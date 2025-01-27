На 31 декабря 2024 года государственный и гарантированный государством долг составил 6980,9 млрд грн, в валютном эквиваленте — $166,1 млрд. За 2024 год государственный долг увеличился: в гривне на 26,5% (+1461 млрд. грн.), в валютном эквиваленте на 14,3% (+$20,7 млрд.). Об этом в телеграм-канале написал глава Налогового комитета Даниил Гетманцев.
По итогам 2024 года государственный долг достиг почти 7 триллионов гривен
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Рост госдолга
В валютном эквиваленте:
Государственный прямой долг увеличился на $22,6 млрд, гарантированный — уменьшился на $1,9 млрд.
По словам Гетманцева, как и в 2022—2023 годах львиная доля (около 7/8), рост всего государственного долга в 2024 году обусловливалась увеличением внешней задолженности. Остальные (1/8) — за счет ОВГЗ.
По внешнему долгу, наибольшее чистое влияние на рост задолженности в 2024 году оказало получение льготных кредитов от ЕС в рамках Ukraine Facility на сумму $11,1 млрд, группы Всемирного банка — $8,9 млрд, МВФ — $2,4 млрд, правительства Канады — $1 ,4 млрд.
На уменьшение государственного долга больше повлияло сокращение задолженности по еврооблигациям из-за реструктуризации последних (-$4,5 млрд суммарно).
Расходы на обслуживание государственного долга в 2024 году составили 8,8% расходов общего фонда государственного бюджета (против 8,2% в 2023 году, 6,5% в 2022 году и 12,4% в 2021 году).
По итогам 2024 года соотношение госдолга к ВВП составит около 90,4% ВВП (против 84,4% в 2023 году, 77,7% в 2022 и 49% в 2021 году).
В то же время, последние прогнозы на этот год были гораздо хуже (в частности МВФ под 5-й пересмотр EFF прогнозировал 95,6% ВВП, 6-й пересмотр — 92,2% ВВП).
«Итак, в 2024 году долговая нагрузка на бюджет и экономику продолжала расти. В то же время благодаря тому, что львиная доля нового долга предоставляется на исключительных льготных условиях, а также долговой операции по еврооблигациям, проведенной в августе 2024 года, а еще раньше — реструктуризации задолженности перед официальными кредиторами из G7, Парижского клуба (действующий до конца марта 2027 года), долговая нагрузка как для полномасштабной войны остается умеренной, и соответствует параметрам, определенным программой EFF», — подытожил Гетманцев.
Комментарии - 9
Колись нелох висміював з кварталом95 попередню владу за співпрацю з МВФ. Членом по роялю… А тепер сам бігає з простягнутою рукою Дайте-дайте, не минайте…
Про це Порошенко повідомив під час виступу у Верховній Раді.
При цьому лідер «Європейської Солідарності» звинуватив керівника служби безпеки президента в перешкоджанні його виїзду.
«Згортання демократії сьогодні - це також те, що знову мене, як лідера „Європейської Солідарності“, який планував зустрітися в Європі з лідерами Європейської народної партії, знову за вказівкою керівника служби безпеки президента не випустили на кордоні. За злочинною вказівкою», — сказав Порошенко.
Він зауважив, що блокування міжнародних поїздок лідера «Європейської Солідарності» — це свавілля влади, і пообіцяв оскаржити такі незаконні дії в судовому порядку.
«Порошенко. Кордон. Суд. Знову. Важка ситуація на фронті не заважає владі пильно слідкувати за політичними опонентами і абсолютно незаконно в ручному режимі керувати режимом пропуску через державний кордон. Петра Порошенка в черговий раз не пропустили через державний кордон, знову зірвали важливі для захисту інтересів України зустрічі», — пише адвокат.
«На цей раз відзначилися чиновники 6-го Волинського прикордонного загону, для яких владна вказівка вартує більше, ніж ясна і чітка норма статті 26 Закону „Про статус народного депутата України“, згідно якої конституційні права і свободи народного депутата не можуть бути обмежені навіть в умовах воєнного чи надзвичайного стану», — зазначає Головань.
«Ніхто не має права перешкоджати поїздкам народних депутатів як по Україні, так і за кордон. Як завжди, чиновники приховують підстави своїх протиправних дій. За їх твердженням, Петро Порошенко „не зміг надати на паспортний контроль документи, що підтверджують підставу для виїзду за кордон“. Чого саме „не зміг надати“ Петро Порошенко? „Височайшего соізволєнія“?», — пише Головань.
«Прикордонники про це мовчать, а тому знову будемо з’ясовувати цю таємницю в суді», — зауважує адвокат.
У 2022 році 27 і 28 травня Петра Порошенка не випустили за кордон на засідання Парламентської асамблеї НАТО. Виїхати з України він зміг лише з третьої спроби.
У грудні 2023 року СБУ пояснила відмову у виїзді тим, що РФ нібито планувала використати поїздку Порошенка на Захід в інформаційно-психологічних спецопераціях.
У лютому 2024 року очільник ГУР М О Кирило Буданов пояснив відмову Порошенку у виїзді на Мюнхенську конференцію нібито «смертельною небезпекою» для лідера «Євросолідарності».
У липні 2024 року «Євросолідарність» заявила, що Верховна Рада не дала дозвіл Порошенку на виїзд у відрядження до США.
Головне для нелохів з непрофанами набирати боргів як пес бліх.