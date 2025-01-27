По итогам 2024 года государственный долг достиг почти 7 триллионов гривен

На 31 декабря 2024 года государственный и гарантированный государством долг составил 6980,9 млрд грн, в валютном эквиваленте — $166,1 млрд. За 2024 год государственный долг увеличился: в гривне на 26,5% (+1461 млрд. грн.), в валютном эквиваленте на 14,3% (+$20,7 млрд.). Об этом в телеграм-канале написал глава Налогового комитета Даниил Гетманцев .

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Рост госдолга

В валютном эквиваленте:

Государственный прямой долг увеличился на $22,6 млрд, гарантированный — уменьшился на $1,9 млрд.

По словам Гетманцева, как и в 2022—2023 годах львиная доля (около 7/8), рост всего государственного долга в 2024 году обусловливалась увеличением внешней задолженности. Остальные (1/8) — за счет ОВГЗ.

По внешнему долгу, наибольшее чистое влияние на рост задолженности в 2024 году оказало получение льготных кредитов от ЕС в рамках Ukraine Facility на сумму $11,1 млрд, группы Всемирного банка — $8,9 млрд, МВФ — $2,4 млрд, правительства Канады — $1 ,4 млрд.

На уменьшение государственного долга больше повлияло сокращение задолженности по еврооблигациям из-за реструктуризации последних (-$4,5 млрд суммарно).

Расходы на обслуживание государственного долга в 2024 году составили 8,8% расходов общего фонда государственного бюджета (против 8,2% в 2023 году, 6,5% в 2022 году и 12,4% в 2021 году).

По итогам 2024 года соотношение госдолга к ВВП составит около 90,4% ВВП (против 84,4% в 2023 году, 77,7% в 2022 и 49% в 2021 году).

В то же время, последние прогнозы на этот год были гораздо хуже (в частности МВФ под 5-й пересмотр EFF прогнозировал 95,6% ВВП, 6-й пересмотр — 92,2% ВВП).

«Итак, в 2024 году долговая нагрузка на бюджет и экономику продолжала расти. В то же время благодаря тому, что львиная доля нового долга предоставляется на исключительных льготных условиях, а также долговой операции по еврооблигациям, проведенной в августе 2024 года, а еще раньше — реструктуризации задолженности перед официальными кредиторами из G7, Парижского клуба (действующий до конца марта 2027 года), долговая нагрузка как для полномасштабной войны остается умеренной, и соответствует параметрам, определенным программой EFF», — подытожил Гетманцев.