политические меры, особенно высокие тарифы для крупнейших торговых партнеров страны, могут вновь усилить инфляционное давление, предупреждает Reuters.

Как отмечает Reuters, опасения по поводу обещаний Трампа, начиная от введения пошлин и продления налоговых льгот и заканчивая депортацией нелегальных иммигрантов, привели к резкому росту доходности казначейских облигаций США еще до его вступления в должность.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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